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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 654655656657 Додано: Нед 20 лип, 2025 21:03 Water написав: Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає. Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?)) І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?)) fler

Повідомлень: 5789 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 22:19 Re: Психологія та саморозвиток fler написав: Water написав: Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає. Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?)) І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?)) Не тільки їм уваги не вистачає Не тільки їм уваги не вистачає Faceless

Модератор Повідомлень: 36447 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1494 раз. Подякували: 8229 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 лип, 2025 23:37 fler написав: Water написав: Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає. Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?)) І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))

а вас що збентежило, що німкеня в 60+ народила? вона вам щось винна? а вас що збентежило, що німкеня в 60+ народила? вона вам щось винна? flyman

Повідомлень: 40121 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 03:02 Water написав: Faceless написав: .......

Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.

Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що. .......Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.

Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою... Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою... Не обязательно на "заработки".

Но сегодня я о таком пока ни от кого не слышал. Не обязательно на "заработки".Но сегодня я о таком пока ни от кого не слышал. ЛАД 2 Повідомлень: 35392 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 16:27 rjkz написав: ...........

Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.

В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.

Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать. ...........Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать. Нет никакой необходимости философствовать.

Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.

И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".

Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.

Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна. Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант ( Нет никакой необходимости философствовать.Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант ( viewtopic.php?p=5873807#p5873807 ). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества. ЛАД 2 Повідомлень: 35392 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 16:49 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.

В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.

Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать. ...........Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать. Нет никакой необходимости философствовать.

Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.

И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".

Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.

Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна. Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант ( Нет никакой необходимости философствовать.Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант ( viewtopic.php?p=5873807#p5873807 ). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества.



Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.

Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.

Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.

Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.

И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.

Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.

Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.

Уверен, что он давно обеспечил и своих детей и внуков.

Но работает, хотя и тяжело ему. Офис открыт только 3 дня в неделю.

Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег.

"Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. Детей нет и не будет - это сознательный выбор. Ей сейчас 52 года.

Недавно купили за кэш (то есть без мортгиджа) большую 2 бедрум кондо (переделанная из 3 бдрм) практически на первой линии от океана. 900 куе.

Сейчас ездит на работу ОТ (машину не водит) 2 часа в одну сторону и 2 обратно.

Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.



Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.



Какое "исключение, подтверждающее правило"?

Вы о чем?

Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.

Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.

Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.

А порой и без детей.

Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя. Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.Уверен, что он давно обеспечил и своих детей и внуков.Но работает, хотя и тяжело ему. Офис открыт только 3 дня в неделю.Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег."Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. Детей нет и не будет - это сознательный выбор. Ей сейчас 52 года.Недавно купили за кэш (то есть без мортгиджа) большую 2 бедрум кондо (переделанная из 3 бдрм) практически на первой линии от океана. 900 куе.Сейчас ездит на работу ОТ (машину не водит) 2 часа в одну сторону и 2 обратно.Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.Какое "исключение, подтверждающее правило"?Вы о чем?Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.А порой и без детей.Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя. rjkz

Повідомлень: 17638 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8653 раз. Подякували: 5449 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 18:10 Re: Психологія та саморозвиток Не знаю в яку тему писати. Хтось знає чому москалі люблять лізти всіх вчити?

Моя начальниця поїхала на Тенеріфе відпочивати, де в сусідньому номері зустріла "хорошу руську", яка постійно хотіла спілкуватись і виклала всю історію свого життя:

коли почалась активна фаза війни, то вона з чоловіком і 2 синами вирішила поїхати і вже 3.5 роки живуть в Португалії. І наче вона починала, що вона проти війни, але потім її постійно переключало і починала 2 теми:

1. В Португалії ніхто так і не вивчив російську мову і їй нема з ким спілкуватися. Навіть продавці магазинів, куди вона постійно ходить, не вивчили. А їй навіть на думку не спадає вчити португальську.

2. Україна завжди жила дуже бідно. І навіть коли вона в лохматі 2000 відпочивала в Закарпатті, то всі навколо були жебраки і без її грошей вмерли б з голоду. Україні просто треба було попросити грошей у москви, як Білорусь, і всі б жили як в шоколаді...



Ну і моя начальниця вже мало матом її не крила, а та все рівно щодня приставала із розмовами і спеціально за нею ходила то в дельфінарій то на екскурсію на вулкан... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5580 З нами з: 29.07.22 Подякував: 890 раз. Подякували: 639 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 лип, 2025 22:17 Дюрі-бачі написав: Ну і моя начальниця вже мало матом її не крила, а та все рівно щодня приставала із розмовами і спеціально за нею ходила то в дельфінарій то на екскурсію на вулкан... Ну і моя начальниця вже мало матом її не крила, а та все рівно щодня приставала із розмовами і спеціально за нею ходила то в дельфінарій то на екскурсію на вулкан...

