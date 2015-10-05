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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 651652653654 Додано: Суб 19 лип, 2025 02:12 flyman написав: Water написав: ЛАД написав: Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором. Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.

Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.

Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6. Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6.

Урсула фон дер Ляєн 7 дітей,

шах і мат скрєпним гендеро стереотипникам совкового гарту Урсула фон дер Ляєн 7 дітей,шах і мат скрєпним гендеро стереотипникам совкового гарту

Рожала с 29 лет до 41 года. Рожала, работая врачом, позже преподавателем. С 1992 по 1996 год (с 34 до 38 лет) вместе с семьёй находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета. Похоже, в это время вообще не работала.

Политикой занялась фактически уже после 40 лет. Как ей удалось так быстро вырасти как политику, не знаю.



P.s. И да. я понимаю, что сидя в подвале и мечтая о филиппинке, трудно представить себе сколько сил и времени занимают у обычной женщины роды и последующая возня с детьми. Можно рассказывать о "скрєпних гендеро стереотипниках совкового гарту".

Вам ещё не надоело?

Цеплялись ко мне на военной ветке. Я проигнорировал. Так пришли сюда.

Это как, социализация по Виталию? Наращиваете EQ? Рожала с 29 лет до 41 года. Рожала, работая врачом, позже преподавателем. С 1992 по 1996 год (с 34 до 38 лет) вместе с семьёй находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета. Похоже, в это время вообще не работала.Политикой занялась фактически уже после 40 лет. Как ей удалось так быстро вырасти как политику, не знаю.P.s. И да. я понимаю, что сидя в подвале и мечтая о филиппинке, трудно представить себе сколько сил и времени занимают у обычной женщины роды и последующая возня с детьми. Можно рассказывать о "скрєпних гендеро стереотипниках совкового гарту".Вам ещё не надоело?Цеплялись ко мне на военной ветке. Я проигнорировал. Так пришли сюда.Это как, социализация по Виталию? Наращиваете EQ? ЛАД 2 Повідомлень: 35313 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4856 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 02:27 flyman написав: флер осуждає

флер осуждає

А при чём тут флер?

И что она здесь может осуждать? А при чём тут флер?И что она здесь может осуждать? ЛАД 2 Повідомлень: 35313 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4856 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 03:10 Сибарит написав: Hotab написав: В общім почитав я сьогодні ще і гілку про еміграцію, і у мене склалась картинка, чому проповіді нашого аматора-психолога не тільки не зайшли , а і викликають відчуження з огидою.

Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.

І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»

Ну кому таке треба? В общім почитав я сьогодні ще і гілку про еміграцію, і у мене склалась картинка, чому проповіді нашого аматора-психолога не тільки не зайшли , а і викликають відчуження з огидою.Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»Ну кому таке треба?

А ведь ваши позиции не так далеки друг от друга. Термин "удобные дети" оказался достаточно точным. И да, всем комфортно видеть рядом удобных детей.

Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).

Остаётся только договориться, кого считать социализированным, а кого асоциальным. А ведь ваши позиции не так далеки друг от друга. Термин "удобные дети" оказался достаточно точным. И да, всем комфортно видеть рядом удобных детей.Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).Остаётся только договориться, кого считать социализированным, а кого асоциальным.



Это не совсем верное утверждение.

Врачи в США плывут вполне по течению, хорошо учатся в школе, скорей всего либо занимаются спортом и/или музыкой/артом каким нибудь. Это полезно для поступления в вуз, ибо только иметь высокую успеваемость может быть недостаточно.

Заканчивают вуз, идут работать в госпиталь, после наработки определенного количества лет опыта в госпитале они могут начать свою частную практику.

По течению? Да.

"Удобный ребенок" - несомненно, ибо шастать по подворотням просто не будет времени.

А теперь примеры "борцунов", которые так любят романтики - Че Гевара, Фидель Кастро, ленин.

Мне понятно когда система такова, что против нее надо идти - российская, советская и тп.

Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди.

