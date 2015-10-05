Додано: Суб 19 лип, 2025 17:29

ЛАД написав: Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило? Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?

1. Я згоден шо потрібно народжувать більше, заради того, шоб ми тупо не вимерли.2. Я не згоден з тим, шо народжувать потрібно виключно до якогось віку, приклади я вам навів.3. Цей пункт можу написать дисертацію, основний момент, чим заможніше живе уся країна, тим у них народжується менше дітей. Чому країни Африки народжують багато? Я якось працював з чоловіком, який у Африці працював техніком на аеродромі, з його слів- чим більше дітей у африканській сім`ї, тим їм більше допомагають різні організації при ООН. Тупо шоби батьки жили нормально, вони багато народжують, піти кудись працювать без школи, або зі школою, але без будь-якої освіти нема де. Або казав вирощують гречку і тупо її вручну збирають, без будь-якої техніки за оплату 1 долар на день. Або в різних кар`єрах видобуток за допомогою долота та молотка, звісно великий травматизм, вижив, але далі не зміг працювать- ти нікому не потрібен, спасає тільки багато дітей.4. Стосовно німкені згоден шо це виключення, але не згоден шо ці діти не отримають все необхідне.5. Ще воно якось кидається у очі, коли шефи їдуть на роботу звичайним вєліком, або у потязі, або метро... Без персональних водіїв, майбахів, при всьому цьому вони можуть собі дозволити хоч з десяток цих водіїв. В нас це шо за комедія?