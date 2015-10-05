Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Суб 06 вер, 2025 21:29
Wirująświatła написав:
ЛАД написав: Это, безусловно, идеальный вариант.

Но всегда ли и для всех его можно реализовать? Это, безусловно, идеальный вариант.Но всегда ли и для всех его можно реализовать? реализовать массово нельзя. Должна быть мотивация у отстающих работать с АВА терапевтом. Без мотивации проблемно таскать ребенка на занятия, и поведение на самих занятиях (чаще всего истерика) тоже проблема. реализовать массово нельзя. Должна быть мотивация у отстающих работать с АВА терапевтом. Без мотивации проблемно таскать ребенка на занятия, и поведение на самих занятиях (чаще всего истерика) тоже проблема. И откуда у отстающего такая мотивация?

Бывает, конечно, но это очень редкий случай.



Третья проблема - истощаемость. Детей с проблемами истощает умственная деятельность. Эффективно поработать получается до 15 минут. Учитывая что таких сеансов нужны сотни получается сложное уравнение. Т.е. практически нереально.



ЛАД написав: Какие методы стимуляции рекомендует АВА терапия? Какие методы стимуляции рекомендует АВА терапия? игра, спорт, сказки. В эту фольгу упаковываются упражнения. игра, спорт, сказки. В эту фольгу упаковываются упражнения. Согласен.

Очень хорошие методы.

И откуда у отстающего такой мотивации?Бывает, конечно, но это очень редкий случай.Т.е. практически нереально.Согласен.Очень хорошие методы.Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать?

Не работает схема ни с кем. Можно скопировать профессию у отца, остальные достижения прямо пропорциональны мотивации (т.е. высшим эмоциям) с оговоркой, если достижения честные.. Конечно есть % "везения" типа купить биток в 2009. Там мотивация не нужна. ........Не работает схема ни с кем. Можно скопировать профессию у отца, остальные достижения прямо пропорциональны мотивации (т.е. высшим эмоциям) с оговоркой, если достижения честные.. Конечно есть % "везения" типа купить биток в 2009. Там мотивация не нужна. Тот же вопрос.

Считаете, что мотивации достаточно для успеха?

Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором?

Есть много физиков и у многих мотивация будь здоров, но физиков уровня Эйнштейна, Бора, Резерфорда, Ландау единицы.

Любой человек может стать рекордсменом-штангистом при сильной мотивации? Хотя повысить свои физические кондиции безусловно может любой.



Влияние родителей после 13лет сильно преувеличено. Всё что навлияли до 13 то и будет. Мотивация не копируется. А достижения они в основном после 13 появляются. Последний кейс, у священника сын 19л наркоман. Он тщательно скрывал этот факт, в результате чего сын был сослан к дальним родственникам к чёрту на рога. Продолжения истории не знаю. С этим практически согласен.

После 13+- что-то изменить тяжело, хотя какое-то влияние всё же есть. Тот же вопрос.Считаете, что мотивации достаточно для успеха?Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором?Есть много физиков и у многих мотивация будь здоров, но физиков уровня Эйнштейна, Бора, Резерфорда, Ландау единицы.Любой человек может стать рекордсменом-штангистом при сильной мотивации? Хотя повысить свои физические кондиции безусловно может любой.С этим практически согласен.После 13+- что-то изменить тяжело, хотя какое-то влияние всё же есть.

Додано: Суб 06 вер, 2025 21:57
ЛАД написав: Считаете, что мотивации достаточно для успеха?

Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? Считаете, что мотивации достаточно для успеха?Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.



Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины. Пацаны в моей банде взяв в руки гитару сначала копировали чужие песни, а потом начали сочинять свои. Конечно гениальными они не были, чтобы создать что то гениальное к мотивации нужен опыт. Иначе любой неопытный гений давно завалил бы мир изобретениями или другими шедеврами.



В таком подходе есть плюс, никто не может измерить способности ребенка к музыке/математике/футболу. А мотивацию и опыт измерить легко: 1. сколько времени тратит человек на саморазвитие? и 2. каких промежуточных успехов он уже добился?



Если начать измерять способности можно такого наизмерять... поэтому я считаю да, кто угодно может стать изобретателем, композитором, космонавтом. Если нет физических ограничений. Кем угодно по схеме мотивация + саморазвитие + опыт. Не стал никем? смотрим схему где сбой... были ли мотивация, саморазвитие и приобретение опыта.



Под стать кем то я не имею в виду должность, у меня приятель увлекался дизайном авто, у него были сотни набросков, но в Украине это никому не нужно и он делал в рекламной фирме дизайн рекламы. За достижения я считаю его альбом с эскизами. Работа в рекламе вынужденное ремесло. Там достижений быть не могло, ему давали ТЗ и он его выполнял с микроскопической мотивацией, потому что ТЗ почти никогда не совпадало с его вкусом. ЛАД написав: И откуда у отстающего такая мотивация?

