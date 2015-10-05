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Психологія та саморозвиток
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:28
ЛАД написав:
Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.
Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие.
Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика.
Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:55
Сибарит написав: ЛАД написав:
Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.
Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие.
Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика.
Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.
Якщо не призначені, але возять, то маємо те шо маємо. Будувались наново, наприклад Київ-Одеса. Проблема буде вирішена автоматичними вагами+автоматично штраф+витрати на ремонт доріг. Дорожню поліцію прибрать з вагового контролю. Якісні матеріали, технології, прибрать усі відкати з будівництва.
Фінансування можливе різне, але з великовантажних потрібно брать додаткову плату, не тільки відсоток в паливі.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:58
Бетон написав:
Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта
Технология укладки асфальта в Украинеи на экваторе и на Аляске отличаются.
Тема распила бабла на не "лишних" слоях основы под асфальт древняя как украинское государство.
При "великому крадивництви" эту технологию привели к совершенству.
Хавайте.
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