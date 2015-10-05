RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 661662663664
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 08:38

Re: Психологія та саморозвиток

  fox767676 написав:"ИИ" облегчает кодинг, документацию, всякую рутиину
это т.н. "слабый ИИ"
в теории возможен "сильный ИИ" с самосознанием и неизбежно приводящий к технологической сингулярнсти - господству машин
Пока ничего прорывного я не вижу, но прогресс конечно есть

  Сибарит написав:Обработать данные - да. Найти новое решение - нет.

Пересічні користуються "побутовими" версіями ШІ, які мають скромні можливості. Власники транснаціональних корпорацій уже мають значно серйозніші версії під свої потреби. І цей ШІ уже давно здатний приймати цілком нові вдалі рішення. І сало, напевно, може прорахувати як найоптимальніше замаринувати, або згенерувати десятки нових рішень під конкретні необхідні кінцеві результати.
Недаремно
США дали старт проєкту "Старгейт" зі створення супернітелелекту, який дасть їм змогу домінувати у світі. Аналізуючи це починання, інвестиційний консультант Володимир Бандура називає його "Новим Мангеттенським проєктом" за аналогією з проєктом зі створення атомної бомби, що дав змогу Америці стати світовим гегемоном https://focus.ua/uk/opinions/717180-nov ... intelektom

Китай теж не дрімає:
Як політика Трампа робить Китай лідером у ШІ https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-staye-l ... 30306.html

Китай вирішив досягти нової форми домінування — за допомогою інтелектуальної інфраструктури. ШІ більше не обмежується окремими додатками або чат-ботами. Він впроваджується в реальну, фізичну економіку, де керує всім — роботизованими маніпуляторами, складським транспортом, автономними лініями виробництва. Наприклад, у Пекіні фабрика компанії Xiaomi працює «без світла» і здатна здійснювати складання десяти мільйонів смартфонів щорічно за мінімального втручання людини. ШІ диригує симфонією датчиків, машин і аналітики, які формують щільну тканину виробничого циклу. Традиційні виробники можуть досягти подібної ефективності лише поступовими кроками. https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-eksport ... 30589.html

Зараз актуальне питання де незабаром місце звичайній людині залишиться, в першу чергу жителю України? В серіалі Чорнобиль був сюжет на реальних фактах, коли роботи поломились від радіації на даху реактора, то туди запустили солдатів з лопатами. Ось щось подібне власне висвічує в перспективі і нова структура суспільства - олігархат чи держава з ШІ - пересічні чорнороби без всяких прокладок у вигляді білих комірців та середнього класу.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7047
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1116 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 661662663664
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6350
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9351)
03.08.2025 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.