Дефицит общения в сочетании с отсутствием традиции уважать чужое пространство. И на это все накладывается еще и синдром Даннинга-Крюгера (в упрощенной формулировке). Дефицит общения в сочетании с отсутствием традиции уважать чужое пространство. И на это все накладывается еще и синдром Даннинга-Крюгера (в упрощенной формулировке). Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8623 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6461 раз. Подякували: 21601 раз. Профіль 132 82 38 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 лип, 2025 02:54 rjkz написав: ЛАД написав: .....

Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества. .....Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества.



Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.

Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.

Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.

Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.

И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.

Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.

Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.

........... Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю............ Варианты могут быть разные.

Человек может продолжать работать, чтобы держать себя в тонусе, чтобы иметь какое-то общение, чтобы чувствовать свою нужность, ...



Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег.

"Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. ........

Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому. Не берусь судить о данном конкретном случае, но. по-моему, это то, о чём я писал: "С ростом богатства общества растут и требования/потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества". И тут так же, как с успехом - у каждого свои понятия.

Вам кажется, что у них денег достаточно, и даже больше. А они считают иначе. Возможно, когда вам удастся заработать столько же, вы тоже будете считать, что этого маловато.



Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.

Какое "исключение, подтверждающее правило"?

Вы о чем?

Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.

Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.

Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.

А порой и без детей.

Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.[/quote] "Устои общества" не с Луны свалились.

И в США, и в Европе, и у нас раньше господствовала модель многодетной семьи и женщина домохозяйка. Причём это было совсем недавно по историческим меркам. 2-3 поколения назад. Но общественная психология меняется относительно медленно. Посмотрите не такие уж старые голливудские фильмы. Идеал - хорошо зарабатывающий, "успешный" муж, ухоженная жена-домохозяйка и куча детей. Даже сравнительно недавняя "Один дома" - сколько их там? Уж не помню - штук 6?

Во время 2МВ женщины вынужденно вышли на работу. После войны вернулись в дом. И состоялся бэби-бум. Но вернулись в дом не все и не навсегда. После того, как попробовали работать и женщины, и работодатели поняли, что они могут работать и очень неплохо. И процесс пошёл. 2МВ для эмансипации женщин сделала значительно больше, чем многолетняя борьба суфражисток.

А раз уж начали работать, то пошли и мужские нормативы-стереотипы - карьера, заработок, самодостаточность. Для всего этого дети - помеха.

А дальше пошли изменения - "устои общества" и "эгоцентричность".



"в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми" - так у нас то же самое. И в перспективе так будет во всём мире.

До "без детей" мы пока не дошли, хотя "порой" уже и это бывает. Но пока очень редко. Варианты могут быть разные.Человек может продолжать работать, чтобы держать себя в тонусе, чтобы иметь какое-то общение, чтобы чувствовать свою нужность, ...Не берусь судить о данном конкретном случае, но. по-моему, это то, о чём я писал: "С ростом богатства общества растут и требования/потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества". И тут так же, как с успехом - у каждого свои понятия.Вам кажется, что у них денег достаточно, и даже больше. А они считают иначе. Возможно, когда вам удастся заработать столько же, вы тоже будете считать, что этого маловато.Какое "исключение, подтверждающее правило"?Вы о чем?Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.А порой и без детей.Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.[/quote] "Устои общества" не с Луны свалились.И в США, и в Европе, и у нас раньше господствовала модель многодетной семьи и женщина домохозяйка. Причём это было совсем недавно по историческим меркам. 2-3 поколения назад. Но общественная психология меняется относительно медленно. Посмотрите не такие уж старые голливудские фильмы. Идеал - хорошо зарабатывающий, "успешный" муж, ухоженная жена-домохозяйка и куча детей. Даже сравнительно недавняя "Один дома" - сколько их там? Уж не помню - штук 6?Во время 2МВ женщины вынужденно вышли на работу. После войны вернулись в дом. И состоялся бэби-бум. Но вернулись в дом не все и не навсегда. После того, как попробовали работать и женщины, и работодатели поняли, что они могут работать и очень неплохо. И процесс пошёл. 2МВ для эмансипации женщин сделала значительно больше, чем многолетняя борьба суфражисток.А раз уж начали работать, то пошли и мужские нормативы-стереотипы - карьера, заработок, самодостаточность. Для всего этого дети - помеха.А дальше пошли изменения - "устои общества" и "эгоцентричность"."в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми" - так у нас то же самое. И в перспективе так будет во всём мире.До "без детей" мы пока не дошли, хотя "порой" уже и это бывает. Ноочень редко. ЛАД 2 Повідомлень: 35392 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5346 раз. Подякували: 4858 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 654655656657 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 5005

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34