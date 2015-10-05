якщо заміню батарейки
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:44
причина розлучення: щастя
Додано: Пон 01 вер, 2025 14:45
музика буде вічна, якщо заміню батарейки
Додано: Пон 01 вер, 2025 15:03
в кінці відео ШІ згенерило філіпінку
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:01
Но вообще-то это не визуализация дизайна интерьера, а рисование красивой картинки.
В процессе менялась конструкция помещения, куда-то пропала вторая комната на заднем плане, которая была заменена панорамным окном.
