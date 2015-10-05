RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 665666667668>
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 10:57

  Бетон написав:https://youtu.be/Q1R5MO9O_Xk?si=vMGCT5a3EDWLzwWp
Эту весёлую песенку я крутил в общаге всю ночь через акустику 5.1, чертил металл мосты курсовые для военной кафедры.

Рекомендую для прослушивания в уютном домашнем очаге в кругу семьи


У нас в школе преобладали реперы-рейверы, но было и немного рокеров-диссидентов
Но мы сходились на репкоре и нюметале

fox767676
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4063
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:08

страница 666

Недавно посмотрел директорскую версию Киборга-1989
Характеры антагонистов прописаны четче
Альберт Пьюн подчеркивает что не они сделали этот мир непригодным к жизни, они лишь лучше всех адаптировались

fox767676
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4063
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 11:34

Re: Психологія та саморозвиток



Судя по всему надо еще будет "Дорогу" по роману Маккарти посмотреть
fox767676
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4063
З нами з: 13.06.20
Подякував: 398 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 13:57

Re: Психологія та саморозвиток

Где Виталий из ирпеня?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 19:14

  Бетон написав:Где Виталий из ирпеня?

Поїхала додому на расісю, її тут не люблять.
Water
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 23:12

  Бетон написав:Где Виталий из ирпеня?
нічо було буліть главаря подросткової банди і успішного псіхолога. Він бросіл нас. )
Жаль дьдько інтересний, і лічно проти нього ніц не маю, постраждав він виключно за ідєю, не люблю я цю псіхосєкту)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3390
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 09:11

Re: Психологія та народна мудрість

"Те, що маємо - не цінуємо, а коли втратимо - сумуємо!"©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 18 сер, 2025 12:04

Re: Психологія

  rjkz написав:
  Успіх написав:
  Сибарит написав:Расскажу страшную историю
І ніхто не змінює закони?
Як так?©))

От припустимо, що можна винести товару до 50дол...
І завалює натовп 30чел і виносить кожен товару на 45дол)))
А через годину повертаються і знову...😁
Чи то так можна лише раз на день?))
Ну, тоді наступного дня повертаються... і так щодня😁

реально якимось абсурдом попахує))


Ну да, только сумма 940+ долларов.
Так оно и работает.
Что не так?
>>>>>
  барабашов написав:rjkz
И как это компенсируется владецам(и) бизнесов при систематическом таком выносе товара? Неужели страховыми? Охране(местной подкачанной титушне) маркетов запрещено бить маргиналоворов?
По поводу переноса пиццерий в подвалы и работе только по сайту - а есть ли те свободные подвалы в нормальных локациях где ходят их покупатели(не в Гарлеме же снимать им помещения под цех за копьё)? У нас либо мокрый подвал в совкофонде либо парковка там в подвале в новострое
Новостроя крайне мало
В Киеве какие то другие сухие и свободные подвалы есть в неограниченном количестве и за копейки?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8468
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 07:53

  Успіх написав:"Те, що маємо - не цінуємо, а коли втратимо - сумуємо!"©

Вы мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий? Спиноза?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5417
З нами з: 17.12.22
Подякував: 192 раз.
Подякували: 408 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 16:12

не попадайтесь на розвод!

Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40492
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1606 раз.
Подякували: 2851 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 665666667668>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6923
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9534)
19.08.2025 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.