Water написав: ЛАД написав:
Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?
1. Я згоден шо потрібно народжувать більше, заради того, шоб ми тупо не вимерли.
А точно надо?
Я не мизантроп, но, похоже, человечество чересчур расплодилось.
2. Я не згоден з тим, шо народжувать потрібно виключно до якогось віку, приклади я вам навів.
То, что сегодня рожают позже, чем раньше, общеизвестный факт. Примеры вы приводили, если я правильно понял, большого количества детей. В каком возрасте, конечно, решает сама женщина, но всё же лучше это делать не слишком поздно - с возрастом растут риски как для женщины, так и для ребёнка.
3. Цей пункт можу написать дисертацію, основний момент, чим заможніше живе уся країна, тим у них народжується менше дітей. Чому країни Африки народжують багато? Я якось працював з чоловіком, який у Африці працював техніком на аеродромі, з його слів- чим більше дітей у африканській сім`ї, тим їм більше допомагають різні організації при ООН. Тупо шоби батьки жили нормально, вони багато народжують, піти кудись працювать без школи, або зі школою, але без будь-якої освіти нема де. Або казав вирощують гречку і тупо її вручну збирають, без будь-якої техніки за оплату 1 долар на день. Або в різних кар`єрах видобуток за допомогою долота та молотка, звісно великий травматизм, вижив, але далі не зміг працювать- ти нікому не потрібен, спасає тільки багато дітей.
Мне кажется, это не основная причина. Раньше рожали много во всех странах. Именно для того, что дети потом кормили.
+ была высокая детская смертность. Благодаря успехам здравоохранения детская смертность резко упала. При этом в "цивилизованных" странах резко выросла стоимость и сроки "выращивания" детей. В результате упала и рождаемость. Постепенно то же происходит и во всём мире. В бедных странах процесс начался позже, вот они и отстают. Взгляды общества на семью меняются относительно медленно. Ещё поколения 3-4 назад и у нас были не редкость большие семьи.
4. Стосовно німкені згоден шо це виключення, але не згоден шо ці діти не отримають все необхідне.
Не могу ни поддержать, ни возражать.
Не знаю о ней ничего. Если вы хотите сказать, что всё обеспечит государство, то всё-таки пока родители обеспечивают больше и лучше.
5. Ще воно якось кидається у очі, коли шефи їдуть на роботу звичайним вєліком, або у потязі, або метро... Без персональних водіїв, майбахів, при всьому цьому вони можуть собі дозволити хоч з десяток цих водіїв. В нас це шо за комедія?
Они к этому шли не один год/десятилетие.
Со временем придём и мы. В частности, это связано и с ростом богатства всего общества, а не отдельных представителей.