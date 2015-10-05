ЛАД написав:Поздравляю с возвращением! Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога.
спасибо. на счёт мыслей... когда вы идёте в театр или в кино вы тоже осуждаете актёров что они выдают себя за кого-то..? есть наука и есть всё остальное. На научное исследование цитируемый автор не претендует. Делать из всего кем то написанного или сказанного науку не стоит. Большинство людей копируют чужие мысли и выдают себя за кого-то.
Сибарит написав:Если ты разговариваешь с Богом - это молитва. Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)
устаревшая точка зрения. галюцинации бывают и без шизофрении, например у наркоманов и при других видах интоксикации.
Помянем звезд Киевнаучфильма, делавшего самые лучшие мультики в мире - Давида Черкасского, Армена Джигарханяна и недавно почившего Радна Сахалтуева Пожелаем здоровья и долгих лет Евгению Паперному и Владимиру Быстрякову
ЛАД написав:Случайно наткнулся на интересный взгляд на христианство как паулианство:
В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания, человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни, рабство». Толстой приписывает Павлу авторство идей воскресения, спасения, посмертного возмездия, учения о повиновении власти. Павел возглавил новую религию, в основу которой положил «очень неопределённые и неясные понятия, которые он имел об учении Христа»[4].
все редигии и социальные движения зарождаются как макисимально эмансипирующие, но потом обрастают догматикой, враждующими фракциями и холиварами. так было и иудазмом, и буддизмом, и с христианством, и с исламом, и с социализмом никакой конспирологии тут нет, просто диалектика Павел в отличии от остальных апостолов был римским гражданином, средним классом знакомым с античной философией. Креативности было достаточно чтобы затмить первоапостолов и выдвинуть себя и свои трактовки на первое место
различия между телесными эмоциями, чистыми эмоциями, чувствами, аффектами, переживанием настроением и эмоциональным интеллектом. ч.1
Аффекты, чувства, настроения и эмоциональный тон характеризовали более или менее ситуативные состояния или процессы. Эмоциональные черты (или диспозиции) - это устойчивые характеристики личности, определяющие специфические особенности протекания эмоциональных процессов, а также тенденцию к предпочтительному возникновению тех или иных аффективных состояний или процессов у обладателя соответствующей черты.
А.Н. Леонтьев (1971) приводит пример того, как чувства могут быть прямо противоположны эмоциям. мать, которая любит своего ребенка, но в конкретный момент может переживать в его адрес самые разные негативные эмоции.
Таким образом, чувство любви вступает в противоречие с эмоциями гнева, досады, раздражения и проч., однако не отменяется ими.
Данный пример иллюстрирует большую продолжительность и устойчивость чувства к смене ситуаций и условий по сравнению с эмоциями.
Также чувства и эмоции отличаются по объекту переживания: эмоции переживаются по поводу конкретных действий ребенка, вызывающих досаду или раздражение, а любовь как чувство связана со всем поведением ребенка и фактом его существования.
Эти отличительные особенности чувств отражены в классификации латвийского психолога Гершона Бреслава, построенной на основании анализа и обобщения представлений разных авторов, обсуждавших понятие чувства
Он относит чувства к такому виду эмоциональных явлений, которые отражают внеситуативные типы устойчивого субъективного отношения к объектам или событиям.
Внеситуативность отношения к объекту означает, что объект вызывает одно и то же переживание независимо от того, в какой ситуации он воспринимается или как он в этой ситуации себя ведет.
Эмоции же ситуативны, это значит, что один и тот же объект может вызывать разные переживания (разные эмоции) в зависимости от сопутствующих обстоятельств.
Еще одну отличительную особенность чувств, обусловленную их устойчивой, внеситуативной связью с объектом, подчеркивает и Магда Арнолд, исследовательница, стоявшая у истоков теорий когнитивной оценки и введшая в психологию эмоций термин «готовность к действию».
