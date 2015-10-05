Сибарит написав: ЛАД написав:
Но интересно, почему у вас такое мнение?
То, что я вижу - это достаточно интересные алгоритмы обработки огромных массивов существующей информации. С оценкой достоверности есть проблемы.
Программа может найти общеупотребимое решение. Из известных.
Интеллектом это назвать сложно.
Да есть определенный уровень автоматизации самого примитивного умственного труда. Если бы это честно называли автоматизацией, у меня не было бы претензий.
И да, проблема потери квалификации теми, чей труд облегчает автоматизация, известна задолго до начала массового применения термина ИИ.
С вопросом терминологии согласен.
ИИ, действительно, слишком громкое название, скорее, маркетингового характера.
Но возможности реально большие и быстро растущие.
Человек, как правило, тоже находит общеупотребимые решения из известных. Крайне редко появляется что-то по-настоящему новое, прорывное. Обычно это, в лучшем случае, оригинальное, неожиданное решение, но на основе существующих. Или какое-то, вроде, новое решение, но только благодаря появлению/накоплению новых данных, т.е. тоже обработка массивов существующей/появляющейся информации. А это компьютер может делать быстрее и лучше.
Ну и прогресс идёт достаточно быстро.
Бетон написав:
.....
По последним исследованиям оказалось, что имитация нейронов человека нифига не даёт. Потому что внутри самих нейронов есть квантовый механизм принятия решений
Ссылку можно?
Насколько читал, с работой нейрона пока особо не разобрались.
А "квантовый механизм принятия решений", по-моему, просто красивые "наукообразные" слова, позволяющие скрыть незнание.