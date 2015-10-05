|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 14 сер, 2025 18:57
Бачу що не тільки лиш усі дозріли до спрйняття актуального мистецтва останніх часів
Ну що ж, трохи знизимо планку і поврнемось у ті часи коли трава була зеленішою і все таке інше
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3966
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 22:04
Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...
А тепер - конкретний приклад>>>
Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...
Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).
Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.
Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)
Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.
Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?
Чел: Та викликайте.
Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...
Чел: Та добре.
Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...
Контролер: Чекайте на поліцію!
Що, слабо дочекатись поліцію?
Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!
І йде собі геть...
А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?
Який вихід з такої ситуації мав би бути?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8454
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 1007 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Чет 14 сер, 2025 22:09
Успіх написав:
Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...
А тепер - конкретний приклад>>>
Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...
Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).
Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.
Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)
Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.
Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?
Чел: Та викликайте.
Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...
Чел: Та добре.
Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...
Контролер: Чекайте на поліцію!
Що, слабо дочекатись поліцію?
Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!
І йде собі геть...
А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?Який вихід з такої ситуації мав би бути?
Ти УБД?
То ти сон розказуєш?
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3030
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:01
Успіх написав:
Ну що ж - я вже піднімав цю тему тут...
А тепер - конкретний приклад>>>
Їду сьогодні на роботу і спостерігаю таке - чел(років 30) біля мене стоїть і слухає собі музику в навушниках на телефоні...
Проїхали десь пів години, заходить контроль(але їх зразу на зупинці було видно, як підходять сідати) Той чел, що біля мене, підносить свій телефон до валідатора і наче там щось плюмкнуло(але я не бачив що).
Ну і тут контроль - я показав убд, все ок. До того чела - він прикладає до їхнього апарату телефон - а контролер каже йому, що спробуйте іншу картку, бо цією НЕ Оплачено показує. А чел каже - я цією платив.
Контролер: Я бачив, як ви підносили телефон до валідатора і там писало, що не дійсне(чи не активне, чи щось типу того)
Чел: Ну це не мої проблеми - я оплачував, а те що ваш апарат не "пробив", це ваші проблеми.
Контролер: Ні, це ви не оплатили! Що будемо робити? Викликати поліцію?
Чел: Та викликайте.
Контролер: Тоді зараз виходите разом з нами...
Чел: Та добре.
Тут зупинка і вони всі виходять(контролери двоє М і Ж) виходять і той чел виходить і собі йде...
Контролер: Чекайте на поліцію!
Що, слабо дочекатись поліцію?
Чел: Вам треба, ви і чекайте! А мене ви не маєте права затримувати!
І йде собі геть...
А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"?
Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права!
Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом?Який вихід з такої ситуації мав би бути?
Контролёров должен сопровождать ТЦК 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6470 раз.
- Подякували: 21616 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|6889
|
|