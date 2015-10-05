Иудаизм отказался от традиции пророков. Поэтому религиозные власти больше не имели доступа к живому Слову Бога, и им оставалось только интерпретировать Божье Слово, высвобожденное в прошлом. Именно поэтому фарисеи и саддукеи проводили бесчисленные часы в бессмысленных спорах о том или ином пункте закона вместо того, чтобы получать Живое Слово и нести его людям.Я отчетливо видел ошибочность и опасность такого развития, и именно поэтому я говорил, что пришел исполнить закон и пророков. Как я намеревался сделать это? Устанавливая прямую линию прогрессивного откровения, через которую я мог нести Живое Слово Бога даже после того, как оставил физическое воплощение. Я намеревался нести это Слово Живое непосредственно через тех моих последователей, которые шли путем личного Христобытия и достигли такого уровня Христобытия, который позволил им служить моими глашатаями или посланниками. Если бы эта традиция, которую я действительно установил в ранние годы христианского движения, была поддержана, современное христианство имело бы альтернативу линейным, относительным спорам по поводу интерпретаций священного писания.Я не намеревался искать популярности как единственная личность, когда-либо шедшая по Земле в полноте Христосознания. Я - духовный учитель. Для любого учителя единственный путь к успеху заключается в том, чтобы становиться более, возвышая своих учеников к своему уровню сознания. Я учитель Христосознания, и моим намерением было приумножение себя, чтобы множество других людей шло по Земле в полноте личного Христобытия.Если никто не последовал по моим стопам, значит, как учитель, я потерпел неудачу. Когда вы начинаете свой путь к достижению личного Христобытия, вы начинаете прозревать за пределы всех внешних разделений, исходящих из плотского ума. Вы видите единство за разнообразием.Я никогда не предполагал, что мои учения станут источником конфликтов и разделения. Я никогда не хотел, чтобы мои последователи, или те, кто заявляет, что они последователи, сидели в разных церквях и выдумывали относительные аргументы о том или ином пункте в священных писаниях, переданных в прошлом. Зачем мне желать, чтобы мои последователи спорили о священном писании, когда они могли получить Слово Живое непосредственно от меня?Я не хочу, чтобы мои последователи были разделены. Я не хочу, чтобы христианство было раздроблено на многочисленные церкви и секты, которые конкурируют или даже враждуют друг с другом. Сегодня существуют тысячи церквей, утверждающих, что представляют меня, и многие из них утверждают, что являются единственной истинной церковью Иисуса Христа.