Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 19:09

Re: Психологія та саморозвиток

Це жах
Жах що нас Веталь залишив на оце все
барабашов
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:54

Флайман, тримай руки в полі зору!!

2фокс:
Зображення
Hotab
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 07:41

  Hotab написав:2фокс:
Зображення

О да
Бетон
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:30

  Hotab написав:2фокс:
Зображення


У першій дівчиськи окрім футболки є ще харизматичні погляд та посмішка, цікава біжутерія
зачатки інтелектуальної харизми
Я гадаю це все ж таки якось корелює з завявленими на футболці вподобаннями, хоча б я волів бачити щось менш банальне
А ось цицяста здається-- цілком покладається на дари природи, і не дуже вмотивована розвивати інші фічі,
навіть сигнал не здатна послати в інсту як перша.
Тому жарт для мне не очевидний
У рокерш\металісток на стику 90х-нульових були зовнішні переваги покруче тішоток - шкіряні щільно облягаючі штани, ошійники, напульсники, мкіяж
Потім це все баналізувала субкультура т.з. "готів"
ну і рок перестав бути музикою розділу, протесту . є приколи де пісні "громадянської оборони","сектору назу" виконують симфонічні оркестри
про усілякі мелодік-металіки і говорити годі
Десь після 25 я трохи наївся не- та полу- формалками, і шкодую що до того часу іноді нехтував цицястими\жопастими з яскраво вираженою "Інь"
що воно краще , чистий Їнь чи розбавлений харизмою та ексцентрикою, наскільки чоловік має формувати світогляд жінки, а наскільки сприймати як є
- питання відкриті
I used to love her, but I had to kill her 🤘


fox767676
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:10

Осенью 2019 нормально покатался по южным штатам под американский рок + немного ленинграда, причем с красотками-"коллежанками", как давно мечтал, казалось дальше будет вообще улет,а оно во как вышло...



fox767676
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 18:25

Такую страну просрали
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 19:55

fox767676
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 23:56

про любовь
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 00:06

Re: Психологія та саморозвиток

Музыка хорошая
Но не моя.
Давай я свою сюда кину, антикварную, крафтовую, а ты рихтанёшь клипец шоб его видно было.
барабашов
