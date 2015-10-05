ЛАД написав:Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.
Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие. Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика. Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.
ЛАД написав:Подушка само собой. Такие подушки, как делали древние римляне, сейчас, по-моему, не делают.
Именно такие не делают, но толщины около метра достигаются. Технологии и принципы строительства поменялись, теперь слои другие. Те дороги служили очень долго потому, что нагрузка на них была невелика. Основная проблема наших дорог заключается в том, что большинство из них строились, когда ещё не было 40-тонных фур. Они изначально не предназначены для такой нагрузки.
Якщо не призначені, але возять, то маємо те шо маємо. Будувались наново, наприклад Київ-Одеса. Проблема буде вирішена автоматичними вагами+автоматично штраф+витрати на ремонт доріг. Дорожню поліцію прибрать з вагового контролю. Якісні матеріали, технології, прибрать усі відкати з будівництва. Фінансування можливе різне, але з великовантажних потрібно брать додаткову плату, не тільки відсоток в паливі.
Бетон написав:Есть мнение, что климат у нас сложный. Типа много переходов через ноль. Циклы оттаивания и замерзания нещадны к асфальту. И перегруз фур. Ну и откаты на толщине асфальта
Технология укладки асфальта в Украинеи на экваторе и на Аляске отличаются. Тема распила бабла на не "лишних" слоях основы под асфальт древняя как украинское государство. При "великому крадивництви" эту технологию привели к совершенству. Хавайте.
Вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) составляет "как минимум 95%", если оно продолжим идти по нынешнему пути. Такое мнение высказал Нейт Соарес, бывший инженер Google и Microsoft, а ныне президента Исследовательского института машинного интеллекта, пишет The Times.
"Если мы не свернём с текущего курса - шансов избежать гибели почти нет. Мы мчимся к обрыву на скорости 100 км/ч", - сказал он.
С ним согласны лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон, математик Йошуа Бенжио, а также главы OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.
Все они подписали заявление, в котором говорится:
"Снижение риска исчезновения человечества из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наряду с пандемиями и ядерной угрозой".
Отмечается, что опасения связаны с возможным появлением суперразумного ИИ (ASI), способного к обману, планированию и выходу из-под контроля. Даже сейчас ИИ уже может лгать, а его внутренние процессы зачастую непонятны людям.
Некоторые эксперты считают, что риск не полного вымирания, а "постепенного обессиливания" человечества - также реален: в мире, где решения принимают машины, людям просто не останется места.
Медсестры, медицинские работники, берущие кровь, специалисты по работе с опасными материалами, маляры и бальзамировщики - эти профессии почти не затронули изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта.
В то же время ИИ сильнее всего влияет на рабочие места начального уровня во всех отраслях, включая маркетинг, администрацию и работу с персоналом.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что все больше людей слишком сильно полагаются на чат-бот ChatGPT при принятии решений, даже самых важных, пишет Business Insider.
Отмечается, что во время выступления на банковской конференции, организованной Федеральной резервной системой на этой неделе, Альтман высказался о тревожной тенденции, которую он описывает как "чрезмерная эмоциональная зависимость" людей от ChatGPT. По его словам, чаще всего это явление наблюдается у молодых людей.
"Люди слишком полагаются на ChatGPT. Есть молодые люди, которые говорят: "Я не могу принять ни одного решения в своей жизни, не рассказав ChatGPT обо Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что все больше людей слишком сильно полагаются на чат-бот ChatGPT при принятии решений, даже самых важных, пишет Business Insider.
Отмечается, что во время выступления на банковской конференции, организованной Федеральной резервной системой на этой неделе, Альтман высказался о тревожной тенденции, которую он описывает как "чрезмерная эмоциональная зависимость" людей от ChatGPT. По его словам, чаще всего это явление наблюдается у молодых людей.
"Люди слишком полагаются на ChatGPT. Есть молодые люди, которые говорят: "Я не могу принять ни одного решения в своей жизни, не рассказав ChatGPT обо всем, что происходит. Он знает меня, он знает моих друзей. Я буду делать все, что он скажет". Мне это очень не нравится", - сказал Альтман.
Кроме того, гендиректор OpenAI отметил, что даже если ChatGPT дает отличные советы, не нужно жить так, как советует искусственный интеллект. Он считает, что такая тенденция может быть опасной.
Согласно отчету Common Sense Media, около 72% подростков в США хотя бы раз пользовались чат-ботами с искусственным интеллектом. Половина опрошенных рассказали, что доверяют советам своих цифровых компаньонов.
Исследователи Microsoft Research составили список профессий, которые с наибольшей вероятностью и с наименьшей вероятностью будут заменены искусственным интеллектом (ИИ).
В итоге в список профессий, в которых машины или ИИ сможет заменить реальных людей, попали 40 специалистов:
Приведен перечень этих 40 профессий.
Также есть список профессий, на которые пока ИИ не претендует. В "безопасной" зоне находятся операторы тяжелой техники, домработницы, кровельщики, массажисты, посудомойщики, медсестры и другие. Из этого специалисты сделали вывод, что профессии с невысокими зарплатами и ориентированные на физический труд с гораздо меньшей вероятностью будут автоматизированы, чем профессии, связанные с интеллектуальным трудом.
ЛАД написав:Но интересно, почему у вас такое мнение?
То, что я вижу - это достаточно интересные алгоритмы обработки огромных массивов существующей информации. С оценкой достоверности есть проблемы. Программа может найти общеупотребимое решение. Из известных. Интеллектом это назвать сложно. Да есть определенный уровень автоматизации самого примитивного умственного труда. Если бы это честно называли автоматизацией, у меня не было бы претензий.
И да, проблема потери квалификации теми, чей труд облегчает автоматизация, известна задолго до начала массового применения термина ИИ.
Никакой это не интеллект. Это тупая база данных, угадывающая следующее слово. По последним исследованиям оказалось, что имитация нейронов человека нифига не даёт. Потому что внутри самих нейронов есть квантовый механизм принятия решений