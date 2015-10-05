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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 23 лип, 2025 17:00
ЛАД написав:1. Если она не собирается пускать корни в Португалии и у неё, к примеру, удалённая работа (или муж хорошо зарабатывает, за что-то же она живёт), то можно понять, что она не учит португальский.
Та ні, не можна зрозуміти. Навіть якщо вона там всього на півроку-рік планувала залишитись, вивчити хоча б базові речі - це і питання поваги, і виховання.
І цікаво що ви впустили інше - вона не просто не вчила португальську, а ще й обурювалася, чого це португальці не вчать російську.
Дамочка - еталонне бидло, і з відношення до португальців, і з відношення до українців. Та хоч як лохмато воно не жило в своїй москві в 2000х, і хоч як бідували українці яких вона бачила, але оця типова московська бидлувата зверхність ніколи не була ознакою культурної людини. Типові московити, бидло
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Додано: Сер 23 лип, 2025 22:21
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Додано: Чет 24 лип, 2025 00:10
Faceless
О том, что она культурная и/или умная я не говорил.
И о том, что вы написали "цікаво", то не очень. Я скептически отношусь к точности передаче слов через третьи руки. Если бы разговоры пересказывали вы, думаю, мы услышали бы ещё более интересные вещи.
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ЛАД
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Додано: Чет 24 лип, 2025 03:18
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
.....
Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества.
Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.
Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.
Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.
Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.
И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.
Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.
Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.
...........
Варианты могут быть разные.
Человек может продолжать работать, чтобы держать себя в тонусе, чтобы иметь какое-то общение, чтобы чувствовать свою нужность, ...
Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег.
"Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. ........
Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.
Не берусь судить о данном конкретном случае, но. по-моему, это то, о чём я писал: "С ростом богатства общества растут и требования/потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества". И тут так же, как с успехом - у каждого свои понятия.
Вам кажется, что у них денег достаточно, и даже больше. А они считают иначе. Возможно, когда вам удастся заработать столько же, вы тоже будете считать, что этого маловато.
Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.
Какое "исключение, подтверждающее правило"?
Вы о чем?
Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.
Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.
Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.
А порой и без детей.
Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.
"Устои общества" не с Луны свалились.
И в США, и в Европе, и у нас раньше господствовала модель многодетной семьи и женщина домохозяйка. Причём это было совсем недавно по историческим меркам. 2-3 поколения назад. Но общественная психология меняется относительно медленно. Посмотрите не такие уж старые голливудские фильмы. Идеал - хорошо зарабатывающий, "успешный" муж, ухоженная жена-домохозяйка и куча детей. Даже сравнительно недавняя "Один дома" - сколько их там? Уж не помню - штук 6?
Во время 2МВ женщины вынужденно вышли на работу. После войны вернулись в дом. И состоялся бэби-бум. Но вернулись в дом не все и не навсегда. После того, как попробовали работать и женщины, и работодатели поняли, что они могут работать и очень неплохо. И процесс пошёл. 2МВ для эмансипации женщин сделала значительно больше, чем многолетняя борьба суфражисток.
А раз уж начали работать, то пошли и мужские нормативы-стереотипы - карьера, заработок, самодостаточность. Для всего этого дети - помеха.
А дальше пошли изменения - "устои общества" и "эгоцентричность".
"в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми" - так у нас то же самое. И в перспективе так будет во всём мире.
До "без детей" мы пока не дошли, хотя "порой" уже и это бывает. Но пока
очень редко.[/quote]
1. Я того доктора знаю несколько поверхностно, поэтому не могу сказать насколько он нуждается в держании себя в тонусе. Но общения на работе нет особо - у него весь песонал офиса только дама на рецепшене лет 60. Он даже кровь сам берет, хотя в любом медикал офисе обычно это делает медсестра. По крайней мере, из всех офисов где я бывал, такая ситуация только в его офисе. С фармацевтшей ситуацция предельно ясна - потребности минимальные. Любимое времяпрепровождения - в кровати с книгами. Абсолютный интроверт. На работах в аптеках вообше не до общения. Если это большие сетевые аптеки, например СИВИЭС, где она отработала 16 лет, то там некогда и в туалет пойти, если маленькие, то там не с кем общаться, так как персонала мало держат, а работу все равно надо делать. Общаться разве что с таблетками. Так что совсем мимо. Ее муж любит путешествовать и тратит на это много денег (хотя очень много зарабатывает), но в путешествия он их возит за свои деньги (у них раздельные бюджеты), в этих поездках она...лежит в номере в постели и читает книги. Так что мимо и мимо.
Я с ней несколько раз разговаривал в периоды ее безработья, говорю "Ну нахрена тебе работать, если тебе это в тягость?" (кстати, она ненавидит свою профессию и своих работодателей. Прошлых, настоящих и будущих). Она соглашается и...идет на очередное интервью.
2. ХЗ. Встречал такую инфу, что раньше работающий хоть на какой работе мужчина в СЩА, мог нормально обеспечить семью и в принципе жене было работать совсем не обязательно и это еще были в ходу многодетные семьи. Потом уже расходы начали подпирать и жены все чаще начали работать. То есть, это была вынужденная мера, а не "борьба за права женщин", потом под это подтесалась пропаганда о равноправии. Не уверен, что женщин спрашивали или они хотят пахать как кони.
Постепенно, конечно, как все в нашем мире, изменились устои. Но в западном мире краеугольным камнем являются деньги. И, уверен, пропаганда стоит на стороне тех, кто платит. А платят как раз за то, чтобы как можно больше людей работали и платили налоги, тратили и опять платили налоги. Поэтому портрет "успешной домохозяйки" совсем не нравится "дяде Сэму".
