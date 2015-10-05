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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 638639640641 Додано: Сер 09 лип, 2025 20:25 rjkz написав: ...............

Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.

Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.

Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.

Муж приходит домой.

"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"

2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?

Вот теперь вопрос - что им делать?

Разводиться или искать другого психолога? ...............Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.Муж приходит домой."Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?Вот теперь вопрос - что им делать?Разводиться или искать другого психолога? Не знаете, что психолог сказал жене? Не знаете, что психолог сказал жене? ЛАД 2 Повідомлень: 35162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5343 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:30 Wirująświatła написав: rjkz написав: Наконец вы признали, что родители, а не "психолог с какого-то там форума" имеют право решать что для ребенка лучше - учиться и получить образование, Наконец вы признали, что родители, а не "психолог с какого-то там форума" имеют право решать что для ребенка лучше - учиться и получить образование, афигеть. я это всегда признавал. какое отношение психолог имеет к чужим детям? с чего вы взяли что имеет, с чужих сплетен? rjkz написав: "социализировался" в бандах, избивая прохожих, имея все шансы либо нароваться на пулю или пристраститься к наркоте или стать действительно а"социальным" членом общества. "социализировался" в бандах, избивая прохожих, имея все шансы либо нароваться на пулю или пристраститься к наркоте или стать действительно а"социальным" членом общества. если вы не понимаете что такое социализация попробуйте загуглить. Ваши домысли неуместны, здесь не все идиоты. rjkz написав: Вы пытаетесь тут доказать что-то людям, имеющим свой, отличный от вашего, жизненный опыт. Каждый сам волен считать его удачным или нет. Вы пытаетесь тут доказать что-то людям, имеющим свой, отличный от вашего, жизненный опыт. Каждый сам волен считать его удачным или нет. где я это доказывал? вам хочется разжечь конфликт? чистая ложь. Никаких оценок чужим жизням я не давал. Кое кого критикую за асоциальность не более. rjkz написав: И вижу к чему это привело. И вижу к чему это привело. вы не знаете про мой опыт, то что я рассказывал здесь это 1% или еще меньше. rjkz написав: "Приятие" человека и "неприятие" - это ни о чем. Не надо всех подряд принимать или не принимать. "Приятие" человека и "неприятие" - это ни о чем. Не надо всех подряд принимать или не принимать. тю можете никого не принимать) зачем вам мнение какого то чувака с форума? rjkz написав: Если человек мЦдак, то нафига его принимать? а если все вокруг мудаки? всех не принимать? весь класс? всё общество? серьёзно? Это проблема. Принимают чтобы не было конфликтов. Кроме принятия/непринятия есть ещё игнор. Хотите или нет вы должны по каждому человеку с которым общаетесь сделать этот выбор. rjkz написав: В то-же время, всем нам приходится сосуществовать с такими мЦдаками - это может быть коллега, сосед или случайно встретившийся человек. В то-же время, всем нам приходится сосуществовать с такими мЦдаками - это может быть коллега, сосед или случайно встретившийся человек. Аллилуя. И 2й вывод людей вы не поменяете. Если ваш начальник мудак, вы сможете его не принимать или игнорить? А другой работы нет. Я вам ответил на вопрос (который выделил жирным)? Социализация кстати об этом же, сосуществовать с мудаками не вступая с ними в конфликт. Или искать идеальное общество (можно искать всю жизнь) rjkz написав: "Приятие" такого человека приведет к гораздо болеее плачевным последствиям. "Приятие" такого человека приведет к гораздо болеее плачевным последствиям. где я говорил что надо всех принимать? Я говорил если вы общаетесь с человеком не принимая его, возникают долгоиграющие споры, или даже конфликты. Потом вам делают на работе невыносимые условия и вы ищете другую. Увы это так работает. В коллективе не нужны бунтари или игнорщики. Нанимаясь на работу вы должны быть готовы что принять некоторых людей будет сложно, но тогда перед вами дилемма, принять или затеять споры/конфликты? Точно также если вы взяли на работу специалиста, который не ладит с коллегами, дилемма принять эту проблему (закрыть на нее глаза) или выставить его нах%р. Здесь нет правильного решения. Но лучше уметь принимать мудака, чем всю жизнь с ними конфликтовать и постоянно менять работы. афигеть. я это всегда признавал. какое отношение психолог имеет к чужим детям? с чего вы взяли что имеет, с чужих сплетен?если вы не понимаете что такое социализация попробуйте загуглить. Ваши домысли неуместны, здесь не все идиоты.где я это доказывал? вам хочется разжечь конфликт? чистая ложь. Никаких оценок чужим жизням я не давал. Кое кого критикую за асоциальность не более.вы не знаете про мой опыт, то что я рассказывал здесь это 1% или еще меньше.тю можете никого не принимать) зачем вам мнение какого то чувака с форума?а если все вокруг мудаки? всех не принимать? весь класс? всё общество? серьёзно? Это проблема. Принимают чтобы не было конфликтов. Кроме принятия/непринятия есть ещё игнор. Хотите или нет вы должны по каждому человеку с которым общаетесь сделать этот выбор.Аллилуя. И 2й вывод людей вы не поменяете. Если ваш начальник мудак, вы сможете его не принимать или игнорить? А другой работы нет. Я вам ответил на вопрос (который выделил жирным)? Социализация кстати об этом же, сосуществовать с мудаками не вступая с ними в конфликт. Или искать идеальное общество (можно искать всю жизнь)где я говорил что надо всех принимать? Я говорил если вы общаетесь с человеком не принимая его, возникают долгоиграющие споры, или даже конфликты. Потом вам делают на работе невыносимые условия и вы ищете другую. Увы это так работает. В коллективе не нужны бунтари или игнорщики. Нанимаясь на работу вы должны быть готовы что принять некоторых людей будет сложно, но тогда перед вами дилемма, принять или затеять споры/конфликты? Точно также если вы взяли на работу специалиста, который не ладит с коллегами, дилемма принять эту проблему (закрыть на нее глаза) или выставить его нах%р. Здесь нет правильного решения. Но лучше уметь принимать мудака, чем всю жизнь с ними конфликтовать и постоянно менять работы.



