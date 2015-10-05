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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:22

Water
саме тайок, бо вважається саме вони "спеціалісти"(не лікарки, але знавці своєї справи) по масажу простати.


У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.
Під час масажу простати Флаймана:
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лип, 2025 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:54

  Hotab написав:Water
саме тайок, бо вважається саме вони "спеціалісти"(не лікарки, але знавці своєї справи) по масажу простати.


У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.
Під час масажу простати Флаймана:

Так він не там шукає.
Цьому Ночкіну flyman повинен зробить зустрічну пропозицію- вийти заміж, бо куди не плюнь- всюди цей flyman з чим Ночкіним, якого чомусь зве філіпнкою. :lol:

UPD: Ніхто не забороняє flyman`у "виписать" собі хоч філіпінку, хоч в`єтнамку, хоч увесь Лаос, квитки на літак десь до Польщі або Молдови, вже завтра вона у нього в обіймах.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:28

  Water написав:.......
Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія".
......

Непонятная фраза.
"нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:48

  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.
Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?

їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу
Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел.
Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.

Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.
Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор?


Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.
В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.
Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.
И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".
Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.
Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна.
rjkz
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