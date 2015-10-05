Так было и будет всегда и везде: кто везёт, на том и едут.
Додано: Нед 07 вер, 2025 16:44
Додано: Нед 07 вер, 2025 16:45
а шо тут не так? ) мені ж фігово зараді общєствєнного блага?
Це чому? Бо я склонєн до самопожертви?
Нє, друже Флайман, те що ти цивільний і возможно навіть пацифіст) не значить що я ставлюсь до тебе краще ніж до військовослужбовців.
Якого ляду тобі має бути можно більше як нам?)
Додано: Нед 07 вер, 2025 16:48
Banderlog
Бо ти вже вмієш (тебе ж вчили за його гроші! Ти цмудив! )
А він не вміє. От вмієш, то і далі продовжуй! 😅😅
Додано: Нед 07 вер, 2025 16:58
Та то понятно)
непонятно з якої радості він рішив, що воно мені надо? Захист його прав і свобод?
Я іще можу закрити очі на гейпаради коли я дома) но коли мені півроку нізя, то мені поняти смисл їх проведення трудно.
Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно? з 91 року.)
Додано: Нед 07 вер, 2025 17:02
Лорд спрашивает дворецкого:
- Джон, что там за шум на улице?
- Демонстрация геев, сэр.
- Да? А чего они хотят?
- Они хотят, чтобы их не подвергали дискриминации, сэр.
- А что, их действительно подвергают дискриминации?
- Нет, сэр.
- Тогда чем же они недовольны?
- П....., сэр!
А если серьезно, во многих случаях наблюдается интересный психологический эффект: память о былой дискриминации вызывает значительно более бурную деятельность, чем сама дискриминация.
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 07 вер, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 17:04
Banderlog
Переконують Флая, що якщо жінки не дають, то не біда. Ще є кінець.
Додано: Нед 07 вер, 2025 17:12
Додано: Нед 07 вер, 2025 17:14
Да, Я знаю, что степень свободы в свободном мире принято сильно преувеличивать 😁
В особо свободном мире можно обрести даже за лай под таким анекдотом...
Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 07 вер, 2025 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 17:15
Додано: Нед 07 вер, 2025 17:24
хз як там в них, в райдужних.
но в жінок проблема зі скупими)
Тут ж гірше ніж не імущий)
одне діло якщо ти молодий і многообіщающий, даж місяць подарити можеш.
Або настоящий полковнік з врємєнними трудностями,
таким жінки і дадуть і можуть не тіко безкорислово але і дєньгамі вложитись.) Але якщо в пана нерухомість в оренді, а він хоче кормити мискою рису, ніяка філіпінка таке не стерпить.
Ні Донжуану ні альфонсу нізя економити на цвєтах і канхфетах)