И тут мы подошли к интересному моменту.

Что делать, если вокруг мЦдаки (такое и вправду может быть и это может не быть преувеличением)?

А как-то существовать в их окружении надо.

Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? И тут мы подошли к интересному моменту.Что делать, если вокруг мЦдаки (такое и вправду может быть и это может не быть преувеличением)?А как-то существовать в их окружении надо.Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? rjkz

Повідомлень: 17620 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8645 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:30 По-моему, самый конфликтный человек на этой ветке это Виталий.

Или я ошибаюсь?

Кстати, "мирные" цитаты с какого-то чата ни о чём. Во всяком случае, из скриншотов сложно делать хоть какие-то выводы. ЛАД 2 Повідомлень: 35162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5343 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:33 ЛАД написав: rjkz написав: ...............

Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.

Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.

Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.

Муж приходит домой.

"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"

2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?

Вот теперь вопрос - что им делать?

Разводиться или искать другого психолога? ...............Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.Муж приходит домой."Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?Вот теперь вопрос - что им делать?Разводиться или искать другого психолога? Не знаете, что психолог сказал жене? Не знаете, что психолог сказал жене?



Вот про это она не сказала. Вот про это она не сказала. rjkz

Повідомлень: 17620 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8645 раз. Подякували: 5445 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:36 rjkz написав: И еще вопрос (ко всем).

Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.

Для чего человек идет к психологу?

Поплакаться в жилетку? И еще вопрос (ко всем).Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.Для чего человек идет к психологу?Поплакаться в жилетку?

Наверное, чтобы обсудить свои какие-то проблемы, которые не знает как решить, точнее, сомневается в правильности своих рассуждений или решений. Думаю, что каждый сомневается, но не все и не всё обсуждают с кем-либо.



