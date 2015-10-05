Эффект Кулиджа - термин в биологии и психологии, описывающий феномен, при котором самцы проявляют продолжительную высокую сексуальную активность по отношению к каждой новой готовой к оплодотворению самке. Эффект отмечается практически у всех исследованных в этом отношении видов животных
30-й президент США Калвин Кулидж с женой (то есть с первой леди) посетили птицеферму. Во время визита миссис Кулидж спросила фермера, как ферме удаётся производить так много яиц при таком малом числе петухов. Фермер с гордостью пояснил, что его петухи выполняют свои обязанности десятки раз в день.
— Возможно, вам стоит сказать об этом мистеру Кулиджу, — заметила первая леди. Президент, услышав замечание, спросил фермера: — Каждый петух обслуживает каждый раз одну и ту же курицу? — Нет, — ответил фермер, — на каждого петуха приходится много куриц. — Возможно, вам стоит сказать об этом миссис Кулидж, — ответил президент.
NHS оснастила каждый инсультный центр в Англии программным обеспечением, спасающим жизни, которое быстро сообщает врачам , нужно ли им проводить экстренную операцию, и может утроить скорость восстановления.
Первая в мире технология анализирует КТ-снимки головного мозга пациентов, перенесших инсульт, поступающих в больницу, и позволяет всего за минуту определить тип и тяжесть инсульта, а также назначить наиболее подходящее лечение.
Это означает, что врачи смогут назначать лекарства или проводить операции гораздо быстрее, поскольку система сокращает среднее время между прибытием пациентов в больницу и началом лечения на один час — со 140 минут до 79 минут.
Более быстрое лечение означает, что доля пациентов, выздоравливающих без инвалидности или с незначительной инвалидностью (определяемой как достижение функциональной независимости), увеличилась в три раза с 16% до 48% в пилотных проектах системы NHS.
Теперь этот инструмент внедрён во всех 107 инсультных центрах и может кардинально изменить подход к лечению 80 000 пациентов, ежегодно перенесших инсульт в Англии. .......По оценкам, пациент теряет около 2 млн клеток мозга в минуту в начале инсульта, поэтому быстрая диагностика и лечение так важны. Программное обеспечение для поддержки принятия решений на основе ИИ обеспечивает интерпретацию результатов сканирования мозга пациентов в режиме реального времени, помогая врачам-экспертам и другим сотрудникам Национальной службы здравоохранения быстрее принимать решения о лечении. .......В ходе анализа изучались уровень шума от транспорта и загрязнение воздуха вокруг домов 26 723 датчан в возрасте от 65 до 74 лет на протяжении четырёх десятилетий. Было обнаружено, что увеличение уровня шума от транспорта на 14,9 дБ (разница между шумом на тихой боковой улочке и шумом на главной дороге) повышало риск инсульта на 12,4%.
Пригадав як возив батька на мрт після інсульту. На швидкій, з лікарні (в якій він пролежав вже більше тижня і вже був в більш менш транспортабельному стані), з крапельницею в руці, по направленню голов.лікаря лікарні. Потрібно тоді вже те мрт? І ще пам'ятаю тоді ж при нашому очікуванні в коридорі привезли на каталці чоловіка з району, ніякого. Теж на швидкій (уазіку), але з рай.лікарні. "Запис в чергу", черга загальна, два місяці мінімум. Мабуть якесь не таке направлення було. Треба йому буде через два місяці мрт? І чи доживе? То було близько двадцяти років тому. МРТ було єдине на район (а може і область), безкоштовно в обл.лікарні. Чи тоді не знали, що перші дві години після інсульту вирішують все або майже все - чи буде жити в варіанті так/ні і в разі, якщо буде, то який відсоток інвалідності? Знали, але можливості... Добре хоч зараз приватних мрт достатньо.
alibob написав:..... Добре хоч зараз приватних мрт достатньо.
При инсульте приватні МРТ не подходят. Конечно, лучше, чем ничего, но... Привезут сначала в больницу, там сколько-то провозятся, потом пока вы договоритесь, куда везти на приватну МРТ, пока её сделают, пока вернётесь обратно в больницу, пока там проанализируют результаты... Пройдёт не 2 часа. Если у англичан до этого ИИ при наличии МРТ в больницах среднее время между прибытием пациентов в больницу и началом лечения было 140 мин. Уже 2ч.20 мин. Надеюсь, сегодня в инсультных отделения уже есть свои МРТ. Если есть, то нам надо перенимать англ. опыт. Не знаю, как - то ли надо закупать у них программу, то ли разрабатывать свою - хорошие врачи и программисты у нас есть. Добавить к МРТ компьютер не так дорого. Тут, правда, вопрос, есть ли в наших больницах нужные лекарства и достаточно квалифицированные хирурги. Насчёт лекарств сильно сомневаюсь.
