fox767676 написав:"ИИ" облегчает кодинг, документацию, всякую рутиину это т.н. "слабый ИИ" в теории возможен "сильный ИИ" с самосознанием и неизбежно приводящий к технологической сингулярнсти - господству машин Пока ничего прорывного я не вижу, но прогресс конечно есть
Сибарит написав:Обработать данные - да. Найти новое решение - нет.
Пересічні користуються "побутовими" версіями ШІ, які мають скромні можливості. Власники транснаціональних корпорацій уже мають значно серйозніші версії під свої потреби. І цей ШІ уже давно здатний приймати цілком нові вдалі рішення. І сало, напевно, може прорахувати як найоптимальніше замаринувати, або згенерувати десятки нових рішень під конкретні необхідні кінцеві результати. Недаремно
США дали старт проєкту "Старгейт" зі створення супернітелелекту, який дасть їм змогу домінувати у світі. Аналізуючи це починання, інвестиційний консультант Володимир Бандура називає його "Новим Мангеттенським проєктом" за аналогією з проєктом зі створення атомної бомби, що дав змогу Америці стати світовим гегемоном https://focus.ua/uk/opinions/717180-nov ... intelektom
Китай вирішив досягти нової форми домінування — за допомогою інтелектуальної інфраструктури. ШІ більше не обмежується окремими додатками або чат-ботами. Він впроваджується в реальну, фізичну економіку, де керує всім — роботизованими маніпуляторами, складським транспортом, автономними лініями виробництва. Наприклад, у Пекіні фабрика компанії Xiaomi працює «без світла» і здатна здійснювати складання десяти мільйонів смартфонів щорічно за мінімального втручання людини. ШІ диригує симфонією датчиків, машин і аналітики, які формують щільну тканину виробничого циклу. Традиційні виробники можуть досягти подібної ефективності лише поступовими кроками. https://nv.ua/ukr/opinion/kitay-eksport ... 30589.html
Зараз актуальне питання де незабаром місце звичайній людині залишиться, в першу чергу жителю України? В серіалі Чорнобиль був сюжет на реальних фактах, коли роботи поломились від радіації на даху реактора, то туди запустили солдатів з лопатами. Ось щось подібне власне висвічує в перспективі і нова структура суспільства - олігархат чи держава з ШІ - пересічні чорнороби без всяких прокладок у вигляді білих комірців та середнього класу.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что все больше людей слишком сильно полагаются на чат-бот ChatGPT при принятии решений, даже самых важных, пишет Business Insider.
Отмечается, что во время выступления на банковской конференции, организованной Федеральной резервной системой на этой неделе, Альтман высказался о тревожной тенденции, которую он описывает как "чрезмерная эмоциональная зависимость" людей от ChatGPT. По его словам, чаще всего это явление наблюдается у молодых людей.
"Люди слишком полагаются на ChatGPT. Есть молодые люди, которые говорят: "Я не могу принять ни одного решения в своей жизни, не рассказав ChatGPT обо всем, что происходит. Он знает меня, он знает моих друзей. Я буду делать все, что он скажет". Мне это очень не нравится", - сказал Альтман.
Кроме того, гендиректор OpenAI отметил, что даже если ChatGPT дает отличные советы, не нужно жить так, как советует искусственный интеллект. Он считает, что такая тенденция может быть опасной.
Согласно отчету Common Sense Media, около 72% подростков в США хотя бы раз пользовались чат-ботами с искусственным интеллектом. Половина опрошенных рассказали, что доверяют советам своих цифровых компаньонов.
ЛАД написав: Или какое-то, вроде, новое решение, но только благодаря появлению/накоплению новых данных, т.е. тоже обработка массивов существующей/появляющейся информации. А это компьютер может делать быстрее и лучше. Ну и прогресс идёт достаточно быстро.
Обработать данные - да. Найти новое решение - нет.
Тут есть огромная опасность без всякого восстания машин. Облегчение умственного труда достигается за счёт устранения необходимости решать задачи, которые кто-то когда-то уже решил. В этом и кроется опасность. В школе решают задачи, которые уже решали миллионы раз. В институте решают задачи, которые решали сотни тысяч раз. Молодой специалист решает задачи, которые до него решали тысячи раз. По мере роста квалификации задачи усложняются. Самые талантливые и упорные постепенно доходят до решения уникальных задач. Теперь мы забираем у молодого специалиста необходимость решения его задач. На чем ему учиться? Пока есть старые спецы, это проблема не заметна, она начнет проявляться лет через 20, и это будет катастрофа.
Природа не терпит рациональности - ей нужен хаос.
в нас хіба не замітно цієї проблеми? ми впєрдє планєти всєй
ИИ это просто грубая сила, т.е. количество операций в елиницу времени
За ссылку спасибо. Беседа интересная. Но "квантового механизма принятия решений" я там не увидел. Или я неправильно понимаю эти слова. А "грубая сила" часто решает. Известно: "Сила есть, ума не надо".
Они базарил и, что созданная точная нейронная модель мозга и она не работает. Позднее поняли, что внутри самого нейрона существует квантовый механизм. Нейрон - не просто передатчик сигнала, а сам по себе - компьютер, понимаете?
так сказати, підключка в астрал, чого якби нема в махіна девіл
Бетон написав:Вообще стали сомневаться в эволюции. Мир всё больше походит на симуляцию. И всё больше учёных склоняются к этому. У Маска даже есть вычисления, в которых вероятность симуляции вселенной какая-то бешеная получилась
Расслабьтесь, это не только физики. Каждому человеку, у которого чуть чуть больше мозгов и талантов, или даже если просто внешность немного посимпатичнее, приходится неимоверным усилием преодолевать "эффект крабового ведра" - когда все эти гопники и оголтелые продавщицы тянут тебя вниз обратно на дно социального болота, используя при этом и буллинг, и психологическое насилие. И больше всего достается вообще не вам, ребята, а девушкам, которые в какой-то момент решили, что не хотят играть роль долбанутой курицы, которая ходит на маникюр и сидит в Инстаграм. Вы даже не представляете, что на нас обрушивается, такого не снилось ни одному ботану!!! Так что вы не не прошли отбор, вы в полном порядке. Просто вы сталкиваетесь с типичным для общества поведением, описанным как "эффект крабового ведра". Так что стряхиваем с себя обреченных индивидуумов обратно в ведро, и ищем соратников вне ведра на свободе. Всем удачи и добра!