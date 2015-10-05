fox767676 написав:github copilot это конечно сила по названию (не типу!) переменных догадывается что мне нужно нашему старому доброму ламповому миру приходит конец аллегорически это показано в на философском триллере "старикам тут не место" главный антагонист это будущее, технофашизм , Китай предпенсиооный шериф - США обреченный протагонист - прошлое, Европа, Украина
Старикам тут не место - лучший фильм, который нужно пересматривать, трактовать, находить пасхалки. "Стихам тут не место" Антон Чигур никого не убивал. Антон Чигур не спал в лесу Антон Чигур не сочинял стихи
ИИ это просто грубая сила, т.е. количество операций в елиницу времени
За ссылку спасибо. Беседа интересная. Но "квантового механизма принятия решений" я там не увидел. Или я неправильно понимаю эти слова. А "грубая сила" часто решает. Известно: "Сила есть, ума не надо".
Они базарил и, что созданная точная нейронная модель мозга и она не работает. Позднее поняли, что внутри самого нейрона существует квантовый механизм. Нейрон - не просто передатчик сигнала, а сам по себе - компьютер, понимаете???
Я вообще стал сомневаться в эволюции. Очень сильно. Мир всё больше походит на симуляцию. И всё больше учёных склоняются к этому. У Маска даже есть вычисления, в которых вероятность стимуляции вселенной какая-то бешеная получилась