М. Арнолд (Arnold, 1960) указывает, что эмоция нацелена на объект и отражает свойство объекта быть предметом некоторого аффективного переживания, в то время как чувство отражает состояние субъекта. Другими словами, эмоции отражают аффективную реакцию, связанную с воздействием, оказываемым на человека конкретным объектом в конкретных обстоятельствах.
Эта реакция обусловлена обстоятельствами, а не особенностями объекта или субъекта, так как смена обстоятельств ведет к изменению переживаний, связанных с одним и тем же объектом.
В то время как чувства отражают особенности субъекта, благодаря которым в разных обстоятельствах один тот же объект вызывает у него сходные переживания.
Итак, различия между эмоциями и чувствами проявляются, во-первых, в большей продолжительности чувств по сравнению с эмоциями.
Во-вторых, чувства более устойчивы к смене жизненных ситуаций и воздействию разнообразных стимулов, в том числе вызывающих противоположные чувству аффективные переживания.
Чувство выражает устойчивое отношение к объекту как таковому, вне зависимости от тех условий, в которых происходит взаимодействие с этим объектом.
Эмоции изменчивы, зависят от ситуации и других факторов, которые ответственны за то, что в разные моменты времени один и тот же объект может вызывать разные эмоции.
Сходство чувств с эмоциями по тому же самому критерию - направленности на определенные объекты - состоит в том, что чувства, как и эмоции, связаны с объектом и его осмыслением, и это свойство отличает чувства от настроений.
Чувства, как и эмоции, обладают валентностью, модальностью, степенью актуальности, определенной длительностью. Эмоции и чувства объединяет и тот факт, что они сопровождаются определенными физиологическими изменениями, экспрессией, специфическим для каждого чувства субъективным переживанием и формами поведения.
Согласно С.Л. Рубинштейну настроение представляет собой не специальное переживание, связанное с определенным предметом или событием, а общее состояние, которое длится в то время, как объекты и события многократно сменяют друг друга. Как следствие, причины смены настроения или тот объект, на который направлено это аффективное состояние, зафиксировать труднее, чем объект переживания эмоций и чувств.
Наибольшее количество информации о протекании и смене настроений получено в клинических исследованиях в отношении наиболее простых из них. Речь идет в первую очередь о депрессиях и противоположных им по проявлениям гипертимных и эйфорических состояниях. Настроения в норме сопровождаются более слабыми по интенсивности, чем эмоции и чувства, физиологическими проявлениями. Однако настроения сказываются на общей активности человека. Их можно сравнивать с фоном, на котором в качестве фигур выступают отдельные яркие эмоциональные состояния и проявления (собственно эмоции)
Настроение не только служит фоном, но может повлиять на интенсивность протекания тех или иных эмоций. Например, на фоне сниженного настроения обычная радость человека субъективно выглядит менее интенсивной, а на фоне повышенного настроения не только радость, но и гнев, и отвращение - более интенсивными. Поэтому настроение сравнивают еще с контекстом, подспудно трансформирующим наши реакции на события. Настроение сказывается не только на протекании других аффективных процессов, но также на работе когнитивной сферы. В перечисленных далее исследованиях демонстрируется связь депрессивных, маниакальных, дисфорических, эйфорических состояний с эффективностью долговременной и автобиографической памяти
Эмоции тоже оказывают сходное или по крайней мере сопоставимое влияние на протекание познавательных и личностных процессов
. Определенное настроение благоприятствует более частому проявлению одних эмоций и уменьшает частоту и вероятность возникновения других. Эмоциональные черты, точно так же, как и настроения, внутренне обусловлены - то есть их возникновение и протекание зависит в первую очередь от внутренних состояний человека и работы его психических процессов. Из-за этих сходств на практике настроения часто можно принять за проявления определенных личностных диспозиций. Различие между настроениями и чертами - в их продолжительности. Эмоциональные черты более устойчивы - могут быть неизменны на протяжении всей жизни. Они определяют склонность к переживанию определенных эмоций, зачастую плохо совместимых с актуальными чувствами и настроениями их носителя.
