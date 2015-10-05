fox767676 написав:"ИИ" облегчает кодинг, документацию, всякую рутиину это т.н. "слабый ИИ" в теории возможен "сильный ИИ" с самосознанием и неизбежно приводящий к технологической сингулярнсти - господству машин Пока ничего прорывного я не вижу, но прогресс конечно есть
Сибарит написав:Обработать данные - да. Найти новое решение - нет.
Пересічні користуються "побутовими" версіями ШІ, які мають скромні можливості. Власники транснаціональних корпорацій уже мають значно серйозніші версії під свої потреби. І цей ШІ уже давно здатний приймати цілком нові вдалі рішення. І сало, напевно, може прорахувати як найоптимальніше замаринувати, або згенерувати десятки нових рішень під конкретні необхідні кінцеві результати. Недаремно
США дали старт проєкту "Старгейт" зі створення супернітелелекту, який дасть їм змогу домінувати у світі. Аналізуючи це починання, інвестиційний консультант Володимир Бандура називає його "Новим Мангеттенським проєктом" за аналогією з проєктом зі створення атомної бомби, що дав змогу Америці стати світовим гегемоном https://focus.ua/uk/opinions/717180-nov ... intelektom
Китай вирішив досягти нової форми домінування — за допомогою інтелектуальної інфраструктури. ШІ більше не обмежується окремими додатками або чат-ботами. Він впроваджується в реальну, фізичну економіку, де керує всім — роботизованими маніпуляторами, складським транспортом, автономними лініями виробництва. Наприклад, у Пекіні фабрика компанії Xiaomi працює «без світла» і здатна здійснювати складання десяти мільйонів смартфонів щорічно за мінімального втручання людини. ШІ диригує симфонією датчиків, машин і аналітики, які формують щільну тканину виробничого циклу. Традиційні виробники можуть досягти подібної ефективності лише поступовими кроками. https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-eksport ... 30589.html
Зараз актуальне питання де незабаром місце звичайній людині залишиться, в першу чергу жителю України? В серіалі Чорнобиль був сюжет на реальних фактах, коли роботи поломились від радіації на даху реактора, то туди запустили солдатів з лопатами. Ось щось подібне власне висвічує в перспективі і нова структура суспільства - олігархат чи держава з ШІ - пересічні чорнороби без всяких прокладок у вигляді білих комірців та середнього класу.