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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 658659660661
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:28

  ЛАД написав:Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.

Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие.
Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика.
Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:55

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.

Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие.
Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика.
Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.

Якщо не призначені, але возять, то маємо те шо маємо. Будувались наново, наприклад Київ-Одеса. Проблема буде вирішена автоматичними вагами+автоматично штраф+витрати на ремонт доріг. Дорожню поліцію прибрать з вагового контролю. Якісні матеріали, технології, прибрать усі відкати з будівництва.
Фінансування можливе різне, але з великовантажних потрібно брать додаткову плату, не тільки відсоток в паливі.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 22:58

  Бетон написав:Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур.
Ну и откаты на толщине асфальта

Технология укладки асфальта в Украинеи на экваторе и на Аляске отличаются.
Тема распила бабла на не "лишних" слоях основы под асфальт древняя как украинское государство.
При "великому крадивництви" эту технологию привели к совершенству.
Хавайте.
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