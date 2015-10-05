ЛАД написав:Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.
Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие. Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика. Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.
ЛАД написав:Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.
Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие. Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика. Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.
Якщо не призначені, але возять, то маємо те шо маємо. Будувались наново, наприклад Київ-Одеса. Проблема буде вирішена автоматичними вагами+автоматично штраф+витрати на ремонт доріг. Дорожню поліцію прибрать з вагового контролю. Якісні матеріали, технології, прибрать усі відкати з будівництва. Фінансування можливе різне, але з великовантажних потрібно брать додаткову плату, не тільки відсоток в паливі.
Бетон написав:Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур. Ну и откаты на толщине асфальта
Технология укладки асфальта в Украинеи на экваторе и на Аляске отличаются. Тема распила бабла на не "лишних" слоях основы под асфальт древняя как украинское государство. При "великому крадивництви" эту технологию привели к совершенству. Хавайте.
Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "как минимум 95%", если оно продолжим идти по нынешнему пути. Такое мнение высказал Нейт Соарес, бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президента Исследовательского института машинного интеллекта, пишет The Times.
"Если мы не свернём с текущего курса - шансов избежать гибели почти нет. Мы мчимся к обрыву на скорости 100 км/ч", - сказал он.
С ним согласны лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон, математик Йошуа Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.
Все они подписали заявление, в котором говорится:
"Снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой".
Отмечается, что опасения связаны с возможным появлением суперразумного ИИ (ASI), способного к обману, планированию и выходу из-под контроля. Даже сейчас ИИ уже может лгать, а его внутренние процессы зачастую непонятны людям.
Некоторые эксперты считают, что риск не полного вымирания, а "постепенного обессиливания" человечества - также реален: в мире, где решения принимают машины, людям просто не останется места.
Медсестры, медицинские работники, берущие кровь, специалисты по работе с опасными материалами, маляры и бальзамировщики - эти профессии почти не затронули изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта.
В то же время ИИ сильнее всего влияет на рабочие места начального уровня во всех отраслях, включая маркетинг, администрацию и работу с персоналом.