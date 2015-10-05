Но вообще-то это не визуализация дизайна интерьера, а рисование красивой картинки. В процессе менялась конструкция помещения, куда-то пропала вторая комната на заднем плане, которая была заменена панорамным окном.
В школах происходят тихие перемены: коммерческие технологии стремительно меняют способы обучения детей, зачастую без особых общественных обсуждений или исследований. ....... Так называемая цифровизация образования на самом деле гораздо менее революционна. Дети сидят у экранов, создавая слайды PowerPoint или запуская приложения, такие как Dr. Frost или Quizlet. Уроки часто прерываются всплывающей рекламой и баннерами с требованием согласия на использование cookie-файлов – прямая дорога к слежке и профилированию . ...... Родители часто испытывают тихое беспокойство, наблюдая, как их дети увлекаются экранами, и в то же время опасаются, что, если дать отпор, они могут отстать. Эта неуверенность в себе не случайна. Она отражает маркетинговую логику, которая десятилетиями заставляла людей курить: крупные табачные компании сеяли сомнения и превращали общественное беспокойство в чувство вины, финансируя искажённые исследования, настаивая на « недостаточности доказательств » вреда, перекладывая ответственность на отдельных лиц и вкладывая огромные средства в лоббирование , чтобы отсрочить регулирование. ...... Взять, к примеру, Photomath, у которого более 300 миллионов загрузок: сфотографируйте уравнение, и оно выдаст решение. Удобно — да; возможно, репетитор не нужен — но это сводит математику к простому копированию шагов и лишает диалога и обратной связи, которые способствуют углублению понимания.
На фоне этого цифрового ускорения беспокойство родителей вполне обосновано. Индустрия преподносит эти инструменты как прогресс – персонализированные, увлекательные, эффективные – но реальность гораздо тревожнее. ...... Пришло время задать более сложные вопросы. Почему приложения, основанные на геймификации и поведенческом дизайне — методах, разработанных для максимизации экранного времени, — теперь стали стандартом в классах? Почему будущее ребёнка теперь по умолчанию предполагается цифровым ? Это не второстепенные вопросы. Они затрагивают самую суть образования. Обучение — это не коммерческая сделка. Детство — это не рыночная возможность. Как напоминает нам теоретик образования Герт Биеста , образование служит не только для получения квалификации и социализации, но и для того, чтобы помочь детям стать самостоятельными, ответственными субъектами. Именно эта последняя цель — субъективация — теряется, когда обучение сводится к игровым кликам и алгоритмическим подталкиваниям.
Мы не можем помешать технологиям проникать в жизнь детей, но мы можем потребовать, чтобы они служили образованию, а не промышленности.
Случайно наткнулся на интересный взгляд на христианство как паулианство:
В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания, человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни, рабство». Толстой приписывает Павлу авторство идей воскресения, спасения, посмертного возмездия, учения о повиновении власти. Павел возглавил новую религию, в основу которой положил «очень неопределённые и неясные понятия, которые он имел об учении Христа»[4].
Бетон написав:Они бежали мне на встречу, расставляя в сторону ручки, обнимая воздух. Не хотелось, чтобы этот цветной сон кончался. Не так паскудно, что мы так и не обнялись, а то, что мне некому это рассказать
На сусідній гілці вже більше місяця сам з собою розмовляє троєщинський дід. Він міг би хоча б вислухати, якщо ще є слух.. Обніматись з ним не треба, є підозра , що він підо-зра.