Есть некоторое мнение, что именно социализм - это для людей, но как-то социалистические модели не очень жизнеспособны. Это не совсем верное утверждение.Врачи в США плывут вполне по течению, хорошо учатся в школе, скорей всего либо занимаются спортом и/или музыкой/артом каким нибудь. Это полезно для поступления в вуз, ибо только иметь высокую успеваемость может быть недостаточно.Заканчивают вуз, идут работать в госпиталь, после наработки определенного количества лет опыта в госпитале они могут начать свою частную практику.По течению? Да."Удобный ребенок" - несомненно, ибо шастать по подворотням просто не будет времени.А теперь примеры "борцунов", которые так любят романтики - Че Гевара, Фидель Кастро, ленин.Мне понятно когда система такова, что против нее надо идти - российская, советская и тп.Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди.Есть некоторое мнение, что именно социализм - это для людей, но как-то социалистические модели не очень жизнеспособны. rjkz

Повідомлень: 17636 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8651 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 05:50 Сибарит написав: ЛАД написав: Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда Много такого было, скажем, за последние 50 лет?

Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

Много такого было, скажем, за последние 50 лет?Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.

Например, повозка Тесла.



То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства. Например, повозка Тесла.То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.



Один чувак, который смог раскрутить то, что аккумулятор, поставленный на колеса и подключенный к планщету может считатьься автомобилем и миллионы "социализированных" бродяг.

Вот соотношение.

В общем-то правильно было подмечено, что из такого рода людей вырастают либо "прорыватели" в очень небольшом проценте либо криминал, в гораздо бОльшем.

Это крайности, конечно, есть еще масса граддаций между ними.

Есть много людей, которые каждый в своей области может привнести какие-то инновации. И тут есть нюансы - кто-то на этом заработает и даже "достигнет успеха", кого-то заклюют окружающие. Один чувак, который смог раскрутить то, что аккумулятор, поставленный на колеса и подключенный к планщету может считатьься автомобилем и миллионы "социализированных" бродяг.Вот соотношение.В общем-то правильно было подмечено, что из такого рода людей вырастают либо "прорыватели" в очень небольшом проценте либо криминал, в гораздо бОльшем.Это крайности, конечно, есть еще масса граддаций между ними.Есть много людей, которые каждый в своей области может привнести какие-то инновации. И тут есть нюансы - кто-то на этом заработает и даже "достигнет успеха", кого-то заклюют окружающие. rjkz

Повідомлень: 17636 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8651 раз. Подякували: 5447 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 08:01 rjkz написав: Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди. Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди.

Любая система, сколь бы хороша они ни была, а идеальных не существует, склонна консервироваться и застаиваться. Препятствуют этому, обеспечивая прогресс именно люди, не принимающие это свойство общества, т.е. обладающие некоторой степенью асоциальности.

Необходимость искусственными методами воспитывать эту асоциальности, называя ее социализацией, для меня сомнительна. Но, возможно, стоит попытаться направить в максимально мирное русло тех, кто это качество уже проявляет, не пытаясь их ломать.



Это ещё одна тщетная попытка. Я давно понял, что донести эту мысль словами Я не способен. Любая система, сколь бы хороша они ни была, а идеальных не существует, склонна консервироваться и застаиваться. Препятствуют этому, обеспечивая прогресс именно люди, не принимающие это свойство общества, т.е. обладающие некоторой степенью асоциальности.Необходимость искусственными методами воспитывать эту асоциальности, называя ее социализацией, для меня сомнительна. Но, возможно, стоит попытаться направить в максимально мирное русло тех, кто это качество уже проявляет, не пытаясь их ломать.Это ещё одна тщетная попытка. Я давно понял, что донести эту мысль словами Я не способен. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8618 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6459 раз. Подякували: 21600 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 09:01 flyman написав: флер осуждає флер осуждає

Прочитав эту фразу, я, грешным делом, подумал, что экзамены она сдавала в роддоме 😁 Прочитав эту фразу, я, грешным делом, подумал, что экзамены она сдавала в роддоме 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8618 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6459 раз. Подякували: 21600 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 09:02 Сибарит написав:



Это ещё одна тщетная попытка. Я давно понял, что донести эту мысль словами Я не способен. Это ещё одна тщетная попытка. Я давно понял, что донести эту мысль словами Я не способен.

