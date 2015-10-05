хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 лип, 2025 01:53
хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
Додано: Сер 09 лип, 2025 07:24
бандерлог типа и по жизни блатной, к докторам не ходит, будет умирать но не пойдёт, из принципа. У меня так сосед умер от воспаления легких, ещё и 40ка не было, думал он такой крутой мачо, что воспаление испугается и само пройдёт. Но естественный отбор решил, что крутым мачо место не на земле, а на 2м глубже. Кстати физически был крепким, перед малолетками любые фигуры на турнике исполнял. Еще один тоже мачистый одноклассник, такой крутой весь из себя был, по итогу поймал нож на 7м километре. До выпускного не дожил. Кто меньше выёбыется, тот дольше живёт.
Додано: Сер 09 лип, 2025 11:04
За крок до перевороту думок©
Навіть не дивно, що ніхто це☝️ не прокоментував
Рівень скучного форума - треба тримати на рівні!
От ще приклад по вищезазначеній темі:
Тут же, наче, фінансовий форум(!) наче, мали б цікавитись фінансами - куди вкласти/як примножити/зберегти... Мали б цікавитись/"жувати" різні фінансові ідеї/бізнеси/стартапи...
І що?
От кидаєш, на тематичній гілці про нерухомість, наприклад, це >>>
А нікому, навіть, не цікаво глянути що це? Чи хоч покритикувати, якщо не погоджуєтесь з цим?
Та де там, глухарь!
Дивно, бо гроші входять в топ-3 тем, які людям цікаві!
Додано: Сер 09 лип, 2025 11:45
Успіх скажу то что знаю, на этой и военной ветке собрались любители споров. Классический пример детроид и будивельнык. Вроде бы люто спорят, но оторваться друг от друга не могут. Среди молодежи такое явление не встречается, спор это уже агрессия.
спор возникает в результате "общения без принятия" оппонента (самая частая причина конфликтов, в т.ч. внутрисемейных). Спор часто переходит в буллинг и другие виды агрессии. Упомянутым детроиду и будивельныку как-то удаётся на вербальную агрессию не переходить. Оба не заинтересованы в эскалации. Спорят, но меру знают.
Те кто умеют принимать оппонента разбежались по другим площадкам. Вот такое наблюдение.
Додано: Сер 09 лип, 2025 12:41
Re: Психологія та саморозвиток
Так ведь
Финансы могут быть веселыми, только когда поют романсы
И площадки эти, скорее всего, не в интернете.
Для интернет-форума у нас еще все достаточно мирно.
Ну и могу поспорить по поводу спора
Спор может быть по поводу взглядов на отдельную проблему, сопровождаясь уважением к оппоненту. Полное совпадение взглядов - слишком большая редкость, чтобы такого единомышленника встретить на форуме с ограниченным числом участников. Да и общение при полном согласии обычно скучное.
Додано: Сер 09 лип, 2025 13:23
Скажу как выглядит бытовой спор с принятием, допустим вы со мной не согласны, мы договариваемся какие аргументы вас устроят, если это цитаты или общеизвестные факты я достаю их из книг/гугла. Если это мой личный опыт, так и говорю, пруфов нет, только мой опыт. Всё. На этом спор заканчивается, потому что добрые отношения дороже козявок из носа.
Думаете мы с успихом никогда не спорим? но это не длительные споры, скорее обозначение, что тут наши мнения расходятся. При этом ни у одной из сторон нет цели проломать точку зрения другой стороны.
Сказанное выше было про наш форум, возможно в научной среде или в суде все споры идут с уважением и аргументами. Я все на свете ситуации не обобщал т.к. мы с успихом обсуждали форум, а не всё на свете.
то что на форуме дефицит уважения думаю в доказательствах не нуждается...
Додано: Сер 09 лип, 2025 14:15
Я бы сказал, не обобщая, что дефицит уважения присутствует среди отдельных личностей. Некоторые моменты действительно раздражают, но для общения в интернете уровень достаточно высокий.
У нас относительно немного людей, которые ищут освобождения от общепринятых норм, пользуясь иллюзией анонимности.
Что же касается доброжелательных дискуссий, Вы как-то уж чересчур пытаетесь их формализовать. Тем более, что споры обычно не о каких-то фактах, а о вещах мировоззренческих, где ссылкой на Википедию не отделаешься.
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:36
Re: Психологія та саморозвиток
скажімо так у нас тут на форумі є персонажі які спілкуються в основному для того щоб булити\ підколювати\ принижувати та критикувати інших тобто повністью переходять на особистості і читати чим поганий той чи інший персонаж на думку іншого персонажа ... ну як би не цікаво. Тобто спілкування у форматі " сам ти дурак . ні це ти дурак" ну як би можна і в особистих проводити . Бо самоствердження на форумі через критику іншого це якось смішно , у житті значить все погано , єдине місце де можна самоствердитися і показати своє "превосходство" над кимось це форум ! из серии ти "гівно а я король " це смішно бо король не потребує визнання кимось на форумі його статусу тим більше через приниження когось. Це нагадує садочок , хто кого яким гіршим словом обізве , хто знає більше поганих слів От такий рівень спілкування в багатьох темах і переважає. Із серії "я розкидаю бісер перед свиньми " - що смішно і тупо. повторюсь якщо ти крутий то нащо тобі воно тролити когось на форумі , а якщо тролиш значить сам того ж рівня
Востаннє редагувалось yama в Сер 09 лип, 2025 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лип, 2025 15:38
Років в 16 таким був) потім подорослішав. До лікарів відношусь з повагою, особливо до хірургів і травматологів.) Но вважаю що медицину трохи занесло не туди, вона надто озабочєна здоровям хворих і мало працює з здоровими.
Щодо нарватись на ніж то ви, Віталій ,конфліктніший за мене... у вас шанси вищі. і не на 7 км, а на побутову сварку, як там пишуть класики? Під час розпиття спиртних напоїв на почвє внєзапно вознікшої нєпріязні..
Короч Ви праві, бухать в купе з незнайомцями вам нізя. надто багато у вас тої непріязні до людей. Щодо форуму то компанія тут підібралась достойна
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