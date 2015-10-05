депресняк?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:50
Re: Психологія та саморозвиток
депресняк?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 19:17
Хоч тебе і забанили, але... Як зроблено в інших країнах.
В Люксембурзі громадський транспорт безкоштовний.
В Іспанії та Турції вхід через передні двері, де ти показуєш водію чи квиток, чи сплачуєш, вихід через дві інші двері. Десь бачив на дверях турнікет, який відкривається за наявності квитка.
Будапешт та Мілан на виході з метро були контролери з броніками, дубинками, газовими балончиками, не знаю шо саме там відбувається, але перевірять не став.
Штрафи, нормальні, мабуть від 100 ойро, але також не перевіряв.
Пільги, десь є, в Естонії для малозабезпечених скільки-то поїздок на місяць. Не пам`ятаю, можливо обмежено в часи пік.
Стосовно Львова, більш-менш нормально їхать у трамваї та тролейбусі, за їзду у маршрутках потрібно доплачувать.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:48
В Белграді ГТ теж
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:49
з теми нападу