продовжуйте намагатись)

Будем вважати це ізометричними тренування для мозгів ви доречі знаєте що ізометричні вправи менш травмоопасні?

А біг на місці взагалі общєпріміряющий?

Спробую і я сформулювати.

Справа ж не в тім, що підлітковий бунт повністю деструктивний і в обовязковості стадного інстинкту. Справа в тім що масова культура цей бунт намагається капіталізувати і вихолостити. Придумано купа напрямків як підліток має доказувати свою інакшість. Допустим там течії емо, готів, чи панків. Там вже все готово по шаблонах як виглядати не так як всі, що говорити не так як всі яку "інакшу" музику слухати. А що за цим всім крім пустоти?

Чи є запропонована соціалізація в "бандах" вирощуванням "неудобних"? Чи здатні вони на зрілий бунт проти системи? Мені здається, ні. Така соціалізація це шлях до нижнього рівня суспільної піраміди. Через років 10 ці молодіжні бунтарі опиняються на некваліфікованій роботі , забиті батогами і налогами ще гірше якщо пристрастяться до алкоголю і курива і львіна доля їх і так не високих зарібків піде на алкоголь та підтримку штанів. продовжуйте намагатись)Будем вважати це ізометричними тренування для мозгівви доречі знаєте що ізометричні вправи менш травмоопасні?А біг на місці взагалі общєпріміряющий?Спробую і я сформулювати.Справа ж не в тім, що підлітковий бунт повністю деструктивний і в обовязковості стадного інстинкту. Справа в тім що масова культура цей бунт намагається капіталізувати і вихолостити. Придумано купа напрямків як підліток має доказувати свою інакшість. Допустим там течії емо, готів, чи панків. Там вже все готово по шаблонах як виглядати не так як всі, що говорити не так як всі яку "інакшу" музику слухати. А що за цим всім крім пустоти?Чи є запропонована соціалізація в "бандах" вирощуванням "неудобних"? Чи здатні вони на зрілий бунт проти системи? Мені здається, ні. Така соціалізація це шлях до нижнього рівня суспільної піраміди. Через років 10 ці молодіжні бунтарі опиняються на некваліфікованій роботі , забиті батогами і налогами ще гірше якщо пристрастяться до алкоголю і курива і львіна доля їх і так не високих зарібків піде на алкоголь та підтримку штанів. Banderlog

Повідомлень: 3184 З нами з: 24.06.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 09:09 Banderlog написав: Там вже все готово по шаблонах Там вже все готово по шаблонах

Да, проблема шаблонности нешаблонности тоже существует.



А в остальном Вы опять спорите не со мной 😁 Да, проблема шаблонности нешаблонности тоже существует.А в остальном Вы опять спорите не со мной 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8618 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6459 раз. Подякували: 21600 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 09:28 Сибарит написав: Banderlog написав: Там вже все готово по шаблонах Там вже все готово по шаблонах

Да, проблема шаблонности нешаблонности тоже существует.



А в остальном Вы опять спорите не со мной 😁 Да, проблема шаблонности нешаблонности тоже существует.А в остальном Вы опять спорите не со мной 😁 надо воно мені з Вами спорить? )

Якось самому для себе хочеться сформулювати. Бо розумуміти то я ніби й розумію а внятно описати не можу надо читати класиків, практиків і теоретиків революції. Бунт ж зріє не серед неформальних банд а серед студентів? Які мали б бути "удобними"? надо воно мені з Вами спорить? )Якось самому для себе хочеться сформулювати. Бо розумуміти то я ніби й розумію а внятно описати не можунадо читати класиків, практиків і теоретиків революції.Бунт ж зріє не серед неформальних банд а серед студентів? Які мали б бути "удобними"? Banderlog

Повідомлень: 3184 З нами з: 24.06.14 Подякував: 114 раз. Подякували: 90 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 09:32 Banderlog написав: надо читати класиків, надо читати класиків,

А кто Вам сказал, что мы правильно понимаем, что хотели донести до нас классики? 😁 А кто Вам сказал, что мы правильно понимаем, что хотели донести до нас классики? 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8618 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6459 раз. Подякували: 21600 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 651652653654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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