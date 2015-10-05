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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 17:00

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:1. Если она не собирается пускать корни в Португалии и у неё, к примеру, удалённая работа (или муж хорошо зарабатывает, за что-то же она живёт), то можно понять, что она не учит португальский.

Та ні, не можна зрозуміти. Навіть якщо вона там всього на півроку-рік планувала залишитись, вивчити хоча б базові речі - це і питання поваги, і виховання.
І цікаво що ви впустили інше - вона не просто не вчила португальську, а ще й обурювалася, чого це португальці не вчать російську.
Дамочка - еталонне бидло, і з відношення до португальців, і з відношення до українців. Та хоч як лохмато воно не жило в своїй москві в 2000х, і хоч як бідували українці яких вона бачила, але оця типова московська бидлувата зверхність ніколи не була ознакою культурної людини. Типові московити, бидло
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:21

Коли зібрався на Філіппіни , а 140 дол закінчились

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:34

  Hotab написав:Зображення

а знизу "про кубікі" ти і не дочитав )))
sergey_stasyuk555
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