Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:18

Re: Психологія та саморозвиток

Нифигасе, все что отрывочно писал о выхолащивании музыки, футболках, своих\чужих - всё систематизировано в этом видео, так что нечего аж добавить, причем через пару дней после моих сообщений
поверишь тут в ноосферу и трансцедентное с трансцендентальным

fox767676
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 13:54

  fox767676 написав:на початку в 90-х там співав дмитро корчинський з хлопцями з буковинської


Корчинський і зараз там співає між записами роликів для Ермака.
Тут расове питання більш повно розкрито 1987 рік
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 16:40

Хлопці, про "Психологію та інші цікавинки" вже зовсім забули?
Залишився тільки "саморозвиток"?
При чому виключно в напрямку музики?
"Будет вечная музыка"?
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:08

ЛАД

ви б подивилися моє відео куди все котиться і не тільки музика
там і про деградацію поколіннь включно з вашим
є над чим подумати у т.ч. різниця в психології поколінь.
про політику ви вірно заувжили, що народ ще не готовий сприйняти правду, дозріває, але повільно та сегменатрно
тому тренуємося на ̶к̶і̶ш̶к̶а̶х̶ музиці
індивідуальна психологія в наш буремний час імхо вже не цікава,бо індивідумів-особистостей майже не лишилось, треба працювати з психологіею народів, мас, класів, статей
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 31 сер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:11

  ЛАД написав:Хлопці, про "Психологію та інші цікавинки" вже зовсім забули?

Кто-то должен быть запевалой.
Но запевалу все норовят заклевать.
Вот и не получается интересных обсуждений.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:20

про рецепти крафтового майонезу під час війни з ядерною країною дійсно тут підспивують гучніше та бадьоріше
а коли колись було нормальне спокійне життя всі раптом стали опікуватися долею підвальних екстремистів
це матеріал для психології чи психіатриї мас ?
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:32

  fox767676 написав:ЛАД

ви б подивилися моє відео куди все котиться і не тільки музика
.........

Трожи пізніше обов'язково подивлюсь.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:34

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Хлопці, про "Психологію та інші цікавинки" вже зовсім забули?

Кто-то должен быть запевалой.
Но запевалу все норовят заклевать.
Вот и не получается интересных обсуждений.
Виталика клевали совсем не потому, что он был запевалой.
Хотя согласен, что его "идеи" вызывали бурные всплески активности.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:36

  fox767676 написав:про рецепти крафтового майонезу під час війни з ядерною країною дійсно тут підспивують гучніше та бадьоріше
.....

"Война войной, а обед по расписанию". :)
ЛАД
