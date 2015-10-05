|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:10
Сибарит написав:
Разместились
наверное размечтались? Для развлекательного портала местная аудитория слишком скучная.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30550
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3502 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:21
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Разместились
наверное размечтались?
Естественно.
Умер создатель Т9.
Земля ему пуховик. Помойся с пивом.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8772
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6475 раз.
- Подякували: 21631 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:37
Сибарит написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Разместились
наверное размечтались?
Естественно.
Умер создатель Т9.
Земля ему пуховик. Помойся с пивом.
О чем бы мы с вами ещё общались, если бы не т9?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30550
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3502 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Сер 03 вер, 2025 04:56
Wirująświatła написав:
О чем бы мы с вами ещё общались, если бы не т9?
Мало в мире всяких глупостей, которые можно обсудить?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8772
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6475 раз.
- Подякували: 21631 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Сер 03 вер, 2025 05:20
Сибарит написав:
Мало в мире всяких глупостей, которые можно обсудить?
Обговорити можна все, що завгодно. Але питання навіщо воно треба. А якщо треба, то кому? Я якщо комусь не треба, то навіщо тоді комусь треба?
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3268
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3676 раз.
- Подякували: 5917 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16084
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Сер 03 вер, 2025 07:50
fox767676 написав:
Помянем звезд Киевнаучфильма, делавшего самые лучшие мультики в мире - Давида Черкасского, Армена Джигарханяна и недавно почившего Радна Сахалтуева
Пожелаем здоровья и долгих лет Евгению Паперному и Владимиру Быстрякову
Юмор на недосягаемом уровне просто.
Что-то фантастическое, опережающее всё мыслимое время
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5467
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|6976
|
|