Бачу що не тільки лиш усі дозріли до спрйняття актуального мистецтва останніх часів
Ну що ж, трохи знизимо планку і поврнемось у ті часи коли трава була зеленішою і все таке інше
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:57
Бачу що не тільки лиш усі дозріли до спрйняття актуального мистецтва останніх часів
Ну що ж, трохи знизимо планку і поврнемось у ті часи коли трава була зеленішою і все таке інше
|