Успіх написав:А от, якщо серйозно поставитись до такої проблеми? Виходить, що виходу - нема?
Хоч тебе і забанили, але... Як зроблено в інших країнах. В Люксембурзі громадський транспорт безкоштовний. В Іспанії та Турції вхід через передні двері, де ти показуєш водію чи квиток, чи сплачуєш, вихід через дві інші двері. Десь бачив на дверях турнікет, який відкривається за наявності квитка. Будапешт та Мілан на виході з метро були контролери з броніками, дубинками, газовими балончиками, не знаю шо саме там відбувається, але перевірять не став. Штрафи, нормальні, мабуть від 100 ойро, але також не перевіряв. Пільги, десь є, в Естонії для малозабезпечених скільки-то поїздок на місяць. Не пам`ятаю, можливо обмежено в часи пік. Стосовно Львова, більш-менш нормально їхать у трамваї та тролейбусі, за їзду у маршрутках потрібно доплачувать.
Успіх написав:А я тільки колись тут піднімав це питання - як мають боротись з реальними "зайцями"? Бо справді, затримувати, чи перешкоджати проходити людині - контролери не мають права! Що, як і тцк - мають ходити з одним поліціянтом? Який вихід з такої ситуації мав би бути?
Якісь тендітні у вас контролери По одному Закінчували інститут благородних девиць, обідають філіжанкою кави У Києві вони були по 2-3, блокували шляхи відходу Прото ТЦК Якось так