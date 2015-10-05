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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 639640641642
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:36

Re: Психологія та саморозвиток

rjkz написав:И еще вопрос (ко всем).
Вот, если заболит зуб, человек идет к дантисту.
Для чего человек идет к психологу?
Поплакаться в жилетку?
Бо модно
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:38

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  rjkz написав:...............
Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.
Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.
Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.
Муж приходит домой.
"Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"
2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?
Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога? :mrgreen:
Не знаете, что психолог сказал жене?
Мабуть, що чоловік арбузєр і не дає їй реалізуватися
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 22:52

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Проявять к ним эмпатию и "социализацию"?
от принятия до эмпатии так от Бердичева до Луны. Принимая мудака вы признаете, что ваши жизненные позиции очень разные, но это не повод для споров и конфликта. Максимум что вы от него хотите - не нарушать ваших границ. Принять не означает поселить в своей квартире. "Здрасьте", "как дела", "до свидания". И ничего больше. В споры с такими людьми лучше не вступать. Их исход неблагоприятный, зачем заводить лишних врагов?. Аналогично если нет к человеку интереса, зачем с ним общаться? чтобы по итогу сказать "вы мне всегда были неинтересны?" это как правила гигиены, не делать поступки вызывающие конфликты, пока не нарушают ваши границы.

и встречный вопрос, как научить подростка ладить с мудаком? вы этого мудака домой приведёте?


Ну вот как-бы тут дофига мудаков, но все держат дистанцию и с этой дистанции все найс стараются выглядеть, а чуть ближе как сходишься, то все мудачество начинает вылазить. Может поэтому все и стараются держаться этой дистанции и не сходиться с остальными.
Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.
Младший у меня более общительный и довольно быстро отходит когда сталкивается с мудаками. А старший более впечатлительный, поэтму просто держит дистанцию со всеми кроме родителей. Не совсем корректно, но на "мероприятии" (школа устроила для их класса в ресторане), директор школы назвал его "Самый интроверт", хотя каждому ученику пытался дать какие-то лестные эпитеты. Я не сомневаюсь, что он прав,но не стал-бы это говорить ребенку. Хотя и сам в детстве был таким.
Но насколько человек будет счастлив, интроверт он или экстраверт, не от этого зависит. У каждого свое представление о счастье.
Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.
И тот и другой имея то, что хочет - счастлив. Так какая нахрен разница - интроверт он или экстраверт.
Работа? Так для разных типов просто разная работа ок.
Интроверт может отлично работать в науке или ...тем-же айтишником.
Экстраверт - ну пусть будет аниматором или политиком или "менеджером по продажам".
Какая разница?
Общение ради общения? Если кому надо - пуркуа-бы и не па. Если нет - то и не надо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:09

  rjkz написав:Но "социализация" через уличные банды - это какой-то треш.
насильно туда никого не тянут, я не знаю ни одного случая чтобы ребенка силой вырвали у родителей в уличную банду. Бывало что дети сами сбегали, но это не проблема банды, что ребенок в ней получает то, чего нет в семье.

Пока эти банды не нарушают ваши границы, не нужно давать им негативные оценки. Для кого то это ценность. Вам же не хочется чтобы трэшом они обзывали ваших детей, зачем тогда сами это делаете? Там точно такие же дети как и ваши, может чуть постарше.

Конечно это не единственный вариант социализации, но думаю самый эффективный.
  rjkz написав:Одному отлично за компом или с книгой (условно), другому надо общение.
Социализация — это процесс получения человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. В книгах точно пишут как знакомиться, кому доверять/не доверять, как дружить или просто общаться на равных, как вести себя с младшими/старшими, искать общие интересы, уважать чужое мнение, проявлять терпимость к чужим недостаткам, прощать обиды, что то делать для друзей бескорыстно, как интересоваться другими людьми, выходить из конфликтных ситуаций?

Если да тогда ок. Пусть социализируются по книгам или в компутерах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 лип, 2025 23:27, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 23:21

  rjkz написав:Вот теперь вопрос - что им делать?
Разводиться или искать другого психолога? :mrgreen:

Больной нуждается в уходе врача.
И чем дальше уйдет врач, тем лучше (с)

Увы, мода не проходит безнаказанно.
Повальное увлечение походами к психологу привело к появлению огромного количества шарлатанов.
А все от желания переложить решение собственных проблем на кого-то.
Сибарит
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  #<1 ... 639640641642
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