Потребление в обществе, конечно есть. Но, опять-таки, "успешная домохозяйка" из ближайшего супермаркета принесет/привезет продуктов на 100 долларов и наготовит еды для всей семьи на несколько дней. "Успешная" работающая женщина не будет успевать ни в магазин ни готовить. И семья за эти несколько дней потратит на обеды и ужины несколько сотен долларов. Можете не цепляться к цифрам, разброс от минимума до максимума настолько огромен, что нет смысла детализировать.
Я о том, что это в разы, если не на порядки, разные расходы.
Кроме того, "успещная домохозяйка" воспритывает детей. "Успещная" работающая женшина нанимает няню, отдает детей на афте(р)скул (продленка, платная, обычно это частный бизнес, но есть и в школах, правда редко. В частной школе моих детей есть, тоже платно).
Таким образом, "успещная домохозяйка" экономит деньги семье, "успешная" работающая женщина создает рабочие места и платит больше налоггов.
Можно еще добавить, что в семье с одним работающим родителем нужна одна машина, в семье с двумя - 2. Плюс все расходы и тд. Скажем, за один проезд по мосту из НДЖ в НЙ надо заплатить 16 долларов. Таким образом, выгодней чтобы оба родителя на купленных машинах платитли каждый день по 16 долларов каждый, ели в кафе и ресторанчиках в Манхеттене (обычно такой ланч на одного около 40 долларов), а няня сидела с детьми за 20 долларов в час. И со всего этого еще платятся налоги всеми кто в этом задействован.
Вот и весь секрет пропаганды .
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Додано: Чет 24 лип, 2025 11:10
Ушла легенда.
Ozzy под твои песни прошло моё детство. if i close my eyes forever лучший медляк.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 19:34
Оззи - Велик, и для нас, лучших из тинейджеров 90х он был так же крут как и в 70х.
Там дип пёрпл, лед зепелин - больше дань уважения,а вот от Оззи вставляло не хуже чем от продиджи или мегадез
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Додано: Чет 24 лип, 2025 20:04
Дюрі-бачі написав:
І навіть коли вона в лохматі 2000 відпочивала в Закарпатті, то всі навколо були жебраки і без її грошей вмерли б з голоду.
З 2000-го регулярно їздив на Закарпаття по роботі і не тільки з боку Рахова. То саме у 2000 р. Рахів вразив великою к-тю 01 жигулів, та і інші автівки досить убогі переважали. Але швидко все якось помінялись в нульових, добавилось лоску і шику. Цілком можливо, що середній житель москви відчував себе вельми заможним на початку нульових в Закарпатті, а якщо вище середнього, то взагалі багачем.
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Додано: Чет 24 лип, 2025 20:26
rjkz написав:
............
1. Я того доктора знаю несколько поверхностно, поэтому не могу сказать насколько он нуждается в держании себя в тонусе. Но общения на работе нет особо - у него весь песонал офиса только дама на рецепшене лет 60. Он даже кровь сам берет, хотя в любом медикал офисе обычно это делает медсестра. По крайней мере, из всех офисов где я бывал, такая ситуация только в его офисе. С фармацевтшей ситуацция предельно ясна - потребности минимальные. Любимое времяпрепровождения - в кровати с книгами. Абсолютный интроверт.
Честно говоря, не пойму.
Вы возражаете мне? В чём"
Просто рассказываете свои впечатления?
Я не знаю ни того доктора, ни фармацевтшу. Написал просто свои предположения
. почему они могут работать.
Кстати, разговор с пациентами это тоже общение. И я писал и др. варианты, например, держать себя в тонусе. В 80 лет может быть и желание чувствовать себя нужным, жить, а не доживать.
Ничего не знаю о работе фармацевтши, но даже быть в окружении людей, когда-никогда переброситься словом, тоже лучше, чем круглыми сутками валяться на кровати в одиночестве. Поверьте, надоедает.
Но я предложил варианты
. Вы считаете, что я ошибаюсь? Возможно.
Предложите свои.
Но вы просто пишете, что не знаете, зачем они работают. Хотя, наверное, какие-то причины есть.
Не будет человек ни с того, ни с сего ходить на работу просто так. Тем более, что там нужно работать, а не лясы точить.
2. ХЗ. Встречал такую инфу, что раньше работающий хоть на какой работе мужчина в СЩА, мог нормально обеспечить семью и в принципе жене было работать совсем не обязательно и это еще были в ходу многодетные семьи. Потом уже расходы начали подпирать и жены все чаще начали работать. То есть, это была вынужденная мера, а не "борьба за права женщин", потом под это подтесалась пропаганда о равноправии. Не уверен, что женщин спрашивали или они хотят пахать как кони.
Опять не понимаю.
Вы написали именно то, что я и говорил.
Чуть ли не теми же словами.
Но дальше вы начинаете доказывать прямо противоположное - что для семьи финансово выгоднее жена-домохозяйка. Не нужна 2-я машина, экономия на питании, на няне, на школе и т.д.
Всё это тоже верно и имеет место быть.
Но не думаю, что американцы настолько финансово неграмотные и не понимают этого. Наверняка всё же работающая жена зарабатывает больше, чем была бы экономия с женой-домохозяйкой. Иначе она сидела бы дома. Кроме случаев, когда денег хватает, но она увлечена работой или ей хочется общения. Хотя домохозяйки компанию для общения тоже находят.
А пропаганда дело такое. Она, конечно, работает. Но в основном тогда, когда подкреплена экономически. Когда людям что-то не выгодно и они на этом теряют, а не зарабатывают, то они плюют на пропаганду и перестают это делать.
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