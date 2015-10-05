RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:46

Re: Психологія та саморозвиток

  UA написав:Концерт Laibach

на початку в 90-х там співав дмитро корчинський з хлопцями з буковинської уна-унсо

Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:01

Re: Психологія та саморозвиток

  UA написав:Подивимось на їх виступ в більш вільному світі.

подумав це прикол\фейк
дійсно в 2015 було

а це шо таке
копирсатися в коментарях потрібно
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:18

Re: Психологія та саморозвиток

Нифигасе, все что отрывочно писал о выхолащивании музыки, футболках, своих\чужих - всё систематизировано в этом видео, так что нечего аж добавить, причем через пару дней после моих сообщений
поверишь тут в ноосферу и трансцедентное с трансцендентальным

