NHS оснастила каждый инсультный центр в Англии программным обеспечением, спасающим жизни, которое быстро сообщает врачам , нужно ли им проводить экстренную операцию, и может утроить скорость восстановления.



Первая в мире технология анализирует КТ-снимки головного мозга пациентов, перенесших инсульт, поступающих в больницу, и позволяет всего за минуту определить тип и тяжесть инсульта, а также назначить наиболее подходящее лечение.



Это означает, что врачи смогут назначать лекарства или проводить операции гораздо быстрее, поскольку система сокращает среднее время между прибытием пациентов в больницу и началом лечения на один час — со 140 минут до 79 минут.





Более быстрое лечение означает, что доля пациентов, выздоравливающих без инвалидности или с незначительной инвалидностью (определяемой как достижение функциональной независимости), увеличилась в три раза с 16% до 48% в пилотных проектах системы NHS.



Теперь этот инструмент внедрён во всех 107 инсультных центрах и может кардинально изменить подход к лечению 80 000 пациентов, ежегодно перенесших инсульт в Англии.

.......По оценкам, пациент теряет около 2 млн клеток мозга в минуту в начале инсульта, поэтому быстрая диагностика и лечение так важны. Программное обеспечение для поддержки принятия решений на основе ИИ обеспечивает интерпретацию результатов сканирования мозга пациентов в режиме реального времени, помогая врачам-экспертам и другим сотрудникам Национальной службы здравоохранения быстрее принимать решения о лечении.

