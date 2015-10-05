flyman написав:і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно) а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично. В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь, вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь. І представ собі, вос не бронюється Так справедливіше?
наче оце - ВОС не бронюється - відмінили ще кілька років тому...
Донжуану ні альфонсу нізя економити на цвєтах і канхфетах)
Кладовище , з його ізобілієм квітів і конхвєт виручить економного флетлорда
Так тож можно. Мєркантільность жєнщін прєувєлічєна, фанфурик аптечного спірту, душевний жар і пригорща кладбіщєнськой клубніки на закуску тож мають свою споживачку. Главне не признаватись, що є наскирдована зелень, ібо така природа жєнщіни) Зара прийде пані Флер і скаже, що умна жєнщина нікада не буде закусювать спирт кулубнікою) но ми то знаєм, що даж умні жєнщини іногда дурненькі)
Banderlog написав:Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно? з 91 року.)
Лорд спрашивает дворецкого: - Джон, что там за шум на улице? - Демонстрация геев, сэр. - Да? А чего они хотят? - Они хотят, чтобы их не подвергали дискриминации, сэр. - А что, их действительно подвергают дискриминации? - Нет, сэр. - Тогда чем же они недовольны? - П....., сэр!
А если серьезно, во многих случаях наблюдается интересный психологический эффект: память о былой дискриминации вызывает значительно более бурную деятельность, чем сама дискриминация.
якщо об'єктивно, то дискримінація ще не в минулому. особливо в нас, на пострадянському просторі.
Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь: Ні, наразі в Україні немає законодавчих обмежень на бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.
На сьогодні Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76, дозволено бронювати працівників незалежно від: їхньої військової спеціальності; віку; звання.
а про бронювання тих, що в розшуку - це лише перше читання. й не зрозумів на всіх критично важливих, чи лише на реально оборонці...
Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь: Ні, наразі в Україні немає законодавчих обмежень на бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.
На сьогодні Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76, дозволено бронювати працівників незалежно від: їхньої військової спеціальності; віку; звання.
а про бронювання тих, що в розшуку - це лише перше читання. й не зрозумів на всіх критично важливих, чи лише на реально оборонці...
Так, дійсно вже давно "дозволено бронювати працівників незалежно від їхньої військової спеціальності...". Мав застарілі дані.