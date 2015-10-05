Форуми / Все про гроші: інші

А гениальность это всё же совсем о другом. Это не поведение, а особенности личности, мозга, физических данных. мотивация в этом списке где и что случилось бы с гениальностью без мотивации? Спортивный интерес, вы когда то признаете первостепенную роль эмоций в жизни человека, и что логический ум без эмоций плодит сплошные проблемы? Мне всё равно, просто интересно. я сокращаю 300 страниц до 5-6 постов (при этом сам читаю все 300), а вам всё равно много. Тут даже на реферат информации нет. Меньше только в мемах и в википедии.

Повідомлень: 30565 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3502 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 15:00 Wirująświatła написав: М. Селигман (Seligman, 1970; 1971), дает эволюционное объяснение тому, почему одни стимулы и реакции образуют условные связи быстрее и легче, чем другие, используя для этого понятие готовности к научению. Объяснение состоит в том, что организмы в процессе эволюции вырабатывают видоспецифическую готовность к формированию тех условных связей, которые позволяют им лучше выживать



М. Селигман полагает, что, помимо готовности организма к научению, существуют еще явления неготовности и контрготовности. Состояние неготовности проявляется как умеренная способность к формированию связей между стимулом и реакцией. Например, связь между ударом током и вкусом воды у крыс можно сформировать, но это займет больше времени, чем формирование связи между вкусом воды и ощущением тошноты, так как в последнем случае формированию связи способствует высокая готовность.





Контрготовность - это сопротивление организма в процессе научения, проявляется в том, что некоторые связи между условным и безусловным стимулом сформировать труднее, чем другие. Например, сформировать у детей страх перед игрушкой труднее, чем перед неинтересным объектом, перед неживым труднее, чем перед живым (см. выше описание работ: Bregman, 1934; English, 1929; Valentine* 1930 (1991); 1956).





Применительно к исследованиям эмоций контрготовность - важный феномен, позволяющий объяснять устойчивость к действию эмоционально негативных факторов, например, стрессоустойчивость. Эволюционное объяснение было подвергнуто проверке в эксперименте X. Вилкоксона и его коллег (Wilcoxon et al., 1971).





Эти данные «перевернули представления многих ученых о том, что такое научение» (Bolles, 1975, с. 310). Специалист по научению у животных Роберт Болле предложил назвать обнаруженное в экспериментах Дж. Гарсии и его коллег явление по имени открывателя эффектом Гарсия.



Существование эффекта Гарсия дает важное экспериментальное подтверждение идее Дж. Уотсона о переносе врожденных эмоциональных реакций на новые стимулы путем формирования условных связей.



Они свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые эмоциональные реакции могут очень быстро связываться с новыми стимулами путем формирования условных связей, если условный и безусловный стимулы хорошо «соответствуют» друг к другу. Связь закрепляется буквально с одного сочетания условного и безусловного стимулов и оказывается крайне устойчивой к угашению.





В общем ничего нового, одним легко даются новые нейронные связи, у других они формируются с трудом, или не формируются вообще (УО). В общем ничего нового, одним легко даются новые нейронные связи, у других они формируются с трудом, или не формируются вообще (УО). Возможно, я чего-то не понял, но в цитате говорится о "связи между условным и безусловным стимулом", т.е. о видовых особенностях. А "одним-другим" - речь об индивидуальных особенностях.

Не вижу связи.



Не ясно что с этим делать. Единственный метод - АВА терапия направлена на многократное повторение действий для формирования нейронной связи, если она (связь) не формируется сама. Так же известно что эмоциональный компонент (мотивация) существенно ускоряет этот процесс. Заставлять ребенка что либо делать (например учиться или убирать в своей комнате) нельзя, нужно сделать так чтобы он сам захотел. Это, безусловно, идеальный вариант.

Но всегда ли и для всех его можно реализовать?

Не знаю, как объяснить появление интереса у ребёнка (да и у взрослого) к тем или иным вопросам. Что-то ему интересно без всяких усилий со стороны, а что-то не интересно, хоть ты тресни.



