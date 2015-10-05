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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 30 лип, 2025 22:45
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 22:58
Коротенька лекція про те як прожити життя щоб не було шкода за марно втрачені роки
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flyman
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:01
flyman
Мені нема коли..
Давай коротко , це треба на 140 дол і секс за морозиво в 1 дол від тої, яка і сама готова доплатити?
Ну просто дійсно нема коли..
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:11
Hotab написав:
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
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Бетон
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:15
Бетон написав: Hotab написав:
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
Чув таке
Але ж від Німеччини до Болгарії є вся гама кліматів. Від холоду до жари І десь там є переходи через нуль є))
Все ж ні))
Я вірю що причина в основі, подушці. Яку для важких фур треба давно давно замінити, щоб скорлупа (асфальт) не лопався. Але ж ні, щороку міняють скорлупу
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 30 лип, 2025 23:22, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Сер 30 лип, 2025 23:18
Важкувато по відео визначити.. Але здається там є чимало проблем зі здоровʼям, і хтось (недоДронщик - копач траншей і мийщик снарядів) має з фронту за нею приїхати доглядати. 😅
Хоча… Була історія про «бабусю з трьома класами, яка пече пиріжки краще Клопотенка». Невже це саме вона?))) Якщо вона ще і на кабанчику чистить каналізації, то все!! Це воно!!
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Додано: Чет 31 лип, 2025 01:28
Бетон написав:
Недавно я ответил на запрос своей тёти от 2021 года в Фейсбук. Мне захотелось узнать про отца.
Единственное, что я запомнил, как он бил меня до синевы в 2 года. Несколько лет позднее это обернулось в операцию в виде грыжи.
Я на всю жизнь запомнил, как он в школу мне принёс батончик Марса.
Больше я его не видел. Он исчез.
Тётя мне прислала запрос в день, когда умер мой светлый добрый мальчик, которым я его запомнил, мой брат, отец которого кум председателя нафтогаз.
Трагичная тяжёлая судьба.
Земля тебе пухом, родной
Всякое бывает
Родные, кумиры покинувшие этот мир, может даже задолго до нашего рождения, но живут в наших сердцах. А есть когда-то близкие и ныне здравствующие, но умершие для наших душ.
Надо идти по первому пути чтобы обрести духовное бессмертие
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Додано: Чет 31 лип, 2025 08:23
Hotab написав: Бетон написав: Hotab написав:
Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
Чув таке
Але ж від Німеччини до Болгарії є вся гама кліматів. Від холоду до жари І десь там є переходи через нуль є))
Все ж ні))
Я вірю що причина в основі, подушці. Яку для важких фур треба давно давно замінити, щоб скорлупа (асфальт) не лопався. Але ж ні, щороку міняють скорлупу
В основному це перегруз.
В Болгарії при температурі більше +35С фури стоять з 13:00 до 21:00.
В Італії не пам`ятаю, але в жару +38С їхали. Іспанія теж їздять.
В Німеччині нема такої спеки.
Автоматичний контроль у ЄС за навантаженням на вісь та загальна маса.
На асфальто-бетонне покриття повинні гарантію давать, в нас не дають.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 08:25
Hotab написав:
Важкувато по відео визначити.. Але здається там є чимало проблем зі здоровʼям, і хтось (недоДронщик - копач траншей і мийщик снарядів) має з фронту за нею приїхати доглядати. 😅
Хоча… Була історія про «бабусю з трьома класами, яка пече пиріжки краще Клопотенка». Невже це саме вона?))) Якщо вона ще і на кабанчику чистить каналізації, то все!! Це воно!!
А чк так, що моє стерли, а от твій понос на уій гілці не прибрали?
Як так?© Модератори
точно не предвзято відносяться тут?
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Додано: Чет 31 лип, 2025 09:29
Успіх написав:
є підозра що в них є вища освіта і вони живуть в злиднях а тебе гноблять з завидків.
P/s часу не шкода на такі відео?
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