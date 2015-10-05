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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 659660661662
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:01

Re: Психологія та саморозвиток

"ИИ" облегчает кодинг, документацию, всякую рутиину
это т.н. "слабый ИИ"
в теории возможен "сильный ИИ" с самосознанием и неизбежно приводящий к технологической сингулярнсти - господству машин
Пока ничего прорывного я не вижу, но прогресс конечно есть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:30

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но интересно, почему у вас такое мнение?

То, что я вижу - это достаточно интересные алгоритмы обработки огромных массивов существующей информации. С оценкой достоверности есть проблемы.
Программа может найти общеупотребимое решение. Из известных.
Интеллектом это назвать сложно.
Да есть определенный уровень автоматизации самого примитивного умственного труда. Если бы это честно называли автоматизацией, у меня не было бы претензий.

И да, проблема потери квалификации теми, чей труд облегчает автоматизация, известна задолго до начала массового применения термина ИИ.
С вопросом терминологии согласен.
ИИ, действительно, слишком громкое название, скорее, маркетингового характера.
Но возможности реально большие и быстро растущие.
Человек, как правило, тоже находит общеупотребимые решения из известных. Крайне редко появляется что-то по-настоящему новое, прорывное. Обычно это, в лучшем случае, оригинальное, неожиданное решение, но на основе существующих. Или какое-то, вроде, новое решение, но только благодаря появлению/накоплению новых данных, т.е. тоже обработка массивов существующей/появляющейся информации. А это компьютер может делать быстрее и лучше.
Ну и прогресс идёт достаточно быстро.

  Бетон написав:.....
По последним исследованиям оказалось, что имитация нейронов человека нифига не даёт. Потому что внутри самих нейронов есть квантовый механизм принятия решений
Ссылку можно?
Насколько читал, с работой нейрона пока особо не разобрались.
А "квантовый механизм принятия решений", по-моему, просто красивые "наукообразные" слова, позволяющие скрыть незнание.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:32

  Сибарит написав:Программа может найти общеупотребимое решение. Из известных.


И да, проблема потери квалификации теми, чей труд облегчает автоматизация, известна задолго до начала массового применения термина ИИ.
дозволю собі, трішки Вас підправити. Не обовязково общєупотрєбіме, воно здатне знаходити оригінальні призабуті варіанти. Це ще не зовсім інтелект, но в поєднанні з людським , це як екзоскелет для тіла. Тільки враховуйте що воно помиляється, а ще часом свідомо вводить в оману.
Banderlog
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  #<1 ... 659660661662
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