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#<1 ... 650651652653> Додано: П'ят 18 лип, 2025 09:16 fler написав: Ой+ написав: В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися. В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.

Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків. Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.

Я особисто за те, щоби робити різні речі в сенситивні періоди. Навіть те, що біла раса масово обзаводиться дітьми, а частіше однією дитиною, в +40 не є добре з мого погляду. Але конкретний випадок ще щось як підкорення Евересту, точно всі на таке не підуть, а тут якби добровільно тестуються межі людських можливостей. Я особисто за те, щоби робити різні речі в сенситивні періоди. Навіть те, що біла раса масово обзаводиться дітьми, а частіше однією дитиною, в +40 не є добре з мого погляду. Але конкретний випадок ще щось як підкорення Евересту, точно всі на таке не підуть, а тут якби добровільно тестуються межі людських можливостей. Ой+

Повідомлень: 7024 З нами з: 19.04.12 Подякував: 109 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:11 Сибарит написав: ЛАД написав: Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда Много такого было, скажем, за последние 50 лет?

Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

Много такого было, скажем, за последние 50 лет?Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

Например, повозка Тесла.



То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства. Например, повозка Тесла.То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.

Что несуразного в "повозке Тесла"? Разве что необычный/непривычный дизайн, если вы говорите о Cybertruck. Но дизайн это мелочи и менялся у авто неоднократно.

Тогда уж лучше мини-юбка, а позже брюки у женщин.

Проблема не в том, что вы воспользовались термином Виталия. Проблема в том, что вы этот термин - "удобный ребёнок" - понимаете явно иначе, но не объясняете как. Поэтому на вас переносится понимание Виталия.

И "удобство" всё же не равно "приемлемости".

Удобно ездить на Мерсе, а не на раздолбанных Жигулях. Но если вам надо ездить, а Мерса нет, то вполне приемлемы и Жигули.

Люди не ангелы, у любого есть недостатки, но какие-то для вас приемлемы (хотя, возможно, не особо удобны, например, избыточная обидчивость ил зазнайство) и вы с ними миритесь и продолжаете общаться с человеком, несмотря на некоторое неудобство.

Удобно для человека целыми днями валяться на диване. Но это не приемлемо, если человек не хочет превратиться в развалину. Что несуразного в "повозке Тесла"? Разве что необычный/непривычный дизайн, если вы говорите о Cybertruck. Но дизайн это мелочи и менялся у авто неоднократно.Тогда уж лучше мини-юбка, а позже брюки у женщин.Проблема не в том, что вы воспользовались термином Виталия. Проблема в том, что вы этот термин - "удобный ребёнок" - понимаете явно иначе, но не объясняете как. Поэтому на вас переносится понимание Виталия.И "удобство" всё же не равно "приемлемости".Удобно ездить на Мерсе, а не на раздолбанных Жигулях. Но если вам надо ездить, а Мерса нет, то вполне приемлемы и Жигули.Люди не ангелы, у любого есть недостатки, но какие-то для вас приемлемы (хотя, возможно, не особо удобны, например, избыточная обидчивость ил зазнайство) и вы с ними миритесь и продолжаете общаться с человеком, несмотря на некоторое неудобство.Удобно для человека целыми днями валяться на диване. Но это не приемлемо, если человек не хочет превратиться в развалину. ЛАД 2 Повідомлень: 35294 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5345 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:33 fler написав: Ой+ написав: В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися. В німецькій пресі зустрічав, що кожна друга сучасна дівчинка прогнозовано доживе до 100 років. Соціалка в ФРН сильна. Як дитина буде сприймати розрив шаблону також не відомо - може і гордитися.

Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків. Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.

А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.

А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.

Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.

Будете народжувать чи скажете- тапішовти? А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.Будете народжувать чи скажете- тапішовти? Water Повідомлень: 3208 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 11:52 Сибарит написав: ЗЫ прошу прощения за дробление сообщений. Я с телефона просто не в состоянии ни оформить корректно цитаты, ни достаточно полно запомнить сообщение, на которое отвечаю. ЗЫ прошу прощения за дробление сообщений. Я с телефона просто не в состоянии ни оформить корректно цитаты, ни достаточно полно запомнить сообщение, на которое отвечаю. За это как раз не стоит извиняться, ничего страшного. Проблема в том, что вы не уточняете понятие. В результате похоже что мы говорим одно и то же, просто по-разному понимаем терминологию.



