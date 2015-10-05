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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 654655656657
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:22

Water
саме тайок, бо вважається саме вони "спеціалісти"(не лікарки, але знавці своєї справи) по масажу простати.


У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.
Під час масажу простати Флаймана:
Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 лип, 2025 15:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 13:54

  Hotab написав:Water
саме тайок, бо вважається саме вони "спеціалісти"(не лікарки, але знавці своєї справи) по масажу простати.


У Флаймана є такий спеціаліст. Ночкін.
Під час масажу простати Флаймана:

Так він не там шукає.
Цьому Ночкіну flyman повинен зробить зустрічну пропозицію- вийти заміж, бо куди не плюнь- всюди цей flyman з чим Ночкіним, якого чомусь зве філіпнкою. :lol:

UPD: Ніхто не забороняє flyman`у "виписать" собі хоч філіпінку, хоч в`єтнамку, хоч увесь Лаос, квитки на літак десь до Польщі або Молдови, вже завтра вона у нього в обіймах.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:28

  Water написав:.......
Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія".
......

Непонятная фраза.
"нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 16:48

  ЛАД написав:
  Water написав:.........
Приклад як ви і просили- відомі жінки-мами з багатьма дітьми.
Вы согласны, что это исключения, которые подтверждают правило?

їй за 40 було точно, вона народила 4-ту дитину, у декретній відпустці була 3 місяці, потім знову вийшла на роботу. На наши питання шо та й як виявилось шо в них декрет тільки 3 місяці, далі як хочеш, твої проблеми. Далі з дитиною сидів чоловік десь мабуть до року, точно не скажу
Когда мама меня рожала, декрет был 35 дней до родов и 42 дня после родов, а "далі як хочеш, твої проблеми". Как было дальше, "точно не скажу", как-то не помню, но папа точно не сидел.
Была няня Муся, возможно, сразу после окончания декрета. Приехала из деревни. Несмотря на то, что зарплата в Союзе у инженеров была невысокая, как-то укладывались (условий. естественно, не знаю). Мама в обеденный перерыв прибегала с завода покормить грудью, возможно, сцеживала. Бегала на обед ещё долго, и в младших классах, пока не начал самостоятельно хотя бы разогревать. Няня потом пошла на завод, а я в детсад. С няней поддерживали отношения ещё очень долго - я уже учился в универе.

Чоловік теж в нас працював, але він був звичайний клєрк.
Кому сидеть с ребёнком, так понимаю, был их выбор?


Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.
В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.
Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.
И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".
Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.
Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:16

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Water написав:.......
Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія".
......

Непонятная фраза.
"нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"?
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.
Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:15

  ЛАД написав:
  Water написав:.......
Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія".
......

Непонятная фраза.
"нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"?

Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 20:21

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Water написав:.......
Я вже писав, але видалили, зустрічав наших одеситок, яки їхали "звідти" додому, бо нєхватаєт дома мужского "вніманія".
......

Непонятная фраза.
"нєхватаєт дома мужского "вніманія", но "їхали "звідти" додому"?
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.
Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.

Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою...
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:03

  Water написав:Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
fler
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