Додано: Вів 02 вер, 2025 11:16

ЛАД написав: Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога. Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога.

Вор забрался в дом ночью. Он посветил фонариком, выискивая ценности, когда в темноте раздался голос: «Иисус знает, что ты здесь».Он чуть не выпрыгнул из кожи, щелкнул фонариком, выключив его, и замер. Когда он ничего больше не услышал, через некоторое время он покачал головой и продолжил. Как только он вытащил стереосистему, чтобы отсоединить провода, он ясно услышал голос… сказавший: «Иисус наблюдает за тобой».Перепугавшись, он судорожно посветил фонариком вокруг, ища источник голоса. Наконец, в углу комнаты луч его фонарика остановился на попугае. «Это ты сказал?» — прошипел он попугаю.«Ага», — признался попугай, а затем прокричал: «Я просто пытаюсь предупредить тебя, что он за тобой наблюдает». Вор расслабился. «Предупредить, а? Кто ты вообще такой?»«Я Моисей», — ответил попугай.«Моисей?» — рассмеялся вор. «Какие люди назвали бы птицу Моисеем?»«Те же, что назвали своего ротвейлера Иисусом