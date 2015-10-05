RSS
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:29

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Это, безусловно, идеальный вариант.
Но всегда ли и для всех его можно реализовать?
реализовать массово нельзя. Должна быть мотивация у отстающих работать с АВА терапевтом. Без мотивации проблемно таскать ребенка на занятия, и поведение на самих занятиях (чаще всего истерика) тоже проблема.
И откуда у отстающего такая мотивация?
Бывает, конечно, но это очень редкий случай.

Третья проблема - истощаемость. Детей с проблемами истощает умственная деятельность. Эффективно поработать получается до 15 минут. Учитывая что таких сеансов нужны сотни получается сложное уравнение.
Т.е. практически нереально.

  ЛАД написав:Какие методы стимуляции рекомендует АВА терапия?
игра, спорт, сказки. В эту фольгу упаковываются упражнения.
Согласен.
Очень хорошие методы.
Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать?
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:40

  Wirująświatła написав:........
Не работает схема ни с кем. Можно скопировать профессию у отца, остальные достижения прямо пропорциональны мотивации (т.е. высшим эмоциям) с оговоркой, если достижения честные.. Конечно есть % "везения" типа купить биток в 2009. Там мотивация не нужна.
Тот же вопрос.
Считаете, что мотивации достаточно для успеха?
Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором?
Есть много физиков и у многих мотивация будь здоров, но физиков уровня Эйнштейна, Бора, Резерфорда, Ландау единицы.
Любой человек может стать рекордсменом-штангистом при сильной мотивации? Хотя повысить свои физические кондиции безусловно может любой.

Влияние родителей после 13лет сильно преувеличено. Всё что навлияли до 13 то и будет. Мотивация не копируется. А достижения они в основном после 13 появляются. Последний кейс, у священника сын 19л наркоман. Он тщательно скрывал этот факт, в результате чего сын был сослан к дальним родственникам к чёрту на рога. Продолжения истории не знаю.
С этим практически согласен.
После 13+- что-то изменить тяжело, хотя какое-то влияние всё же есть.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:57

  ЛАД написав:Считаете, что мотивации достаточно для успеха?
Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором?
это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.

Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины. Пацаны в моей банде взяв в руки гитару сначала копировали чужие песни, а потом начали сочинять свои. Конечно гениальными они не были, чтобы создать что то гениальное к мотивации нужен опыт. Иначе любой неопытный гений давно завалил бы мир изобретениями или другими шедеврами.

В таком подходе есть плюс, никто не может измерить способности ребенка к музыке/математике/футболу. А мотивацию и опыт измерить легко: 1. сколько времени тратит человек на саморазвитие? и 2. каких промежуточных успехов он уже добился?

Если начать измерять способности можно такого наизмерять... поэтому я считаю да, кто угодно может стать изобретателем, композитором, космонавтом. Если нет физических ограничений. Кем угодно по схеме мотивация + саморазвитие + опыт. Не стал никем? смотрим схему где сбой... были ли мотивация, саморазвитие и приобретение опыта.

Под стать кем то я не имею в виду должность, у меня приятель увлекался дизайном авто, у него были сотни набросков, но в Украине это никому не нужно и он делал в рекламной фирме дизайн рекламы. За достижения я считаю его альбом с эскизами. Работа в рекламе вынужденное ремесло. Там достижений быть не могло, ему давали ТЗ и он его выполнял с микроскопической мотивацией, потому что ТЗ почти никогда не совпадало с его вкусом.
  ЛАД написав:И откуда у отстающего такая мотивация?
Бывает, конечно, но это очень редкий случай.
Если детский психолог не может вызвать интерес и мотивировать ребенка - он профнепригоден.
  ЛАД написав:Очень хорошие методы.
Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать?

полно готовых решений
игра таблица умножения
https://rozetka.com.ua/ua/jawa-59018380 ... 409332282/
https://rozetka.com.ua/ua/459502959/p459502959/
игра теорема пифагора
Зображення

на счёт младших школьников, с ними сложнее чем 12-13 летками которые с удовольствием играют как в настолки так и в ролевые и спортивные игры. Мотивация усиливается с опытом, младший школьник вряд ли мечтает стать хирургом или физиком-ядерщиком. Нужно иметь достаточные представления об окружающем мире, чтобы чего-то хотеть.

Как по мне в 12-13 годы пик игровой и спортивной мотивации, дальше уже снижение и смена основной деятельности на социализацию.

уличная игра угадай что в коробке. возраст и какой она вызвала интерес - на экране. Откуда мотивация? Случайные дети шли по улице, им предложили поучаствовать, и вуаля мотивации целый чемодан. В данном случае получилось взаимодействие любопытства/познавательной активности и условий среды. Если убрать один из этих компонентов мотивация исчезнет.
Wirująświatła