Особо необходимо выделить такую совокупность черт личности, которая объединена под термином эмоциональный интеллект. Питер Сэловей и Джон Майер, а также Дэвид Карузо (Мауег, Salovey, & Caruso, 2008), авторы одной из более ранних и наиболее распространенных моделей эмоционального интеллекта, в одной из ранних работ указывали, что воздействие эмоций опосредствуется личностными особенностями. Личность обладает набором черт или способностей, облегчающих или затрудняющих понимание, выражение, контроль и использование человеком его собственных и чужих эмоций. К ним авторы относят способности обрабатывать информацию эмоциональной природы и использовать свои эмоциональные процессы для познания мира, а также лежащие в их основании черты, такие как особенности самосознания, интеллекта, экстраверсия/ интроверсия и др.
Эмоциональные компетенции - это не врожденные качества, а скорее приобретенные способности, которые могут быть развиты в результате специальной работы. Например, в рамках способности к контролю собственных эмоций, входящей в эмоциональный интеллект, можно выделить набор устойчивых способов поведения, связанных с преодолением трудных, эмоционально насыщенных ситуаций.
Различные модели эмоционального интеллекта можно считать едиными в том, что к функциям эмоционального интеллекта относятся способность к контролю и пониманию собственных эмоций, способность к контролю и управлению своей эмоциональной экспрессией и способность к контролю и пониманию эмоций других людей.
надеюсь не сильно сложно для местных мыслителей?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 02 вер, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
различия между телесными эмоциями, чистыми эмоциями, чувствами, аффектами, переживанием настроением и эмоциональным интеллектом. ч.2
Критика представления о способе возникновения эмоций в теории У Джемса в первую очередь связана с тем, что возникновение определенной эмоции обусловлено не объектом как таковым, а значением объекта для переживающего эмоцию человека. Например, мы очень пугаемся при встрече с медведем в лесу, но совсем не пугаемся, когда видим его в зоопарке. А охотник, наконец найдя медведя в лесу, испытывает не страх, а радость. Поскольку один и тот же образ медведя должен вызывать одни и те же телесные процессы, то и эмоции в адрес медведя в этих трех ситуациях с точки зрения теории У. Джемса различаться не могут.
так кстати и открыли эмоциональный интеллект. каждое животное знает кого стоит бояться, а кто безопасен. Это именно знание а не инстинкт. Причём это качество тренируется. Домашние животные не боятся людей, в отличии от диких. У людей с эмоциональными нарушениями происходит сбой работы ЭИ и возникают соответствующие проявления - асоциальность, социофобия (прежде всего), другие виды фобий (их сотни), эмоциональные дефициты. У детей о сбое работы ЭИ говорят РАС и СДВГ. И некоторые формы УО.
Джемс пишет, что с приобретением опыта работы с объектом и знаний об объекте эмоция возникает уже не как реакция на объект как таковой, а как реакция на целостную ситуацию с участием данного объекта. То есть реакция дифференцируется и может быть разной, если в разных ситуациях нам встречаются одни и те же объекты, на которые эта реакция направлена (тот же самый медведь в лесу или в клетке). Тем не менее, по выражению У. Джемса, один и тот же образ медведя подвигает нас к бегству или борьбе непосредственно, вне зависимости от того, какое значение имеет для нас этот объект - убьет этот медведь нас или мы убьем его (James, 1994, с. 518).
Человек обладает принципиальной возможностью вести себя по-разному при переживании сходных эмоций. И наоборот, одно и то же поведение реализуется при различающихся переживаниях. Например, человек, который убегает от медведя, чувствует себя иначе, чем человек, который убегает от дождя.
До открытия эмоционального интеллекта теории об эмоциях заходили в тупик. С одной стороны связь телесных ощущений с эмоциями очевидна и бесспорна. С другой есть тысячи видов страха (в зависимости от того как ситуация обрабатывается нашим ЭИ). И без ЭИ ни одна теория не могла объяснить откуда берутся эти отличия. Одни люди с удовольствием плавают, другие боятся воду, причём эти различия есть даже у детей в возрасте когда вербальный интеллект пока ещё не сформирован и влиять на эмоции (вызывать фобию) не может.