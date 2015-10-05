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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 660661662663
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 15:03

  Бетон написав:Лад

https://youtu.be/WrmW_d5NHOg?si=XEY0QLzbvOCDf-Dy

ИИ это просто грубая сила, т.е. количество операций в елиницу времени

За ссылку спасибо.
Беседа интересная. Но "квантового механизма принятия решений" я там не увидел. Или я неправильно понимаю эти слова.
А "грубая сила" часто решает. Известно: "Сила есть, ума не надо". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:05

  fox767676 написав:github copilot это конечно сила
по названию (не типу!) переменных догадывается что мне нужно
нашему старому доброму ламповому миру приходит конец
аллегорически это показано в на философском триллере "старикам тут не место"
главный антагонист это будущее, технофашизм , Китай
предпенсиооный шериф - США
обреченный протагонист - прошлое, Европа, Украина


Старикам тут не место - лучший фильм, который нужно пересматривать, трактовать, находить пасхалки.
"Стихам тут не место"
Антон Чигур никого не убивал.
Антон Чигур не спал в лесу
Антон Чигур не сочинял стихи
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:13

  ЛАД написав:
  Бетон написав:Лад

https://youtu.be/WrmW_d5NHOg?si=XEY0QLzbvOCDf-Dy

ИИ это просто грубая сила, т.е. количество операций в елиницу времени

За ссылку спасибо.
Беседа интересная. Но "квантового механизма принятия решений" я там не увидел. Или я неправильно понимаю эти слова.
А "грубая сила" часто решает. Известно: "Сила есть, ума не надо". :)

Они базарил и, что созданная точная нейронная модель мозга и она не работает. Позднее поняли, что внутри самого нейрона существует квантовый механизм. Нейрон - не просто передатчик сигнала, а сам по себе - компьютер, понимаете?

Вообще стали сомневаться в эволюции. Мир всё больше походит на симуляцию. И всё больше учёных склоняются к этому.
У Маска даже есть вычисления, в которых вероятность симуляции вселенной какая-то бешеная получилась
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:22

Все, что нужно знать об ИИ 😁

Обзор от ИИ


+7
Закачка азота в шины обеспечивает стабильность давления, снижает риск перегрева и улучшает управляемость автомобиля. Это связано с тем, что азот медленнее расширяется при нагревании и не содержит влаги, что исключает коррозию.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:32

  Сибарит написав:Все, что нужно знать об ИИ 😁

Обзор от ИИ


+7
Закачка азота в шины обеспечивает стабильность давления, снижает риск перегрева и улучшает управляемость автомобиля. Это связано с тем, что азот медленнее расширяется при нагревании и не содержит влаги, что исключает коррозию.

Есть исследования, довольно простые, где ИИ просто врёт. Почему он врёт. Там определили, что ИИ просто угадывает символы, слова, не более
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:47

  Бетон написав:Есть исследования, довольно простые, где ИИ просто врёт.

Если бы это не было простым повторением распространенных заблуждений в одних случаях или заложенных разработчиками ответов в других, умение врать стоило бы отнести к признакам интеллекта 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:53

  Сибарит написав:Все, что нужно знать об ИИ 😁

Обзор от ИИ
+7
Закачка азота в шины обеспечивает стабильность давления, снижает риск перегрева и улучшает управляемость автомобиля. Это связано с тем, что азот медленнее расширяется при нагревании и не содержит влаги, что исключает коррозию.
:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:00

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Есть исследования, довольно простые, где ИИ просто врёт.

Если бы это не было простым повторением распространенных заблуждений в одних случаях или заложенных разработчиками ответов в других, умение врать стоило бы отнести к признакам интеллекта 😁

Так це і є ознакою інтелекту. Діти вчаться брехати десь в проміжку між 2 і 4ма роками. Аутисти не можуть брехати
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:11

Re: Психологія та саморозвиток

Прикиньте выйдет раскрытие, где окажется, что ИИ это несколько тысяч пакистанцев, бангладеш, индийцев и тп, знающих все языки мира и ответы на вопросы, ахах
Бетон
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