Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Додано: Нед 17 сер, 2025 10:57
Бетон написав:
https://youtu.be/Q1R5MO9O_Xk?si=vMGCT5a3EDWLzwWp
Эту весёлую песенку я крутил в общаге всю ночь через акустику 5.1, чертил металл мосты курсовые для военной кафедры.
Рекомендую для прослушивания в уютном домашнем очаге в кругу семьи
У нас в школе преобладали реперы-рейверы, но было и немного рокеров-диссидентов
Но мы сходились на репкоре и нюметале
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:08
страница 666
Недавно посмотрел директорскую версию Киборга-1989
Характеры антагонистов прописаны четче
Альберт Пьюн подчеркивает что не они сделали этот мир непригодным к жизни, они лишь лучше всех адаптировались
Додано: Нед 17 сер, 2025 11:34
Судя по всему надо еще будет "Дорогу" по роману Маккарти посмотреть
Додано: Нед 17 сер, 2025 13:57
Где Виталий из ирпеня?
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:14
Бетон написав:
Где Виталий из ирпеня?
Поїхала додому на расісю, її тут не люблять.
Додано: Нед 17 сер, 2025 23:12
Бетон написав:
Где Виталий из ирпеня?
нічо було буліть главаря подросткової банди і успішного псіхолога. Він бросіл нас. )
Жаль дьдько інтересний, і лічно проти нього ніц не маю, постраждав він виключно за ідєю, не люблю я цю псіхосєкту)
Додано: Пон 18 сер, 2025 09:11
"Те, що маємо - не цінуємо, а коли втратимо - сумуємо!"©
Додано: Пон 18 сер, 2025 12:04
rjkz написав: Успіх написав: Сибарит написав:
Расскажу страшную историю
І ніхто не змінює закони?
Як так?©))
От припустимо, що можна винести товару до 50дол...
І завалює натовп 30чел і виносить кожен товару на 45дол)))
А через годину повертаються і знову...😁
Чи то так можна лише раз на день?))
Ну, тоді наступного дня повертаються... і так щодня😁
реально якимось абсурдом попахує))
Ну да, только сумма 940+ долларов.
Так оно и работает.Что не так?
>>>>>
барабашов написав:rjkz
И как это компенсируется владецам(и) бизнесов при систематическом таком выносе товара? Неужели страховыми? Охране(местной подкачанной титушне) маркетов запрещено бить маргиналоворов?
По поводу переноса пиццерий в подвалы и работе только по сайту - а есть ли те свободные подвалы в нормальных локациях где ходят их покупатели(не в Гарлеме же снимать им помещения под цех за копьё)? У нас либо мокрый подвал в совкофонде либо парковка там в подвале в новострое
Новостроя крайне мало
В Киеве какие то другие сухие и свободные подвалы есть в неограниченном количестве и за копейки?
Додано: Вів 19 сер, 2025 07:53
Успіх написав:
"Те, що маємо - не цінуємо, а коли втратимо - сумуємо!"©
Вы мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий? Спиноза?
Додано: Вів 19 сер, 2025 16:12
