ЛАД написав:

Water написав: .........

Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми. .........Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.

їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу

Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.

Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел.Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор?