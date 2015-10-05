Water написав:......... Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.
Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?
їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу
Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел. Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.
Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.
Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор?
Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно. В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение. Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать. И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха". Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу. Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна.
Water написав:....... Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія". ......
Непонятная фраза. "нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"?
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома. Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.
Water написав:....... Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія". ......
Непонятная фраза. "нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"?
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома. Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.
Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою...