RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 683684685686
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:28

Banderlog
Донжуану ні альфонсу нізя економити на цвєтах і канхфетах)


Кладовище , з його ізобілієм квітів і конхвєт виручить економного флетлорда
Hotab
 
Повідомлень: 16175
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:46

  Banderlog написав:
  flyman написав:і тут приходить чудова думка, що якщо в пересіченого обгородити в таборі колючим дротом, поставити на вишки автоматчиків
та нє чудова думка, що хто повівся в 22му той сам віноват і согласився на довічно)
а тих що не согласні, ущємляти нізя, не демократично.
В мене один знайомий пішов добровольцем, хоть мав право на бронь,
вийшов недавно по уходу. А тепер подав на бронь.
І представ собі, вос не бронюється :lol:
Так справедливіше?

наче оце - ВОС не бронюється - відмінили ще кілька років тому...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9685
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:46

  Hotab написав:Banderlog
Донжуану ні альфонсу нізя економити на цвєтах і канхфетах)


Кладовище , з його ізобілієм квітів і конхвєт виручить економного флетлорда

Так тож можно.
Мєркантільность жєнщін прєувєлічєна, фанфурик аптечного спірту, душевний жар і пригорща кладбіщєнськой клубніки на закуску
тож мають свою споживачку.
Главне не признаватись, що є наскирдована зелень, ібо така природа жєнщіни)
Зара прийде пані Флер і скаже, що умна жєнщина нікада не буде закусювать спирт кулубнікою)
но ми то знаєм, що даж умні жєнщини іногда дурненькі)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:50

  Shaman написав:наче оце - ВОС не бронюється - відмінили ще кілька років тому...
можливо, якщо кинеш ссилку про відміну, буду вдячний. Чув тільки, що ухилянтів вже можно бронювати.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:51

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Доречі, Флай шо їм надо? Їм ж вродь можно? :lol: з 91 року.)

Лорд спрашивает дворецкого:
- Джон, что там за шум на улице?
- Демонстрация геев, сэр.
- Да? А чего они хотят?
- Они хотят, чтобы их не подвергали дискриминации, сэр.
- А что, их действительно подвергают дискриминации?
- Нет, сэр.
- Тогда чем же они недовольны?
- П....., сэр!

А если серьезно, во многих случаях наблюдается интересный психологический эффект: память о былой дискриминации вызывает значительно более бурную деятельность, чем сама дискриминация.

якщо об'єктивно, то дискримінація ще не в минулому. особливо в нас, на пострадянському просторі.

а оцей ефект - це ви про негрів чи про євреїв? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9685
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 17:53

  Banderlog написав:
  Shaman написав:наче оце - ВОС не бронюється - відмінили ще кілька років тому...
можливо, якщо кинеш ссилку про відміну, буду вдячний. Чув тільки, що ухилянтів вже можно бронювати.

про ВОС - це з досвіду. якщо щось знайду, то скину.

upd інет каже так
Дефіцитна військово-облікова спеціальність: чи впливає на бронювання у 2025 році
Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь:
Ні, наразі в Україні немає законодавчих обмежень на бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

На сьогодні Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76, дозволено бронювати працівників незалежно від:
їхньої військової спеціальності;
віку;
звання.

а про бронювання тих, що в розшуку - це лише перше читання. й не зрозумів на всіх критично важливих, чи лише на реально оборонці...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9685
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:44

  Shaman написав:а оцей ефект - це ви про негрів чи про євреїв? ;)

По моим наблюдениям, этот эффект не зависит от вида дискриминации.

ЗЫ Одно другому не мешает.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8790
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21640 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:00

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30571
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3503 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:05

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:наче оце - ВОС не бронюється - відмінили ще кілька років тому...
можливо, якщо кинеш ссилку про відміну, буду вдячний. Чув тільки, що ухилянтів вже можно бронювати.

про ВОС - це з досвіду. якщо щось знайду, то скину.

upd інет каже так
Дефіцитна військово-облікова спеціальність: чи впливає на бронювання у 2025 році
Таке питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант», наші експерти ретельно працювали над ним та надали вичерпну відповідь:
Ні, наразі в Україні немає законодавчих обмежень на бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

На сьогодні Порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 №76, дозволено бронювати працівників незалежно від:
їхньої військової спеціальності;
віку;
звання.

а про бронювання тих, що в розшуку - це лише перше читання. й не зрозумів на всіх критично важливих, чи лише на реально оборонці...


Так, дійсно вже давно "дозволено бронювати працівників незалежно від їхньої військової спеціальності...".
Мав застарілі дані.
alibob
 
Повідомлень: 699
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 683684685686
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6990
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1057)
07.09.2025 19:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.