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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 655656657658
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 17:00

Re: Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:1. Если она не собирается пускать корни в Португалии и у неё, к примеру, удалённая работа (или муж хорошо зарабатывает, за что-то же она живёт), то можно понять, что она не учит португальский.

Та ні, не можна зрозуміти. Навіть якщо вона там всього на півроку-рік планувала залишитись, вивчити хоча б базові речі - це і питання поваги, і виховання.
І цікаво що ви впустили інше - вона не просто не вчила португальську, а ще й обурювалася, чого це португальці не вчать російську.
Дамочка - еталонне бидло, і з відношення до португальців, і з відношення до українців. Та хоч як лохмато воно не жило в своїй москві в 2000х, і хоч як бідували українці яких вона бачила, але оця типова московська бидлувата зверхність ніколи не була ознакою культурної людини. Типові московити, бидло
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:21

Коли зібрався на Філіппіни , а 140 дол закінчились

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 22:34

  Hotab написав:Зображення

а знизу "про кубікі" ти і не дочитав )))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 00:10

Faceless
О том, что она культурная и/или умная я не говорил. :)
И о том, что вы написали "цікаво", то не очень. Я скептически отношусь к точности передаче слов через третьи руки. Если бы разговоры пересказывали вы, думаю, мы услышали бы ещё более интересные вещи. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 03:18

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  ЛАД написав:.....
Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества. :)


Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.
Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.
Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.
Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.
И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.
Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.
Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.
...........
Варианты могут быть разные.
Человек может продолжать работать, чтобы держать себя в тонусе, чтобы иметь какое-то общение, чтобы чувствовать свою нужность, ...

Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег.
"Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. ........
Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.
Не берусь судить о данном конкретном случае, но. по-моему, это то, о чём я писал: "С ростом богатства общества растут и требования/потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества". И тут так же, как с успехом - у каждого свои понятия.
Вам кажется, что у них денег достаточно, и даже больше. А они считают иначе. Возможно, когда вам удастся заработать столько же, вы тоже будете считать, что этого маловато. :)

Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.

Какое "исключение, подтверждающее правило"?
Вы о чем?
Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.
Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.
Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.
А порой и без детей.
Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.
"Устои общества" не с Луны свалились.
И в США, и в Европе, и у нас раньше господствовала модель многодетной семьи и женщина домохозяйка. Причём это было совсем недавно по историческим меркам. 2-3 поколения назад. Но общественная психология меняется относительно медленно. Посмотрите не такие уж старые голливудские фильмы. Идеал - хорошо зарабатывающий, "успешный" муж, ухоженная жена-домохозяйка и куча детей. Даже сравнительно недавняя "Один дома" - сколько их там? Уж не помню - штук 6?
Во время 2МВ женщины вынужденно вышли на работу. После войны вернулись в дом. И состоялся бэби-бум. Но вернулись в дом не все и не навсегда. После того, как попробовали работать и женщины, и работодатели поняли, что они могут работать и очень неплохо. И процесс пошёл. 2МВ для эмансипации женщин сделала значительно больше, чем многолетняя борьба суфражисток.
А раз уж начали работать, то пошли и мужские нормативы-стереотипы - карьера, заработок, самодостаточность. Для всего этого дети - помеха.
А дальше пошли изменения - "устои общества" и "эгоцентричность".

"в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми" - так у нас то же самое. И в перспективе так будет во всём мире.
До "без детей" мы пока не дошли, хотя "порой" уже и это бывает. Но пока очень редко.[/quote]

1. Я того доктора знаю несколько поверхностно, поэтому не могу сказать насколько он нуждается в держании себя в тонусе. Но общения на работе нет особо - у него весь песонал офиса только дама на рецепшене лет 60. Он даже кровь сам берет, хотя в любом медикал офисе обычно это делает медсестра. По крайней мере, из всех офисов где я бывал, такая ситуация только в его офисе. С фармацевтшей ситуацция предельно ясна - потребности минимальные. Любимое времяпрепровождения - в кровати с книгами. Абсолютный интроверт. На работах в аптеках вообше не до общения. Если это большие сетевые аптеки, например СИВИЭС, где она отработала 16 лет, то там некогда и в туалет пойти, если маленькие, то там не с кем общаться, так как персонала мало держат, а работу все равно надо делать. Общаться разве что с таблетками. Так что совсем мимо. Ее муж любит путешествовать и тратит на это много денег (хотя очень много зарабатывает), но в путешествия он их возит за свои деньги (у них раздельные бюджеты), в этих поездках она...лежит в номере в постели и читает книги. Так что мимо и мимо.
Я с ней несколько раз разговаривал в периоды ее безработья, говорю "Ну нахрена тебе работать, если тебе это в тягость?" (кстати, она ненавидит свою профессию и своих работодателей. Прошлых, настоящих и будущих). Она соглашается и...идет на очередное интервью.
2. ХЗ. Встречал такую инфу, что раньше работающий хоть на какой работе мужчина в СЩА, мог нормально обеспечить семью и в принципе жене было работать совсем не обязательно и это еще были в ходу многодетные семьи. Потом уже расходы начали подпирать и жены все чаще начали работать. То есть, это была вынужденная мера, а не "борьба за права женщин", потом под это подтесалась пропаганда о равноправии. Не уверен, что женщин спрашивали или они хотят пахать как кони.
Постепенно, конечно, как все в нашем мире, изменились устои. Но в западном мире краеугольным камнем являются деньги. И, уверен, пропаганда стоит на стороне тех, кто платит. А платят как раз за то, чтобы как можно больше людей работали и платили налоги, тратили и опять платили налоги. Поэтому портрет "успешной домохозяйки" совсем не нравится "дяде Сэму".
Потребление в обществе, конечно есть. Но, опять-таки, "успешная домохозяйка" из ближайшего супермаркета принесет/привезет продуктов на 100 долларов и наготовит еды для всей семьи на несколько дней. "Успешная" работающая женщина не будет успевать ни в магазин ни готовить. И семья за эти несколько дней потратит на обеды и ужины несколько сотен долларов. Можете не цепляться к цифрам, разброс от минимума до максимума настолько огромен, что нет смысла детализировать.
Я о том, что это в разы, если не на порядки, разные расходы.
Кроме того, "успещная домохозяйка" воспритывает детей. "Успещная" работающая женшина нанимает няню, отдает детей на афте(р)скул (продленка, платная, обычно это частный бизнес, но есть и в школах, правда редко. В частной школе моих детей есть, тоже платно).
Таким образом, "успещная домохозяйка" экономит деньги семье, "успешная" работающая женщина создает рабочие места и платит больше налоггов.
Можно еще добавить, что в семье с одним работающим родителем нужна одна машина, в семье с двумя - 2. Плюс все расходы и тд. Скажем, за один проезд по мосту из НДЖ в НЙ надо заплатить 16 долларов. Таким образом, выгодней чтобы оба родителя на купленных машинах платитли каждый день по 16 долларов каждый, ели в кафе и ресторанчиках в Манхеттене (обычно такой ланч на одного около 40 долларов), а няня сидела с детьми за 20 долларов в час. И со всего этого еще платятся налоги всеми кто в этом задействован.
Вот и весь секрет пропаганды .
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:10

