Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 652653654655 Додано: Суб 19 лип, 2025 11:36 ЛАД написав: "іншого полу" сразу отметаем. Мужчины не очень часто усиленно занимаются детьми и уж точно не беременеют и не кормят грудью.

У всех у них капитал зарабатывается именно в молодости, в 30 лет это уже состоявшиеся и достаточно богатые люди, которые многое могут себе позволить.

Это всё исключения.

Так что не очень понял, что вы хотели доказать этими примерами и к чему вы их привели. "іншого полу" сразу отметаем. Мужчины не очень часто усиленно занимаются детьми и уж точно не беременеют и не кормят грудью.У всех у них капитал зарабатывается именно в молодости, в 30 лет это уже состоявшиеся и достаточно богатые люди, которые многое могут себе позволить.Это всё исключения.Так что не очень понял, что вы хотели доказать этими примерами и к чему вы их привели.

Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.

Ось цікаве питання за 30 років та капітал. Там дійсно в першу чергу- кар`єра, потім діти. Я колись там працював, в нас була одна з шефів, їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу, бо я тоді вже не працював. Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.

Ще одна дама скористалась штучним заплідненням, у неї чоловіка не було, а дитину вона хотіла. Ось так потрібний тобі колір очей, волосся та інші технічні характеристики батька. Вона пішла у декрет, більше я її не бачив.

Чогось в них було популярно жінкам у Африку мотатись, чоловікам у Таїланд, потім з`являлись відповідного кольору шкіри чоловіки та розрізу очей жінки. Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.Ось цікаве питання за 30 років та капітал. Там дійсно в першу чергу- кар`єра, потім діти. Я колись там працював, в нас була одна з шефів, їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу, бо я тоді вже не працював. Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.Ще одна дама скористалась штучним заплідненням, у неї чоловіка не було, а дитину вона хотіла. Ось так потрібний тобі колір очей, волосся та інші технічні характеристики батька. Вона пішла у декрет, більше я її не бачив.Чогось в них було популярно жінкам у Африку мотатись, чоловікам у Таїланд, потім з`являлись відповідного кольору шкіри чоловіки та розрізу очей жінки. Water Повідомлень: 3211 З нами з: 06.03.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 220 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 13:49 Сибарит написав: rjkz написав: Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди. Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди.

Любая система, сколь бы хороша они ни была, а идеальных не существует, склонна консервироваться и застаиваться. Препятствуют этому, обеспечивая прогресс именно люди, не принимающие это свойство общества, т.е. обладающие некоторой степенью асоциальности. Любая система, сколь бы хороша они ни была, а идеальных не существует, склонна консервироваться и застаиваться. Препятствуют этому, обеспечивая прогресс именно люди, не принимающие это свойство общества, т.е. обладающие некоторой степенью асоциальности. Полностью согласен.



Необходимость искусственными методами воспитывать эту асоциальности, называя ее социализацией, для меня сомнительна. По-моему, такой необходимости нет. Люди с той или иной степенью "асоциальности" всегда существуют и появляются сами по себе без искусственных методов воспитания.



Но, возможно, стоит попытаться направить в максимально мирное русло тех, кто это качество уже проявляет, не пытаясь их ломать. Не стОит.

Асоциальное поведение, как я его понимаю, практически всегда в мирном русле.

Бороться надо с антисоциальным поведением.



Это ещё одна тщетная попытка. Я давно понял, что донести эту мысль словами Я не способен. Возможно, из-за нечёткости употребляемых на форуме понятий? Полностью согласен.По-моему, такой необходимости нет. Люди с той или иной степенью "асоциальности" всегда существуют и появляются сами по себе без искусственных методов воспитания.Не стОит.Асоциальное поведение, как я его понимаю, практически всегда в мирном русле.Бороться надо с антисоциальным поведением.Возможно, из-за нечёткости употребляемых на форуме понятий? ЛАД 2 Повідомлень: 35317 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 14:29

Попробую уточнить понятия. Уже как-то давал определение асоциальности из русской Вики. Посмотрел английскую.

Там, как обычно, значительно полнее и подробнее.

Прошу прощения за то, что возьму пример с Виталия - длинные цитаты, но там сложно вырезать, много, на мой взгляд, интересного. Может, и ещё кому будет интересно.

Асоциальность относится к отсутствию мотивации к социальному взаимодействию или предпочтению к уединению. Асоциальность может быть связана с аболиционизмом , но, более того, может быть проявлением ограниченных возможностей для социальных отношений. [ 1 ] Психологи, занимающиеся вопросами развития, используют синонимы «асоциальный» , «несоциальный» и «социальная незаинтересованность». Асоциальность отличается от антисоциального поведения , но не исключает его . Некоторая степень асоциальности обычно наблюдается у интровертов , в то время как крайняя асоциальность наблюдается у людей с различными клиническими состояниями.



Асоциальность не обязательно воспринимается обществом как полностью отрицательная черта , поскольку она использовалась как способ выражения несогласия с господствующими идеями. Она рассматривается как желательная черта в ряде мистических и монашеских традиций, в частности, в индуизме , джайнизме , римском католицизме , восточном православии , буддизме .... и суфизме .