в школах нужно заводить АВА терапевтов для неуспевающих, чтобы не успела сформироваться "выученная беспомощность". Я другого варианта борьбы с ней не вижу.

Возможно.

Но, скорее, для того, чтобы научить хоть как-то хоть чему-то.

"выученной беспомощности" у него не будет, но вряд ли у него вдруг прорежутся способности к той сфере, где он отставал.



Так тут наче "все просто" - спиртне і табак приносить задоволення/підняття настрою, а от мистецтво... - от глянув, наприклад, чорний квадрат Малевича)) - і... нікуя кайфу нема!))) стимулируют эмоциональный компонент. Проблема такой стимуляции если убрать стимул удовольствие не просто заканчивается, а "уходит в минус". В АВА терапии крайне не рекомендуется использовать сладости или другую любимую еду ребенка, давать ему в награду деньги или игрушки. Потому что как только пропадает стимул, мотивация к занятиям сразу же скатывается к нулю. Какие методы стимуляции рекомендует АВА терапия? Возможно, я чего-то не понял, но в цитате говорится о "связи между условным и безусловным стимулом", т.е. о видовых особенностях. А "одним-другим" - речь об индивидуальных особенностях. Не вижу связи. Это, безусловно, идеальный вариант. Но всегда ли и для всех его можно реализовать? Не знаю, как объяснить появление интереса у ребёнка (да и у взрослого) к тем или иным вопросам. Что-то ему интересно без всяких усилий со стороны, а что-то не интересно, хоть ты тресни. Возможно. Но, скорее, для того, чтобы научить хоть как-то хоть чему-то. "выученной беспомощности" у него не будет, но вряд ли у него вдруг прорежутся способности к той сфере, где он отставал. Какие методы стимуляции рекомендует АВА терапия?

Но я написал не об этом.

Никакие эмоции не помогут, если человек не гений.

Например, самые сильные эмоции не позволят человеку написать "Лунную сонату". Для этого нужно быть Бетховеном.



ЛАД написав: Опять очень много, хотя суть была понятна после первого поста. Опять очень много, хотя суть была понятна после первого поста. я сокращаю 300 страниц до 5-6 постов (при этом сам читаю все 300), а вам всё равно много. Тут даже на реферат информации нет. Меньше только в мемах и в википедии. я сокращаю 300 страниц до 5-6 постов (при этом сам читаю все 300), а вам всё равно много. Тут даже на реферат информации нет. Меньше только в мемах и в википедии. В Вики бывает и больше.

Спасибо, что не выкладываете 300 страниц.

А кто-то собирается писать реферат по вашим постам?

Есть, например, такое понятие, как аннотация. Это, правда, не совсем подходит. Но есть ещё и резюме.

Когда-то читал (не помню чьё высказывание), что учёный должен быть в состоянии изложить суть вопроса коротко, буквально в 2 словах.

Роль эмоций я, конечно, признаю. Но я написал не об этом. Никакие эмоции не помогут, если человек не гений. Например, самые сильные эмоции не позволят человеку написать "Лунную сонату". Для этого нужно быть Бетховеном. В Вики бывает и больше. Спасибо, что не выкладываете 300 страниц. А кто-то собирается писать реферат по вашим постам? Есть, например, такое понятие, как аннотация. Это, правда, не совсем подходит. Но есть ещё и резюме. Когда-то читал (не помню чьё высказывание), что учёный должен быть в состоянии изложить суть вопроса коротко, буквально в 2 словах. А для неспециалиста важна именно суть.

реализовать массово нельзя. Должна быть мотивация у отстающих работать с АВА терапевтом. Без мотивации проблемно таскать ребенка на занятия, и поведение на самих занятиях (чаще всего истерика) тоже проблема. Третья проблема - истощаемость. Детей с проблемами истощает умственная деятельность. Эффективно поработать получается до 15 минут. Учитывая что таких сеансов нужны сотни получается сложное уравнение. игра, спорт, сказки. В эту фольгу упаковываются упражнения.

