В школах происходят тихие перемены: коммерческие технологии стремительно меняют способы обучения детей, зачастую без особых общественных обсуждений или исследований.

....... Так называемая цифровизация образования на самом деле гораздо менее революционна. Дети сидят у экранов, создавая слайды PowerPoint или запуская приложения, такие как Dr. Frost или Quizlet. Уроки часто прерываются всплывающей рекламой и баннерами с требованием согласия на использование cookie-файлов – прямая дорога к слежке и профилированию .

...... Родители часто испытывают тихое беспокойство, наблюдая, как их дети увлекаются экранами, и в то же время опасаются, что, если дать отпор, они могут отстать. Эта неуверенность в себе не случайна. Она отражает маркетинговую логику, которая десятилетиями заставляла людей курить: крупные табачные компании сеяли сомнения и превращали общественное беспокойство в чувство вины, финансируя искажённые исследования, настаивая на « недостаточности доказательств » вреда, перекладывая ответственность на отдельных лиц и вкладывая огромные средства в лоббирование , чтобы отсрочить регулирование.

...... Взять, к примеру, Photomath, у которого более 300 миллионов загрузок: сфотографируйте уравнение, и оно выдаст решение. Удобно — да; возможно, репетитор не нужен — но это сводит математику к простому копированию шагов и лишает диалога и обратной связи, которые способствуют углублению понимания.



На фоне этого цифрового ускорения беспокойство родителей вполне обосновано. Индустрия преподносит эти инструменты как прогресс – персонализированные, увлекательные, эффективные – но реальность гораздо тревожнее.

...... Пришло время задать более сложные вопросы. Почему приложения, основанные на геймификации и поведенческом дизайне — методах, разработанных для максимизации экранного времени, — теперь стали стандартом в классах? Почему будущее ребёнка теперь по умолчанию предполагается цифровым ? Это не второстепенные вопросы. Они затрагивают самую суть образования. Обучение — это не коммерческая сделка. Детство — это не рыночная возможность. Как напоминает нам теоретик образования Герт Биеста , образование служит не только для получения квалификации и социализации, но и для того, чтобы помочь детям стать самостоятельными, ответственными субъектами. Именно эта последняя цель — субъективация — теряется, когда обучение сводится к игровым кликам и алгоритмическим подталкиваниям.



Мы не можем помешать технологиям проникать в жизнь детей, но мы можем потребовать, чтобы они служили образованию, а не промышленности.