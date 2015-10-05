RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 17:29

  fox767676 написав:вже 3 заслужені людини в Україні виявилося бурятами - Руслана, Єхануров, Сабултаєв
То треба вже мабуть припиняти спекуляції над ім'ям цього народу

якщо каструлеголовий вдягне каструлю на голову і стукне нею в стіну для QA, то потім каструля знімається разом з головою онлі
flyman
Повідомлень: 40649
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 18:14

  flyman написав:
  fox767676 написав:вже 3 заслужені людини в Україні виявилося бурятами - Руслана, Єхануров, Сабултаєв
То треба вже мабуть припиняти спекуляції над ім'ям цього народу

якщо каструлеголовий вдягне каструлю на голову і стукне нею в стіну для QA, то потім каструля знімається разом з головою онлі


Вибач, на цей тиждень ліміт плюсіків вже вичерпано
fox767676
Повідомлень: 4155
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:13

Раді вітати в нашому дурдомі)))

  Wirująświatła написав:галюцинации бывают и без шизофрении
Аговвв!
Які люди????!🤗🤗🤗

Тут хотаб за тобою періодично скучав, але напевно, сам соромиться в цьому признатись ;)

Отакий він скромняга нетойвосний))
Старий онанюга!🤣🤣🤣
Успіх
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:30

Зображення
Wirująświatła
Повідомлень: 30547
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 19:35

Нетойвосне 100500го левела))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Тут хотаб за тобою періодично скучав,

Зображення

Це ☝️ було давно, до поїздки в Занзібар.

А тепер він такий :mrgreen: >>>

Поізносівся... :mrgreen:
Успіх
Повідомлень: 8574
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:03

NHS оснастила каждый инсультный центр в Англии программным обеспечением, спасающим жизни, которое быстро сообщает врачам , нужно ли им проводить экстренную операцию, и может утроить скорость восстановления.

Первая в мире технология анализирует КТ-снимки головного мозга пациентов, перенесших инсульт, поступающих в больницу, и позволяет всего за минуту определить тип и тяжесть инсульта, а также назначить наиболее подходящее лечение.

Это означает, что врачи смогут назначать лекарства или проводить операции гораздо быстрее, поскольку система сокращает среднее время между прибытием пациентов в больницу и началом лечения на один час — со 140 минут до 79 минут.


Более быстрое лечение означает, что доля пациентов, выздоравливающих без инвалидности или с незначительной инвалидностью (определяемой как достижение функциональной независимости), увеличилась в три раза с 16% до 48% в пилотных проектах системы NHS.

Теперь этот инструмент внедрён во всех 107 инсультных центрах и может кардинально изменить подход к лечению 80 000 пациентов, ежегодно перенесших инсульт в Англии.
.......По оценкам, пациент теряет около 2 млн клеток мозга в минуту в начале инсульта, поэтому быстрая диагностика и лечение так важны. Программное обеспечение для поддержки принятия решений на основе ИИ обеспечивает интерпретацию результатов сканирования мозга пациентов в режиме реального времени, помогая врачам-экспертам и другим сотрудникам Национальной службы здравоохранения быстрее принимать решения о лечении.
.......В ходе анализа изучались уровень шума от транспорта и загрязнение воздуха вокруг домов 26 723 датчан в возрасте от 65 до 74 лет на протяжении четырёх десятилетий. Было обнаружено, что увеличение уровня шума от транспорта на 14,9 дБ (разница между шумом на тихой боковой улочке и шумом на главной дороге) повышало риск инсульта на 12,4%.
https://www.theguardian.com/society/2025/sep/01/stroke-centres-in-england-given-ai-tool-that-will-help-50-of-patients-recover

P.s. Wirująświatła, Успіх не надоело фигнёй страдать?
ЛАД
Повідомлень: 35817
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:08

  Успіх написав:Це ☝️ було давно, до поїздки в Занзібар.
А тепер він такий :mrgreen: >>>

Поізносівся... :mrgreen:

після безкоштовного сексу з спідозними шмарами кенії хотабич виглядає озабоченим.
а ще інкубаційний період не пройшов...
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 430
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 20:11

  ЛАД написав:P.s. Wirująświatła, Успіх не надоело фигнёй страдать?

Они ей не страдают, они ей наслаждаются 😁
Сибарит