Интроверсия

Интроверсия — это «состояние или тенденция к полной или преимущественной озабоченности и интересу к собственной психической жизни». [ 8 ] Интроверты считаются противоположностью экстравертов , которые, по-видимому, преуспевают в социальной среде, а не в одиночестве. Интроверт может представляться как человек, предпочитающий одиночество или взаимодействие с небольшими группами, нежели с большими, пишущий, а не говорящий, имеющий меньше, но более полноценных дружеских отношений и нуждающийся во времени для размышлений. [ 9 ] Хотя это и не является измеряемой чертой личности , некоторые популярные писатели характеризуют интровертов как людей, чья энергия имеет тенденцию к росту во время размышлений и угасанию во время взаимодействия. [ 10 ]



Что касается мозга, исследователи обнаружили различия в анатомии между интровертами и экстравертами. [ 9 ] У интровертов наблюдается более сильный приток крови к лобной доле , чем у экстравертов, которая является частью мозга, отвечающей за решение проблем , память и опережающее мышление.

Меня заинтересовал и следующий раздел (привожу целиком): В эволюции человека и антропологии

Научные исследования показывают, что асоциальные черты человеческого поведения , личности и познавательных способностей могут иметь ряд полезных эволюционных преимуществ. Интроверсия и отчуждённость могут защитить человека от импульсивных и опасных социальных ситуаций благодаря снижению импульсивности и поощрению . [ 15 ] Частое добровольное уединение стимулирует творческие способности и может дать человеку время для размышлений, работы, рефлексии и более лёгкого выявления полезных закономерностей. [ 16 ]



Исследования показывают, что социальные и аналитические функции мозга функционируют взаимоисключающим образом. [ 17 ] Имея это в виду, исследователи утверждают, что люди, которые уделяли меньше времени или интереса социализации , чаще использовали аналитическую часть мозга и, таким образом, часто были ответственны за разработку стратегий охоты , создание инструментов и обнаружение полезных закономерностей в окружающей среде в целом как для своей собственной безопасности, так и для безопасности группы. ...

Подтверждено, что имитация и социальное обучение потенциально ограничивают и неадаптивны в популяциях животных и людей. [ 21 ] Когда социальное обучение преобладает над личным опытом (асоциальное обучение), можно наблюдать негативные эффекты, такие как неспособность искать или выбирать наиболее эффективный способ выполнения задачи [ 22 ] и, как следствие, неспособность адаптироваться к изменяющимся условиям. [ 23 ] [ 24 ] Индивиды, которые менее восприимчивы, мотивированы и заинтересованы в общении, вероятно, меньше подвержены влиянию или восприимчивы к социально имитируемой информации [ 25 ] и быстрее замечают и реагируют на изменения в окружающей среде, [ 26 ] [ 27 ] по сути придерживаясь своих собственных наблюдений жестким образом и, следовательно, не имитируя неадаптивное поведение посредством социального обучения. Такое поведение, включая дефицит подражательного поведения, наблюдалось у людей с расстройствами аутистического спектра ... и интровертов [ 30 ] и коррелирует с такими личностными чертами, как невротизм и неприятный характер. [ 25 ] (это к вопросу об "удобстве")



Преимущества такого поведения для отдельного человека и его родственников привели к его сохранению у части человеческой популяции. Полезность для острых чувств , [ 31 ] новых открытий и критического аналитического мышления [ 32 ] , возможно, привела к сохранению предполагаемых генетических факторов аутизма и интроверсии благодаря их повышенной когнитивной, сенсорной и аналитической осведомлённости.

Что касается всяких девиаций, цитировать не буду. Процитирую ещё только кусочек о возможности обучения-социализации. Социальным навыкам можно научиться, поскольку они не являются просто врожденными чертами личности или характера человека. Поэтому любой желающий может улучшить свои социальные навыки, включая людей с психосоциальными или неврологическими расстройствами. Тем не менее, важно отметить, что асоциальность не следует считать ни недостатком характера, ни изначально негативной чертой.



SST (Social skills training) включает в себя улучшение зрительного контакта, продолжительности речи, частоты просьб и использования жестов, а также снижение автоматического выполнения просьб других. Было показано, что SST повышает уровень напористости (положительной и отрицательной) как у мужчин, так и у женщин. https://en.wikipedia.org/wiki/Asociality

Подчёркивания везде мои, жирный шрифт - в оригинале, многоточия - я убирал ссылки на источники там, где их много, курсив - мои вставки. В связи с предыдущим постом.Попробую уточнить понятия. Уже как-то давал определение асоциальности из русской Вики. Посмотрел английскую.Там, как обычно, значительно полнее и подробнее.Прошу прощения за то, что возьму пример с Виталия - длинные цитаты, но там сложно вырезать, много, на мой взгляд, интересного. Может, и ещё кому будет интересно.Меня заинтересовал и следующий раздел (привожу целиком):Что касается всяких девиаций, цитировать не буду. Процитирую ещё только кусочек о возможности обучения-социализации.Подчёркивания везде мои, жирный шрифт - в оригинале, многоточия - я убирал ссылки на источники там, где их много, курсив - мои вставки. ЛАД 2 Повідомлень: 35317 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 лип, 2025 14:59 Water написав: .........

Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми. .........Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми. Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?



їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел.

Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.



Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк. Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор? Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел.Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор? ЛАД 2 Повідомлень: 35317 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4857 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 652653654655 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4947

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34