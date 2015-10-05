|
Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:49
Banderlog написав: flyman написав:
Чи ти думаєш, професія професіонального боксера як і адвоката, передається генами?
Що ти маєш на увазі "негативна мотивація"? Бити морду позитивна, а не бити негативна?
я маю на увазі, що страх, голод, бідність теж є мотивацією.
Не тільки пряник, але й батіг .
А коли в дитини тих пряників завалісь, а батога і тіні не бачить...
Я наприклад в дитинстві фрукти любив.
Банан вперше попробував десь в 11, зелений ).
Мож було Бандерлога бананом мотивувати?
чи шкільною формою. Упоітєльно синього кольору.
2 було таких в сільській школі, в мене і в Майкла Джексона))
а мої козенята десертним виноградом плюються, якщо він з кісточками.
і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків та відстрілювати незгідних, влаштуати голодомор, то можна за банку партнерскої тушонки запитої комісарськими 100гр. лопатами взяти Берлін (Мск).
flyman
Повідомлень: 40711
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
1
3
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:10
Wirująświatła написав: Shaman написав:
коли ти пропонуєш дівчині відгадати, що в тебе в кишені, думки у всіх будуть однакові.
я не знаю про какую ты аналогию. В любом случае статистически девушкам нравилось отгадывать карман, а не коробку.
я бачу в тебе багатий досвід
Shaman
Повідомлень: 9679
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:24
flyman написав:
і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно)
а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично.
В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь,
вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь.
І представ собі, вос не бронюється
Так справедливіше?
Banderlog
Повідомлень: 3414
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
1
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:38
Banderlog написав: flyman написав:
і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно)
а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично.
В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь,
вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь.
І представ собі, вос не бронюється
Так справедливіше?
"Дефіцитні для армії ВОС, які мають високий попит, як правило, не підлягають бронюванню, щоб забезпечити їхню наявність для потреб Збройних Сил України. Додатково, бронюванню не підлягають особи, які вже мають право на відстрочку від мобілізації."
Може бути і вос дефіцитна. А може і просто при наявній відстрочці бронювання неможливе.
alibob
Повідомлень: 698
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 80 раз.
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:42
Shaman написав: Wirująświatła написав: Shaman написав:
коли ти пропонуєш дівчині відгадати, що в тебе в кишені, думки у всіх будуть однакові.
я не знаю про какую ты аналогию. В любом случае статистически девушкам нравилось отгадывать карман, а не коробку.
я бачу в тебе багатий досвід
життя важке
Wirująświatła
Повідомлень: 30570
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
2
3