ПС. Если что, я к психологу никогда не ходила - сама справлялась. И если вдруг приходит мысль "а что, если бы я тогда поступила так или сяк", то быстренько напоминаю себе почему "тогда" я поступила именно "так" и самоедство на этом заканчивается. То же самое, если надо принять какое-то решение сейчас или в будущем - взвешиваю варианты "за" и "против", рассматриваю возможные последствия, риски, выгоды и после этого делаю выбор. Наверное, чтобы обсудить свои какие-то проблемы, которые не знает как решить, точнее, сомневается в правильности своих рассуждений или решений. Думаю, что каждый сомневается, но не все и не всё обсуждают с кем-либо.ПС. Если что, я к психологу никогда не ходила - сама справлялась. И если вдруг приходит мысль "а что, если бы я тогда поступила так или сяк", то быстренько напоминаю себе почему "тогда" я поступила именно "так" и самоедство на этом заканчивается. То же самое, если надо принять какое-то решение сейчас или в будущем - взвешиваю варианты "за" и "против", рассматриваю возможные последствия, риски, выгоды и после этого делаю выбор. fler

Повідомлень: 5769 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:39 rjkz написав: ..........

И тут мы подошли к интересному моменту.

Что делать, если вокруг мЦдаки (такое и вправду может быть и это может не быть преувеличением)?

А как-то существовать в их окружении надо.

Проявлять к ним эмпатию и "социализацию"? ..........И тут мы подошли к интересному моменту.Что делать, если вокруг мЦдаки (такое и вправду может быть и это может не быть преувеличением)?А как-то существовать в их окружении надо.Проявлять к ним эмпатию и "социализацию"? С такими ситуациями в жизни не сталкивался. Чтобы одни мудаки.

Если они не агрессивные, то как-то сосуществовать можно. С агрессивными сложнее. Но обычно можно установить какие-то приемлемые для обеих сторон рамки мирного сосуществования. Мне, как правило, удавалось. Честно говоря даже не помню случаев, когда не удалось. Разве что с замполитом в армии, но меня это не сильно напрягало.

Всё это, конечно, если нельзя избежать общения. С такими ситуациями в жизни не сталкивался. Чтобымудаки.Если они не агрессивные, то как-то сосуществовать можно. С агрессивными сложнее. Но обычно можно установить какие-то приемлемые для обеих сторон рамки мирного сосуществования. Мне, как правило, удавалось. Честно говоря даже не помню случаев, когда не удалось. Разве что с замполитом в армии, но меня это не сильно напрягало.Всё это, конечно, если нельзя избежать общения. ЛАД 2 Повідомлень: 35162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5343 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:41 rjkz написав: ЛАД написав: .......

Не знаете, что психолог сказал жене? .......Не знаете, что психолог сказал жене?

Вот про это она не сказала. Вот про это она не сказала.

Жаль, было бы очень интересно. Жаль, было бы очень интересно. ЛАД 2 Повідомлень: 35162 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5343 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:48 rjkz написав: Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? Проявять к ним эмпатию и "социализацию"? от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.



и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте? от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте? Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 лип, 2025 21:11, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 30529 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 лип, 2025 20:57 rjkz написав: ... знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.

Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.

Муж приходит домой.

"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"

2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?

Вот теперь вопрос - что им делать?

Разводиться или искать другого психолога? ... знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.Муж приходит домой."Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?Вот теперь вопрос - что им делать?Разводиться или искать другого психолога?

Прожив в браке около 20 лет они уже честно могут себе признаться, было ли им комфортно друг с другом все это время или они "старались сохранить семью" ради детей, ради родителей, чтобы не обсуждали друзья и знакомые и т.д. Если не было комфортно, значит не подходят и лучше развестись, чтобы дать себе шанс на лучшую жизнь. Дети уже взрослые, они не пострадают и поймут.

"Решение жены" означает, что именно ее что-то не устраивает и она не может это изменить. Да, верю, что 20 лет она как-то мирилась с этим (или пыталась что-то изменить, но безуспешно), но теперь ее уже это "достало" и она хочет перемен в жизни. Прожив в браке около 20 лет они уже честно могут себе признаться, было ли им комфортно друг с другом все это время или они "старались сохранить семью" ради детей, ради родителей, чтобы не обсуждали друзья и знакомые и т.д. Если не было комфортно, значит не подходят и лучше развестись, чтобы дать себе шанс на лучшую жизнь. Дети уже взрослые, они не пострадают и поймут."Решение жены" означает, что именно ее что-то не устраивает и она не может это изменить. Да, верю, что 20 лет она как-то мирилась с этим (или пыталась что-то изменить, но безуспешно), но теперь ее уже это "достало" и она хочет перемен в жизни. fler

Повідомлень: 5769 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 638639640641 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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