ЛАД написав: И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач. И второй момент. Социализированный человек должен быть готов к общению и взаимодействию с другими для решения стоящих перед обществом задач.

Для решения СОБСТВЕННЫХ задач, которые не противоречат устоям общества. Альтруизм нынче не в моде. Для решения СОБСТВЕННЫХ задач, которые не противоречат устоям общества. Альтруизм нынче не в моде. А вот это как раз не очень важно.

Какая разница для общества, сделает человек что-то полезное из альтруизма или потому, что, принеся пользу обществу, он получит выгоду и для себя лично (неважно, материальную или моральную)?



А вот для выхода за пределы устоев, без которого нет прогресса, нужен бунтарский дух, который несёт в себе элементы асоциальности.

Тут наши с Виталием взгляды расходятся. Я считаю социализированными удобных людей, которые способны общаться с такими же удобными. Бродяжничество по сути своей асоциально, как и многие другие формы подросткового протеста. Но определенную степень асоциальности, без крайностей, Я считаю необходимой, чтобы человек оставался личностью.

И да, попрошайничество воспитывает не сильную личность, а иждивенческую позицию. Тот же самый вопрос, что вы понимаете под асоциальностью?

Способность человека не соглашаться с общепринятыми мнениями и отстаивать свои взгляды? Согласен, такие люди необходимы в обществе. Но для этого есть, на мой взгляд, более точное понятие - нонконформизм. А то, что любой человек должен оставаться личностью, кто ж спорит.

Вики даёт такое определение: Асоциальность (социальное безразличие) — отсутствие сильной мотивации к социальному взаимодействию и/или присутствие одной мотивации для одиночной деятельности. По-моему, это не то, о чём вы говорите.



Ну и удобство - социализация...

Добавлю к предыдущему посту. Удобно общаться с человеком, который с вами во всём соглашается. Но... надоедает и во многих случаях бесполезно.

Начальнику "удобно" окружить себя "социализированными"(="удобными", по вашим словам) подчинёнными, которые будут смотреть ему в рот. Но обычно это плохо кончается. И для организации, и для самого начальника.

Так что мне всё же кажется более подходящим "приемлемость", а не "удобство".

Грубый пример.

Вы, допустим, верный муж. По убеждениям, а не вынужденно. Вам неприятно, что ваш друг бабник. Для вас это создаёт некоторый дискомфорт, "не удобно". Но для вашей с ним дружбы это может быть более-менее приемлемо. В конце концов это его проблемы, которые не мешают вам жить и дружить с ним. Естественно, ограничение - он не пристаёт к вашей жене. За это как раз не стоит извиняться, ничего страшного. Проблема в том, что вы не уточняете понятие. В результате похоже что мы говорим одно и то же, просто по-разному понимаем терминологию.А вот это как раз не очень важно.Какая разница для общества, сделает человек что-то полезное из альтруизма или потому, что, принеся пользу обществу, он получит выгоду и для себя лично (неважно, материальную или моральную)?Тот же самый вопрос, что вы понимаете под асоциальностью?Способность человека не соглашаться с общепринятыми мнениями и отстаивать свои взгляды? Согласен, такие люди необходимы в обществе. Но для этого есть, на мой взгляд, более точное понятие - нонконформизм. А то, что любой человек должен оставаться личностью, кто ж спорит.Вики даёт такое определение:По-моему, это не то, о чём вы говорите.Ну и удобство - социализация...Добавлю к предыдущему посту. Удобно общаться с человеком, который с вамисоглашается. Но... надоедает и во многих случаях бесполезно.Начальнику "удобно" окружить себя "социализированными"(="удобными", по вашим словам) подчинёнными, которые будут смотреть ему в рот. Но обычно это плохо кончается. И для организации, и для самого начальника.Так что мне всё же кажется более подходящим "приемлемость", а не "удобство".Грубый пример.Вы, допустим, верный муж. По убеждениям, а не вынужденно. Вам неприятно, что ваш друг бабник. Для вас это создаёт некоторый дискомфорт, "не удобно". Но для вашей с ним дружбы это может быть более-менее приемлемо. В конце концов это его проблемы, которые не мешают вам жить и дружить с ним. Естественно, ограничение - он не пристаёт к вашей жене. ЛАД 2 Повідомлень: 35294 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5345 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:05 Water написав: fler написав: [

........

Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків. ........Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.

А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.

А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.

Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.

Будете народжувать чи скажете- тапішовти? А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.Будете народжувать чи скажете- тапішовти?

Вы сильно упрощаете.

Тут вопрос не только и, возможно, не столько в деньгах.

Вопрос уже в роли женщины. Если "скільки вийде народить- стільки хай й буде" и рожать каждый год, женщина должна стать домохозяйкой, т.е. играть ту роль, которую она играла и 100, и 200, и 1000 лет назад. Но ей, возможно, хочется быть артисткой, учёным, инженером, музыкантом, ...

Кроме того, беременность и роды серьёзная нагрузка на организм. Через 5-10-15 родов (у кого как) вы будете цветущим мужчиной в расцвете сил, а женщина... Вы сильно упрощаете.Тут вопрос не только и, возможно, не столько в деньгах.Вопрос уже в роли женщины. Если "скільки вийде народить- стільки хай й буде" и рожать каждый год, женщина должна стать домохозяйкой, т.е. играть ту роль, которую она играла и 100, и 200, и 1000 лет назад. Но ей, возможно, хочется быть артисткой, учёным, инженером, музыкантом, ...Кроме того, беременность и роды серьёзная нагрузка на организм. Через 5-10-15 родов (у кого как) вы будете цветущим мужчиной в расцвете сил, а женщина... ЛАД 2 Повідомлень: 35294 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5345 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:08 Сибарит написав: ЛАД написав: Интересно, это из серии: "Маразм крепчает"?

Интересно, это из серии: "Маразм крепчает"?

Он давно окреп.

Игры в толерастию давно вылились в дискриминацию всех, кто не подвергался дискриминации ранее.



То, что этот случай попал в прессу и стал широко обсуждаться, а также получил некоторую, хоть и не убедительную, реакцию на высоком уровне, даёт слабую надежду, что пик маразма в этом вопросе уже достигнут.

Благодаря бунтарству ребенка. Он давно окреп.Игры в толерастию давно вылились в дискриминацию всех, кто не подвергался дискриминации ранее.То, что этот случай попал в прессу и стал широко обсуждаться, а также получил некоторую, хоть и не убедительную, реакцию на высоком уровне, даёт слабую надежду, что пик маразма в этом вопросе уже достигнут.Благодаря бунтарству ребенка. Самое интересное, что у ребёнка даже не было мысли о бунте.

Она высказывала вполне естественные взгляды и не стремилась ущемить или "поставить на место" кого-то другого. Самое интересное, что у ребёнка даже не было мысли о бунте.Она высказывала вполне естественные взгляды и не стремилась ущемить или "поставить на место" кого-то другого. ЛАД 2 Повідомлень: 35294 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5345 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:08 Water написав: fler написав: Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків. Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.

Якщо є можливість та бажання- хай народжують. Якщо є можливість та бажання- хай народжують.

Ключове - це можливість, насамперед, виростити дітей достойними людьми, а не "як прийдеться", "держава допоможе" чи "брати-сестри піклуватимуться".



Water написав: Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.

Будете народжувать чи скажете- тапішовти? Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.Будете народжувать чи скажете- тапішовти?

Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей. Навряд чи більше, тому що виростити дитину - це не лише про достатню кількість грошей, але здебільшого про достатню кількість уваги, що тісно корелює з кількістю часу, який треба приділяти кожній дитині. Також треба знаходити час для себе (щоб залишатися "у формі") та для чоловіка.

Water, жінка вашої мрії скількох вже народила? Ключове - це можливість, насамперед, виростити дітей достойними людьми, а не "як прийдеться", "держава допоможе" чи "брати-сестри піклуватимуться".Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей. Навряд чи більше, тому що виростити дитину - це не лише про достатню кількість грошей, але здебільшого про достатню кількість уваги, що тісно корелює з кількістю часу, який треба приділяти кожній дитині. Також треба знаходити час для себе (щоб залишатися "у формі") та для чоловіка.Water, жінка вашої мрії скількох вже народила? fler

Повідомлень: 5785 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:09 ЛАД написав: Water написав: fler написав: [

........

Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків. ........Прекрасно. Ви б хотіли, щоб ваша дружина народила вам ще вісім дітей після її 50-річчя? Не одного, не двох, а саме восьмох. Нагадаю, що 8-го народила в 66 рочків.

А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.

А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.

Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.

Будете народжувать чи скажете- тапішовти? А це заборонено? Якщо є можливість та бажання- хай народжують.А то так вимремо без сторонньої допомоги з одним рєбятьоночком.Для прикладу, зустріли ви чоловіка своєї мрії, у вас усе є, абсолютно все, живете ви напроти Лувру, а чоловік і каже: Хочу шоб у нас було багато дітей, саме наших, скільки вийде народить- стільки хай й буде, питання не в грошах.Будете народжувать чи скажете- тапішовти?

Вы сильно упрощаете.

Тут вопрос не только и, возможно, не столько в деньгах.

Вопрос уже в роли женщины. Если "скільки вийде народить- стільки хай й буде" и рожать каждый год, женщина должна стать домохозяйкой, т.е. играть ту роль, которую она играла и 100, и 200, и 1000 лет назад. Но ей, возможно, хочется быть артисткой, учёным, инженером, музыкантом, ...

Кроме того, беременность и роды серьёзная нагрузка на организм. Через 5-10-15 родов (у кого как) вы будете цветущим мужчиной в расцвете сил, а женщина... Вы сильно упрощаете.Тут вопрос не только и, возможно, не столько в деньгах.Вопрос уже в роли женщины. Если "скільки вийде народить- стільки хай й буде" и рожать каждый год, женщина должна стать домохозяйкой, т.е. играть ту роль, которую она играла и 100, и 200, и 1000 лет назад. Но ей, возможно, хочется быть артисткой, учёным, инженером, музыкантом, ...Кроме того, беременность и роды серьёзная нагрузка на организм. Через 5-10-15 родов (у кого как) вы будете цветущим мужчиной в расцвете сил, а женщина...

Так ніхто не каже йшо зі шкодою для здоров`я, все під наглядом та з дозволу лікарів. Там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей, скільки зможуть. Так ніхто не каже йшо зі шкодою для здоров`я, все під наглядом та з дозволу лікарів. Там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей, скільки зможуть. Water Повідомлень: 3208 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:11 fler написав: Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей. Гарний приклад, Water, шкода, що це фантастика. Якби чоловік моєї мрії був поруч і "питання не в грошах", то я б народила трьох дітей.

Дякую за відвертість. Дякую за відвертість. Water Повідомлень: 3208 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:25 Water написав: ..........

Так ніхто не каже йшо зі шкодою для здоров`я, все під наглядом та з дозволу лікарів. Там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей, скільки зможуть. ..........Так ніхто не каже йшо зі шкодою для здоров`я, все під наглядом та з дозволу лікарів. Там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей, скільки зможуть.

"під наглядом та з дозволу лікарів" не спасает.

Спортсмены высшего уровня ставят рекорды тоже "під наглядом та з дозволу лікарів". Но здоровья это не прибавляет. Экстремальные нагрузки сказываются.

А большое количество родов это экстремальные нагрузки. Хотя, возможно, состояние здоровья позволяет рожать и дальше.

И да, вы правы - "там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей". Обычно одного-двух. Что поделать, мир изменился. Меняется и роль женщины. Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.

И, кстати, уменьшение количества родов, возможно, вполне прогрессивная тенденция. Людей на Земле уже многовато. А колонизации планет пока не предвидится. В реале, а не в фантастических романах. "під наглядом та з дозволу лікарів" не спасает.Спортсмены высшего уровня ставят рекорды тоже "під наглядом та з дозволу лікарів". Но здоровья это не прибавляет. Экстремальные нагрузки сказываются.А большое количество родов это экстремальные нагрузки. Хотя, возможно, состояние здоровья позволяет рожать и дальше.И да, вы правы - "там в першу чергу стають інженерами, музикантами, артистами, а потім народжують дітей". Обычно одного-двух. Что поделать, мир изменился. Меняется и роль женщины. Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.И, кстати, уменьшение количества родов, возможно, вполне прогрессивная тенденция. Людей на Землемноговато. А колонизации планет пока не предвидится. В реале, а не в фантастических романах. ЛАД 2 Повідомлень: 35294 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5345 раз. Подякували: 4855 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 650651652653> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4911

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34