Бывает, конечно, но это очень редкий случай. И откуда у отстающего такая мотивация?Бывает, конечно, но это очень редкий случай. Если детский психолог не может вызвать интерес и мотивировать ребенка - он профнепригоден. ЛАД написав: Очень хорошие методы.

Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать? Очень хорошие методы.Но применимы, в лучшем случае, к младшим школьникам. Так можно учить буквы, сложение-вычитание и т.п. Чуть позже уже не получится - сложно превратить в игру хотя бы теорему Пифагора. Да и таблицу умножения выучить - какую игру придумать?

полно готовых решений

игра таблица умножения

https://rozetka.com.ua/ua/jawa-59018380 ... 409332282/

https://rozetka.com.ua/ua/459502959/p459502959/

игра теорема пифагора





на счёт младших школьников, с ними сложнее чем 12-13 летками которые с удовольствием играют как в настолки так и в ролевые, спортивные игры. Мотивация усиливается с опытом, младший школьник вряд ли мечтает стать хирургом или физиком-ядерщиком. Нужно иметь достаточные представления об окружающем мире, чтобы чего-то хотеть.



В 12-13 годы пик игровой и спортивной мотивации, дальше уже снижение и смена основной деятельности на социализацию. на 36сек видео к "банде" подошел подросток в Чёрной кофте, Саша 15лет. Его не заинтересовала игра угадывание содержимое коробки, но заинтересовала возможность пообщаться, поэтому он начал привлекать к себе внимание.



на 1м видео - уличная игра угадай что в коробке. возраст и какой она вызвала интерес - на экране. Откуда мотивация? Случайные дети шли по улице, им предложили поучаствовать, и вуаля мотивации целый чемодан. В данном случае получилось взаимодействие любопытства/познавательной активности и условий среды. Если убрать один из этих компонентов мотивация тоже исчезнет.





Чем заинтересовать девочку 14-15 лет? покопаться в коробке они (и другие) категорически отказались. А угадывание что у парня в кармане вызвало эмоциональный отклик. В этом возрасте усиливается интерес к парням ровесникам или чуть старше, соответственно возможность угадать что у них в кармане и заодно пообщаться формирует мотивацию это сделать. Даю 100% гарантию если бы с таким предложением к ней подошел мужик 40+ она бы отказалась. А пацанам 12-13 летками всё равно кто стоит с коробкой, хоть бы и мужик 40+ или даже бабушка. Мотивационный интерес там был другой.







в случае с Сашей или с девушкой 14-15лет возможности терапевта на порядок ниже, чем с пацанами 12-13 лет. Заинтересовать подростка - задача сложная. Поэтому в этом возрасте родители резко теряют своё влияние. Им просто нечего предложить.

Додано: Суб 06 вер, 2025 23:10
VTX FPV output

Як вам вивід дрона, це ще фантастика?



з таймкодом

https://youtu.be/Ok-7kw50nBU?t=296

звідки вони знали?

Додано: Нед 07 вер, 2025 12:33
Wirująświatła написав:
ЛАД написав: Считаете, что мотивации достаточно для успеха?

Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором?

Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? Считаете, что мотивации достаточно для успеха?Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.



Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины. это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины.

Хіба мотивація існує тільки позитивна? Памятається Тайсон сказав, що його син не стане боксером. Тому, що бокс спорт для бідних.

Додано: Нед 07 вер, 2025 13:33
Banderlog написав:
Wirująświatła написав:
ЛАД написав: Считаете, что мотивации достаточно для успеха?

Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором?

Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? Считаете, что мотивации достаточно для успеха?Всё тот же пример - при супермотивации, если у человека нет слуха, он может стать композитором? это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.



Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины. это работает иначе. у вас мотивация будет в области максимальных способностей или (точнее) максимального удовольствия.Природа не дурная мотивировать слепого рисовать картины.

Хіба мотивація існує тільки позитивна? Памятається Тайсон сказав, що його син не стане боксером. Тому, що бокс спорт для бідних.

тому що людина має

1. заводські установки та прошита операційна система

2. набуті установки та модифікації ОС



якщо не син Тасона народжений з установками "маминої черешні", то "миші станьте їжаками" не працює



Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами?



Що ти маєш на увазі "негативна мотивація"? Бити морду позитивна, а не бити негативна?

Додано: Нед 07 вер, 2025 13:53
Banderlog написав: Хіба мотивація існує тільки позитивна? Памятається Тайсон сказав, що його син не стане боксером. Тому, що бокс спорт для бідних.

нет конечно. у маньяков какая мотивация? Смысл месседжа был в том что у детей мотивация очень динамична. Сейчас её нет, а через 5 секунд есть. И тесно связана как со средой, так и с текущими потребностями. Потребности ребенка известны любому детскому психологу, их 5-10 основных. Остается их выявить и создать под них среду, чтобы положительная мотивация себя проявила.

