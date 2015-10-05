Эффект Кулиджа - термин в биологии и психологии, описывающий феномен, при котором самцы проявляют продолжительную высокую сексуальную активность по отношению к каждой новой готовой к оплодотворению самке. Эффект отмечается практически у всех исследованных в этом отношении видов животных
30-й президент США Калвин Кулидж с женой (то есть с первой леди) посетили птицеферму. Во время визита миссис Кулидж спросила фермера, как ферме удаётся производить так много яиц при таком малом числе петухов. Фермер с гордостью пояснил, что его петухи выполняют свои обязанности десятки раз в день.
— Возможно, вам стоит сказать об этом мистеру Кулиджу, — заметила первая леди. Президент, услышав замечание, спросил фермера: — Каждый петух обслуживает каждый раз одну и ту же курицу? — Нет, — ответил фермер, — на каждого петуха приходится много куриц. — Возможно, вам стоит сказать об этом миссис Кулидж, — ответил президент.