Re: Психологія та саморозвиток

Ушла легенда.
Ozzy под твои песни прошло моё детство. if i close my eyes forever лучший медляк.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 19:34

Re: Психологія та саморозвиток

Оззи - Велик, и для нас, лучших из тинейджеров 90х он был так же крут как и в 70х.
Там дип пёрпл, лед зепелин - больше дань уважения,а вот от Оззи вставляло не хуже чем от продиджи или мегадез
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:04

  Дюрі-бачі написав:І навіть коли вона в лохматі 2000 відпочивала в Закарпатті, то всі навколо були жебраки і без її грошей вмерли б з голоду.

З 2000-го регулярно їздив на Закарпаття по роботі і не тільки з боку Рахова. То саме у 2000 р. Рахів вразив великою к-тю 01 жигулів, та і інші автівки досить убогі переважали. Але швидко все якось помінялись в нульових, добавилось лоску і шику. Цілком можливо, що середній житель москви відчував себе вельми заможним на початку нульових в Закарпатті, а якщо вище середнього, то взагалі багачем.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:26

  rjkz написав:............
1. Я того доктора знаю несколько поверхностно, поэтому не могу сказать насколько он нуждается в держании себя в тонусе. Но общения на работе нет особо - у него весь песонал офиса только дама на рецепшене лет 60. Он даже кровь сам берет, хотя в любом медикал офисе обычно это делает медсестра. По крайней мере, из всех офисов где я бывал, такая ситуация только в его офисе. С фармацевтшей ситуацция предельно ясна - потребности минимальные. Любимое времяпрепровождения - в кровати с книгами. Абсолютный интроверт.
Честно говоря, не пойму.
Вы возражаете мне? В чём"
Просто рассказываете свои впечатления?
Я не знаю ни того доктора, ни фармацевтшу. Написал просто свои предположения. почему они могут работать.
Кстати, разговор с пациентами это тоже общение. И я писал и др. варианты, например, держать себя в тонусе. В 80 лет может быть и желание чувствовать себя нужным, жить, а не доживать.
Ничего не знаю о работе фармацевтши, но даже быть в окружении людей, когда-никогда переброситься словом, тоже лучше, чем круглыми сутками валяться на кровати в одиночестве. Поверьте, надоедает.

Но я предложил варианты. Вы считаете, что я ошибаюсь? Возможно.
Предложите свои.
Но вы просто пишете, что не знаете, зачем они работают. Хотя, наверное, какие-то причины есть.
Не будет человек ни с того, ни с сего ходить на работу просто так. Тем более, что там нужно работать, а не лясы точить.

2. ХЗ. Встречал такую инфу, что раньше работающий хоть на какой работе мужчина в СЩА, мог нормально обеспечить семью и в принципе жене было работать совсем не обязательно и это еще были в ходу многодетные семьи. Потом уже расходы начали подпирать и жены все чаще начали работать. То есть, это была вынужденная мера, а не "борьба за права женщин", потом под это подтесалась пропаганда о равноправии. Не уверен, что женщин спрашивали или они хотят пахать как кони.
Опять не понимаю.
Вы написали именно то, что я и говорил.
Чуть ли не теми же словами.

Но дальше вы начинаете доказывать прямо противоположное - что для семьи финансово выгоднее жена-домохозяйка. Не нужна 2-я машина, экономия на питании, на няне, на школе и т.д.
Всё это тоже верно и имеет место быть.
Но не думаю, что американцы настолько финансово неграмотные и не понимают этого. Наверняка всё же работающая жена зарабатывает больше, чем была бы экономия с женой-домохозяйкой. Иначе она сидела бы дома. Кроме случаев, когда денег хватает, но она увлечена работой или ей хочется общения. Хотя домохозяйки компанию для общения тоже находят.

А пропаганда дело такое. Она, конечно, работает. Но в основном тогда, когда подкреплена экономически. Когда людям что-то не выгодно и они на этом теряют, а не зарабатывают, то они плюют на пропаганду и перестают это делать.
ЛАД
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