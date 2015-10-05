Бетон написав:Они бежали мне на встречу, расставляя в сторону ручки, обнимая воздух. Не хотелось, чтобы этот цветной сон кончался. Не так паскудно, что мы так и не обнялись, а то, что мне некому это рассказать
Бетон написав:Они бежали мне на встречу, расставляя в сторону ручки, обнимая воздух. Не хотелось, чтобы этот цветной сон кончался. Не так паскудно, что мы так и не обнялись, а то, что мне некому это рассказать
А це був сон не про мужиків в пікселі? Вибачте
расставляя ручки, они плакали. Faceless, это ж красиво, ну правда)
ЛАД написав:Случайно наткнулся на интересный взгляд на христианство как паулианство:
В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания,
а вот что по этому поводу думает сам И.Христос
Иудаизм отказался от традиции пророков. Поэтому религиозные власти больше не имели доступа к живому Слову Бога, и им оставалось только интерпретировать Божье Слово, высвобожденное в прошлом. Именно поэтому фарисеи и саддукеи проводили бесчисленные часы в бессмысленных спорах о том или ином пункте закона вместо того, чтобы получать Живое Слово и нести его людям. ................ https://www.universalpath.org/article/924
Поздравляю с возвращением! Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога.
ЛАД написав:Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога.
Вор забрался в дом ночью. Он посветил фонариком, выискивая ценности, когда в темноте раздался голос: «Иисус знает, что ты здесь».
Он чуть не выпрыгнул из кожи, щелкнул фонариком, выключив его, и замер. Когда он ничего больше не услышал, через некоторое время он покачал головой и продолжил. Как только он вытащил стереосистему, чтобы отсоединить провода, он ясно услышал голос… сказавший: «Иисус наблюдает за тобой».
Перепугавшись, он судорожно посветил фонариком вокруг, ища источник голоса. Наконец, в углу комнаты луч его фонарика остановился на попугае. «Это ты сказал?» — прошипел он попугаю.
«Ага», — признался попугай, а затем прокричал: «Я просто пытаюсь предупредить тебя, что он за тобой наблюдает». Вор расслабился. «Предупредить, а? Кто ты вообще такой?»
«Я Моисей», — ответил попугай.
«Моисей?» — рассмеялся вор. «Какие люди назвали бы птицу Моисеем?»