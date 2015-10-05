RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:44

  Banderlog написав:
Чим більше виконуєш обовязок тим більше должєн?

Так было и будет всегда и везде: кто везёт, на том и едут.
Сибарит
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:45

  flyman написав:

потужна релігія під назвою справедливість: якщо Бандерлогу фігово, тому фігово має бути всім
а шо тут не так? ) мені ж фігово зараді общєствєнного блага?
Це чому? Бо я склонєн до самопожертви? :lol:
Нє, друже Флайман, те що ти цивільний і возможно навіть пацифіст) не значить що я ставлюсь до тебе краще ніж до військовослужбовців.
Якого ляду тобі має бути можно більше як нам?)
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:48

Banderlog
мені ж фігово зараді общєствєнного блага?
Це чому?


Бо ти вже вмієш (тебе ж вчили за його гроші! Ти цмудив! :lol: )
А він не вміє. От вмієш, то і далі продовжуй! 😅😅 :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 16:58

  Hotab написав:Banderlog
мені ж фігово зараді общєствєнного блага?
Це чому?


Бо ти вже вмієш (тебе ж вчили за його гроші! Ти цмудив! :lol: )
А він не вміє. От вмієш, то і далі продовжуй! 😅😅 :lol:

Та то понятно)
непонятно з якої радості він рішив, що воно мені надо? Захист його прав і свобод?
Я іще можу закрити очі на гейпаради коли я дома) но коли мені півроку нізя, то мені поняти смисл їх проведення трудно.
Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно? :lol: з 91 року.)
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:02

  Banderlog написав:Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно? :lol: з 91 року.)

Лорд спрашивает дворецкого:
- Джон, что там за шум на улице?
- Демонстрация геев, сэр.
- Да? А чего они хотят?
- Они хотят, чтобы их не подвергали дискриминации, сэр.
- А что, их действительно подвергают дискриминации?
- Нет, сэр.
- Тогда чем же они недовольны?
- П....., сэр!

А если серьезно, во многих случаях наблюдается интересный психологический эффект: память о былой дискриминации вызывает значительно более бурную деятельность, чем сама дискриминация.
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:04

Banderlog
Доречі, Флай шо їм надо?


Переконують Флая, що якщо жінки не дають, то не біда. Ще є кінець.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:12

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно? :lol: з 91 року.)

Лорд спрашивает дворецкого:
за такі анекдоти в вільному світі, вже мож отримати по шляпі)
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:14

  Banderlog написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно? :lol: з 91 року.)

Лорд спрашивает дворецкого:
за такі анекдоти в вільному світі, вже мож отримати по шляпі)

Да, Я знаю, что степень свободы в свободном мире принято сильно преувеличивать 😁
В особо свободном мире можно обрести даже за лай под таким анекдотом...
Сибарит
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:15

Banderlog
що воно мені надо? Захист його прав і свобод?


Ну не йому ж самому їх захищати, свої права і свободи.

Тут он характерна вечеря Флаймана:
Зображення

Причому 436 грн це був весь рахунок 😅😅
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:24

  Hotab написав:Banderlog
Доречі, Флай шо їм надо?


Переконують Флая, що якщо жінки не дають, то не біда. Ще є кінець.
хз як там в них, в райдужних.
но в жінок проблема зі скупими)
Тут ж гірше ніж не імущий)
одне діло якщо ти молодий і многообіщающий, даж місяць подарити можеш.
Або настоящий полковнік з врємєнними трудностями,
таким жінки і дадуть і можуть не тіко безкорислово але і дєньгамі вложитись.) Але якщо в пана нерухомість в оренді, а він хоче кормити мискою рису, ніяка філіпінка таке не стерпить.
Ні Донжуану ні альфонсу нізя економити на цвєтах і канхфетах)
https://youtu.be/NsZ1fzzI-e0?feature=shared
Banderlog
